Cote maxime pentru finala Cupei pe Betano 22.07.2020

A sosit timpul pentru bătălia finală! Sepsi Sfântu Gheorghe și FCSB se întâlnesc în ultimul act al Cupei cu trofeul pe masă!



A sosit timpul pentru bătălia finală! Sepsi Sfântu Gheorghe și FCSB se întâlnesc în ultimul act al Cupei cu trofeul pe masă! Finala se vede pe Betano cu Streaming Live și se trăiește la maxim cu Bet Combo, Cash Out și cote cu marjă 0%! FCSB se prezintă în finala Cupei după o înfrângere suferită în ultimul meci de campionat, 1-2 cu Universitatea Craiova, dar și după o săptămână și jumătate de pauză datorată amânării derby-ului din play-off cu CFR Cluj. ...

Veronel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea, a intervenit la Realitatea TV, unde a vorbit despre motivele care au determinat-o pe aceasta să revină în România. Citește mai

Liderul WTA, australianca Ashleigh Barty, principala favorită, a fost eliminată surprinzător, luni, în optimile turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, după ce a pierdut în trei seturi,

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, după ce președintele a promulgat Legea pensiilor, că vor fi demarate procedurile pentru achiziția programului informatic necesar recalculării și, în paralel, se va face o analiză

Rezultate BAC 2019. Procentul de promovabilitate în Dâmboviţa, înainte de contestaţii, este de 59,12%. Din totalul celor 3.198 elevi înscrişi, doar 3.009 au fost prezenţi. Dintre aceştia, 1.779 au reuşit să obţină note de trecere. Un singur

Simona Halep (7 WTA, 27 de ani) a învins-o pe americanca Cori Gauff (313 WTA, 15 ani) cu scorul 6-3 6-3 și s-a calificat în sferturile de finală de la Wimbledon. Halep, 27 de ani, cap de serie

Cehoaica Karolina Muchova (22 de ani, 68 WTA) a trecut de compatrioata Karolina Pliskova (27 de ani, 3 WTA), scor 4-6, 7-5, 13-11, în cel mai disputat meci al actualei ediții de la Wimbledon 2019. Pliskova o putea întâlni pe Halep

Simona Halep (7 WTA) şi-a egalat cel mai bun rezultat la Wimbledon, atingerea semifinalelor, şi inclusiv ea simte că un triumf uriaş pe iarbă e tot mai

Fratele lui Mihai Bendeac a trecut, cu brio, peste examenul de maturitate. Andrei a obținut note foarte mari, spre mândria familiei sale. La sfârșitul lunii mai, fratele lui Mihai Bendeac a avut cursul festiv, la sfârșitul liceului. Bineînțeles,

Industria locală de dezvoltare software pentru jocuri video a continuat să înre­gistreze creşteri şi anul trecut, afacerile cu­mulate ale primilor cinci jucători de profil ajun­gând la aproape 600 milioane lei, con­form calculelor ZF realizate

Un videoclip făcut public de PETA (n.r - People for the Ethical Treatment of Animals, o organizaţie pentru drepturile animalelor, cu sediul în Norfolk, Virginia) arată la ce chinuri sunt supuşi măgarii şi catârii de pe idilica insulă grecească

Alexandru Anghel, care va face echipă împreună cu celebra sa soră, Monica Anghel, în cel de-al 14-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, în această toamnă, la Antena 1, a devenit din nou tată. De

Bursa de la Bucureşti a înregistrat în şedinţa de tranzacţionare de marţi o creştere de 0,35% prin prisma evoluţiei indicelui principal BET, în principal ca urmare a aprecierii acţiunilor Fondul Proprietatea (2,8%), Romgaz (0,94%) şi BRD

Încă un transport ilegal de porcine a fost confiscat în judeţul Ialomiţa, după ce proprietarul animalelor nu a putut prezenta documente justificate de provenineţă şi nici documente

Horoscop 10 iulie Berbec Sunteți mai emotiv decât în mod normal, iar acest lucru vă afectează judecata la locul de muncă. Empatizați cu toți cei din jur, însă uitați să vă gândiți la lucrurile pe

Temperaturile scăzute din noaptea de marţi spre miercuri şi vremea în continuă schimbare au dus la apariţia ninsorii în Munţii Rodnei, a precizat, pentru AGERPRES, primarul oraşului Borşa,

Tânărul care a semănat teroare în Brăila, înjunghiind o persoană şi lovind alte nouă cu o maşină furată a avut discernământ când a comis faptele, după cum s-a stabilit în urma unei expertize psihiatrice efectuate de către specialiştii

Opt cetăţeni din Bangladesh au fost prinşi de poliţiştii de frontieră în zona localităţii Pomârla, judeţul Botoşani, în timp ce încercau să intre ilegal în ţară, intenţia lor fiind de a ajunge într-un stat din Spaţiul Schengen.

Două senatoare USR, Florina Presadă şi Silvia Dinică, îi transmit ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu, o scrisoare deschisă în care arată că aşa-numitul fenomen "Brăila", prin care nu este

Gerard Pique, fundașul Barcelonei, nu a scăpat. Va trebui să dea 1,5 milioane de euro, sumă pe care nu o achitase, plus o amendă de 600.000 de euro. Piqué este alt fotbalist spaniol sau care evoluează în LaLiga ce a încercat să

Poliţiştii locali din sectorul 1 al Capitalei au început montarea de camere video, în zonele vulnerabile, pentru a descuraja depozitarea nelegală a deşeurilor, informează Primăria sectorului 1,