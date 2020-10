COVID-19 pune din nou stăpânire pe Liga 1! 29.10.2020

29.10.2020 COVID-19 pune din nou stăpânire pe Liga 1! Numai puțin de 15 jucători ai echipei Astra Giurgiu au fost testaţi pozitiv la coronavirus înaintea partidei cu Dinamo, duel programat vineri de la ora 21:00 în cadrul rundei a IX- a a Ligii 1. […] The post COVID-19 pune din nou stăpânire pe



COVID-19 pune din nou stăpânire pe Liga 1!

Numai puțin de 15 jucători ai echipei Astra Giurgiu au fost testaţi pozitiv la coronavirus înaintea partidei cu Dinamo, duel programat vineri de la ora 21:00 în cadrul rundei a IX- a a Ligii 1. […] The post COVID-19 pune din nou stăpânire pe Liga 1! appeared first on Cancan.ro.

COVID-19 pune din nou stăpânire pe Liga 1!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Marea Britanie ameninţă cu expulzarea cetăţenilor din ţări ale Uniunii Europene în cazul în care aceştia nu reuşesc să aplice la timp pentru un nou statut de imigrant după Brexit şi va acorda

Emisiunea Asia Express se află la al treilea sezon, concurenţii se află la filmare în Taiwan și în Filipine, mai puţin un doi dintre ei, care, se pare că au fost eliminaţi. Cele două au fost văzute în Bucureşti, pe 13 noiembrie, la un

3 milioane de euro investiți în servere, servicii de hosting, cloud și dezvoltare Premieră: Ferrari GTC4 Lusso în ofertă, cu o reducere de 45.000 de euro Curierii au investit peste 30 milioane de euro în centre logistice, mașini,

Furnizorul de produse industriale Honeywell a investit 50.000 de dolari într-un laborator al Facultăţii de Inginerie Electrică din cadrul Universităţii Politehnice din Bucureşti (UPB). Laboratorul este dotat cu tehnologii folosite de companie în

Horoscopul zilei de 15 noiembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 15 noiembrie 2019 vine cu sfaturi pentru

Compania a anuţat investiţii de peste 5 mil. euro pentru Europrod, divizia care produce semipreparate şi produse tip ready-meal, şi investiţii de 4 mil. euro pentru Salbac, producătorul de salamuri

AJOFM Mehedinţi anunţă că în această perioadă se fac înscrieri pentru cursuri de calificare/recalificare în meseriile de brutar, ospătar şi

Postul de televiziune Pro TV a fost amendat de CNA cu 10.000 de lei, din cauza unor incidente petrecute în timpul a două emisiuni, MasterChef și Deadpool. Principala problemă a fost o ediție a emisiunii MasterChef, difuzată în reluare pe 13

Autorităţile buzoiene au început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. De 1 Decembrie, se anunţă o paradă spectaculoasă, vehiculele militare fiind scoase în centrul Buzăului spre a fi admirate de toată

Românii au cumpărat ceai în valoare de aproape 95 mil. lei (23,7 mil. lei) în 2018, în creştere cu 12% faţă de anul anterior, iar anul acesta consumul de ceai va depăşi pra­gul de 100 mil. lei, potrivit estimărilor oferite de compania de

Selecționerul Cosmin Contra a surprins pe toată lumea cu primul „11” trimis în meciul decisiv contra Suediei, în care a folosit un sistem 4-4-2, față de 4-2-3-1 pe care l-a utilizat până acum. Echipa de start a României: Tătărușanu

Black Friday 2019 a început deja în România. Pe 29 noiembrie va avea loc și în SUA, iar guvernul american avertizează asupra riscurilor de securitate, potrivit Forbes. Black Friday 2019 a debutat în forță în România, cu multe vânzări și

Aceste articol este despre mobilizare. De ce „Hai România!” nu este același lucru cu „Noi suntem români”. Un demers mobilizator al Federației Române de Fotbal, publicat joi, se dorea a fi totodată o replică spirituală la

Preşedintele Klaus Iohannis, candidatul PNL la alegerile prezidenţiale, a declarat vineri că alte realizări ale mandatului său au fost Pactul pentru alocarea a 2% din PIB pentru Apărare şi Summitul de

Președintele USR Dan Barna a afirmat, în emisiunea ”Adriana Nedelea LA FIX”, că nu există niciun dubiu privind susținerea candidaturii lui Klaus Iohannis în turul II. Precizarea este făcută în contextul în care mesaje și postări online

Daaa, cine n-o știe pe Inna! Frunoasa artistă a ”spart” programele și în țară, și afară, ba chiar a făcut-o de nota 10! Că spune lumea că are o problemă cu vocea… Pas! Cântăreața a atras simpatia milioanelor de fani de peste hotare,

Preşedintele american, Donald Trump, a cerut Japoniei să îşi crească de patru ori plăţile pentru trupele americane staţionate pe teritoriul său, relatează publicaţia „Foreign Policy”, care citează

După 12 ore de la debutul Black Friday la eMAG, s-au făcut cumpărături de peste 90 de milioane de euro, fiind vândute aproape de 1.500.000 de produse. Evenimentul Black Friday a început la eMAG în această dimineaţă la ora 07:25, iar până la

Duminica, 17 noiembrie, au loc ultimele trageri din seria TRAGERILOR SPECIALE LOTO ALE LUNII NOIEMBRIE, dupa ce la tragerile loto de joi, 14 noiembrie 2019, s-au inregistrat 19.641 de castiguri, in valoare totala de 1.292.065,16 lei. La Loto 6/49, la

A fost desemnată "Cea mai sexy blondă din showbiz", dar între timp vedeta a demonstrat că are mult mai multe calități. Înainte să ajungă la apogeul carierei, Gina a pozat nud într-o revistă dedicată barbaților, iar acum este prezentatoarea