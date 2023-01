Costin Iordache, numit director general interimar al TAROM 05.01.2023

05.01.2023 Costin Iordache, numit director general interimar al TAROM Directorul financiar al TAROM Costin Iordache a fost numit director general interimar al companiei, după ce mandatul de CEO al lui Mihăiţă Ursu a ajuns la final, anunţă miercuri Ministerul Transporturilor, conform News.ro. Consiliul de



Costin Iordache, numit director general interimar al TAROM

Directorul financiar al TAROM Costin Iordache a fost numit director general interimar al companiei, după ce mandatul de CEO al lui Mihăiţă Ursu a ajuns la final, anunţă miercuri Ministerul Transporturilor, conform News.ro. Consiliul de Administraţie al TAROM l-a numit în funcţia de director general interimar pe Costin Iordache, care la data numirii ocupa funcţia […]

Costin Iordache, numit director general interimar al TAROM

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Ministerul Educației a anunțat luni seară că perioada de depunere a cererilor de bursă s-a prelungit până pe 14 februarie, potrivit unui ordin al ministrului educaţiei, Sorin Cîmpeanu, privind condiţiile de acordare a burselor, relatează

Serge Offers, CFO (chief financial officer) al ING Bank România în ultimii trei ani şi jumătate, va prelua rolul de head of business banking şi deputy CEO începând cu 1 februarie, urmând să fie responsabil de dezvoltarea diviziei de Business

Bilanț coronavirus România, 1 februarie 2022. Grupul de Comunicare Strategică va anunța numărul de români care s-au infectat cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 1 februarie, dar și în ultimele 24 de ore. […] The post

Infecția cu COVID nu se limitează doar la sistemul respirator. Poate duce la simptome variate care pot afecta orice parte a corpului. Unele simptome se pot rezolva în 15 zile, altele pot persista. Cert este că nu există nicio metodă de a prezice

Constantin Boştină, preşedintele Asociaţiei pentru Studii şi Prognoze Economice, a spus, în cadrul unui eveniment organizat de asociaţie, că România ar putea ajunge pe locul 10 în Uniunea Europeană din punctul de vedere al PIB-ului nominal,

Două dispozitive incendiare au explodat, în noaptea de luni spre marţi, la Atena, în faţa domiciliilor unui jurnalist şi unui poliţist, transmite AFP, potrivit Agerpres. Exploziile au provocat doar pagube materiale. Guvernul de la Atena a

Noul An Chinezesc 2022. Anul Nou Chinezesc începe pe 1 februarie şi este una dintre cele mai importante sărbători pentru poporul chinez. De această zi se leagă foarte multe tradiții și superstiții. Iată ce nu […] The post Noul An

România nu se află încă în vârful valului cinci al pandemiei, numărul de cazuri va continua să crească, iar săptămâna viitoare ar putea trece de pragul de 50.000 de cazuri zilnice COVID, a declarat Alexandru Rafila marți seară, conform

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) susține că "muntele" de deşeuri medicale asociate COVID-19 prezintă riscuri pentru sănătate şi pentru mediu. Organizația solicită, în context, măsuri pentru a reduce în special utilizarea

Zvonurile despre retragerea celebrului quarterback apăruseră în urmă cu câteva zile. Acum, Tom Brady și-a anunțat în mod oficial despărțirea de fotbalul american aseară, prin intermediul unui mesaj pe Twitter. Tom Brady a ales să-și încheie

Leoo Dumitru este un content creator din Tulcea, care a cucerit TikTok-ul prin retetele lui usor de reprodus. In urma milioanelor de vizualizari la clipurile scurte de pe social media, Leoo Dumitru a devenit colaborator […] The post Leoo Dumitru a

Dinamo va disputa joi, de la ora 14:00, un amical în compania formației Sporting Pitești. Partida se va juca pe terenul de la Săftica. Partidele amicale din cursul săptămânii devin o obișnuință în mandatul lui Flavius Stoican. După

Klaus Iohannis merge, astăzi, la Câmpia Turzii, unde se află baza militară aeriană în care Statele Unite ale Americii au investit anul trecut aproximativ 130 de milioane de

„Will you remember our friends when Djokovic leaves in his private jet?” (O să vă mai amintiți de prietenii noștri atunci când Djokovici va pleca în avionul lui?) - pancartă a unui demonstrant în faţa Hotelului Park Era după ora două la

Polițiștii de frontieră de la Calafat-Vidin au făcut o captură de peste 1 milion de euro, după ce au controlat încărcătura unui TIR. Șoferul transporta zeci de kilograme de droguri de mare

Ca în fiecare seară de Joi, Dan Capatos vine live pe canalul de YouTube Superbet pentru o nouă sesiune de distracție și povești savuroase alături de pasionații de sloturi și jocuri de cazinou. Showul începe ca de fiecare dată la ora 21:00 și

Lanţul hotelier Hilton confirmă deschiderea hotelului sub brandul DoubleTree în Braşov, care va fi inaugurat în 2024. Pe lângă hotelul din Braşov, lanţul hotelier va mai deschide încă cinci unităţi în Italia, Franţa, Ungaria, Olanda şi

Un top 10 combinaţii de alimente des consumate în spaţiul occidental despre care mulţi nu ştiu câ sunt foate

Un tânăr de 27 de ani, din Hunedoara, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a smuls din mâna unei bătrâne, de 72 de ani, banii pe care aceasta tocmai îi scosese de la un bancomat din

Guvernul de la Tallinn a decis joi să suspende tranzitul produselor petroliere din Belarus prin Estonia, transmite