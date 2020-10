Costin Gheorghe suferă după aventura cu Lidia Buble? Mesajul subliminal postat a stârnit multă vâlvă 17.10.2020

"Costin Gheorghe suferă după aventura cu Lidia Buble?" – aceasta este una dintre numeroasele întrebări pe care și le-au pus fanii carismaticului fost fotbalist după ce au observat ultima lui postare de pe Instagram. Fratele […]

Horoscop 3 noiembrie 2019. Balanțele au parte de bucurii, iar Racii prind curajul să recunoască adevăruri dureroase. Citește horoscop azi, 3 noiembrie 2019, pentru toate zodiile. Horoscop 3 noiembrie 2019 - Berbec Ai parte de o zi care te invită la

Mihai Tudose nesocotește linia de partid impusă de Victor Ponta și cere ca Pro România să voteze învestirea Guvernului PNL, luni, în Parlament. Citește mai

La Braşov a fost prezentat, în premieră naţională, primul asistent virtual muzeal bazat pe inteligenţă

Antonio Tajani îi invită pe românii din Italia să-l voteze pe președintele Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale din luna noiembrie. Citește mai

Steve Easterbrook, şeful McDonald's, a fost concediat după ce compania a descoperit că avea o relaţie cu o angajată, lucru interzis prin politica internă a companiei. După concedierea lui Easterbrook, acţiunile McDonald`s (MCD – simbol bursier)

Echipa noului Guvern Orban participă, la ora transmiterii acestei știri, la ceremonia de depunere a jurământul la Palatul Cotroceni, după ce Executivul a primit, luni în plenul reunit votul de învestitură al Parlamentului. La Cotroceni este

Românca Simona Halep va încheia sezonul pe locul 4 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), după ce a urcat o poziţie în urma participării la Turneul Campioanelor. Halep

În minutul 90+2 al meciului St. Etienne - Monaco 1-0, Ruben Aguilar (26 de ani, fundaș dreapta) s-a răzbunat pe aparatura VAR după ce a primit cartonașul roșu. Vezi AICI clasamentul live din Ligue 1 Aguilar a intrat pe teren în minutul 69, dar nu

Decretul privind numirea Guvernului condus de Ludovic Orban a fost publicat, luni, în Monitorul Oficial. Citește mai

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, cum era deja prevăzut, a urcat pe primul loc în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), în locul sârbului Novak Djokovic. În ciuda titlului câştigat

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, susţine că PNL a ajuns la guvernare prin "trădări" şi "manevre politice urâte", nu prin alegeri, iar "aşa-zişii aliaţi de azi vor deveni în scurt timp

Noul ministru al Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat marţi, la preluarea efectivă a portofoliului de ministru că va fi dificilă realizarea proiectului de buget pe anul 2020, pe de o parte pentru că trebuie luate în calcul mai puţine ministere,

Ministerul de Finanţe a programat în noiembrie licitaţii pe piaţa internă în volum de 4,1 miliarde lei şi 200 milioane euro, după ce în octombrie statul s-a împrumutat 4,3 mld. lei, cu circa 340 mil. lei peste nivelul

Marius Copil este în asentiment cu Simona Halep și Sorana Cârstea, care au sărit în apărarea lui Ion Țiriac, președintele FRT, după ce acesta a fost contestat. Copil a lovit și în MTS, for care nu sprijină Federația. Ion Țiriac a fost

Cei 7,4 milioane de participanţi ai Pilonului II, adică acei români ale căror economii pentru bătrâneţe sunt administrate privat prin plasamente în obligaţiuni, acţiuni şi alte instrumente financiare, au virat câte 700 mil. lei în fiecare

Ștefan Radu (33 de ani), fundașul lui Lazio, a fost lăsat în afara lotului pentru meciul tur cu CFR Cluj din grupele Europa League (1-2) din cauza unei accidentări, și va rata și partida cu Celtic. Lazio - CFR Cluj se joacă pe 28 noiembrie, de la

În vârstă de 70 de ani, Richard Gere va deveni, din nou, tătic. Alejandra Silva, soția lui, aşteaptă al doilea copil, scrie El Pais. Antreprenoarea şi actorul s-au căsătorit în aprilie 2018 şi au devenit, în februarie 2019, părinţii unui

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a făcut ieri comentarii după decla­raţia recentă a şefului băncii cen­trale din Ungaria Gyorgy Matolcsy privind introducerea monedei unice eu­ro­pene ca fiind o eroare strategică, amin­tind că poziţia

Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a hotărât miercuri, 6 noiembrie, să furnizeze agent termic către asociaţiile de locatari cu datorii care în acest moment nu primesc

Euro a crescut spectaculos astăzi, ajungând de la 4,754 lei în ziua de marți, la 4,7626 astăzi. Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate de băncile autorizate să opereze pe