Costi Ioniţă, pus la respect de un fan după ce s-a fotografiat aşa în Cimitirul Săpânţa: “Vede Dumnezeu” 27.12.2021

27.12.2021 Costi Ioniţă, pus la respect de un fan după ce s-a fotografiat aşa în Cimitirul Săpânţa: “Vede Dumnezeu” Costi Ioniță a fost pus la respect de un fan după ce s-a fotografiat în Cimitirul de la Săpânța, cu zâmbetul pe buze și foarte relaxat. Artistului i s-a reproșat că promovează doar “păduchioși” și […] The post Costi Ioniţă, pus



Costi Ioniţă, pus la respect de un fan după ce s-a fotografiat aşa în Cimitirul Săpânţa: “Vede Dumnezeu”

Costi Ioniță a fost pus la respect de un fan după ce s-a fotografiat în Cimitirul de la Săpânța, cu zâmbetul pe buze și foarte relaxat. Artistului i s-a reproșat că promovează doar “păduchioși” și […] The post Costi Ioniţă, pus la respect de un fan după ce s-a fotografiat aşa în Cimitirul Săpânţa: “Vede Dumnezeu” appeared first on Cancan.

Costi Ioniţă, pus la respect de un fan după ce s-a fotografiat aşa în Cimitirul Săpânţa: “Vede Dumnezeu”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Compania farmaceutică americană Moderna a anunțat, vineri, că a cerut autorizaţie de la diferite autorităţi sanitare din întreaga lume pentru a creşte cu 50% capacitatea flacoanelor sale de vaccin împotriva coronavirusului, relatează Agerpres,

Până astăzi, 13 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 760.091 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost […] The post

Un minor, în vârstă de 10 ani, a fost rănit sâmbătă, într-un accident rutier, petrecut pe DN2A, în apropiere de localitatea Balaciu. Copilul a fost preluat de un elicopter SMURD şi transportat la

Comisia Europeană a cerut, vineri, Germaniei să reanalizeze restricţiile stricte impuse la frontieră în contextul pandemiei, amintind că ţările Uniunii Europene au convenit să evite

Vaccinarea anti-COVID ar putea deveni obligatorie în România. Proiectul a fost deja demarat, iar Ministerul Sănătății va fi obligat să desfășoare campanii de promovare cu privire la vaccinarea obligatorie și să garanteze aprovizionarea cu

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că ar vrea ca în Parlament să fie adoptate cât mai puţine amendamente de modificarea Legii bugetului, adică a formei care va pleca de la Guvern către

Preşedintele Joe Biden doreşte să închidă închisoarea din Guantanamo înaintea încheierii mandatului său, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jen Psaki, transmite AFP. Actualul

Sepsi a ratat la mustață un transfer important, după ce Kyle Lafferty a ajuns până la urmă în

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române a informat duminică la ora 13:30, că se înregistrează valori ridicate de trafic pe sensul de coborâre al DN1 Braşov-Ploieşti-Bucureşti, de la limita cu judeţul Braşov până în

Comisarul european pentru sănătate şi siguranţă alimentară, Stella Kyriakides, a anunțat că Uniunea Europeană va accelera procedura de autorizare a variantelor îmbunătăţite a vaccinurilor împotriva noilor tulpini ale virusului, relatează

Membrii federaţiei SANITAS au anunţat că vor continua protestele, luni, şi vor picheta, de la ora 14:30, Ministerul Finanţelor, iar de la ora 15:30 Palatul Parlamentului, pe fondul măsurilor anunţate de

În sinteza Ministerului Sănătății privind bugetul pe anul 2021 s-a "strecurat" obligativitatea vaccinării. Fostul ministru al Turismului, Mircea Titus Dobre, a descoperit anomalia astăzi, după ce a

Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 a anunțat că de luni va începe vaccinarea cu serul produs de AstraZeneca, până în prezent fiind programate pentru imunizarea cu acesta peste 142.000 de

Simona Halep s-a calificat în optimile de finală de la Australian Open, după victoria împotriva rusoaicei Veronika

Hermannstadt s-a impus în meciul cu FCSB, scor 1-0, dintr-un penalty contestat de oaspeți. Cronica meciului FC Hermannstadt - FCSB, scor 1-0 FCSB s-a considerat nedreptățită în două situații. Prima dată în minutul 11, când Bagaric a

Guvernul mizează în acest an pe creşterea infracţiunilor la regimul drogurilor, pe indisciplina financiară a românilor şi chiar pe încălcarea legii pentru a creşte încasările la buget. Astfel, din

Două autoturisme au fost implicate în accidentul de la Osica de Sus, una dintre maşini fiind cuprinse de un incendiu. Printre autovehiculele implicate se numără şi un dric, ce transporta o persoană decedată. În urma […] The post Un dric ce

Vicepremierul Dan Barna a anunţat luni, după şedinţa coaliţiei, că miercuri va avea loc un plen reunit în care va fi votat un proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. În ceea ce priveşte restul categoriilor de

De la depunerea unui proiect pentru finanţarea din fonduri europene a unei investiţii şi până la aprobarea şi implementarea sa durează chiar şi cinci ani, spun unii dintre

Un artist este anchetat de Poliţia Capitalei după ce, timp de mai mulţi ani, a avut contracte cu Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic pentru realizarea unor monumente din bronz, însă ar fi folosit materiale de calitate inferioară,