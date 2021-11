Cosmina Păsărin a găsit verigheta la Paris: ”S-a întâmplat atunci!” A început să simtă vibe-ul romantic 10.11.2021

Cosmina Păsărin împlinea 39 de ani la începutul lui octombrie, dar nu avea timp, chiar atunci, să-și îndeplinească marea dorință: o vacanță la Paris! S-a întâmplat, însă, peste aproximativ o lună, când Cosmina vizita orașul

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va invita, începând cu ziua de luni, 28 decembrie, fracţiunile parlamentare la consultări, după ce prim-ministrul Ion Chicu a demisionat şi a anunţat că va asigura interimatul funcţiei doar până pe

Mutare-bombă pe piața media din România, în luna cadourilor! Una dintre cele mai noi vedete ale televizunii din Pache Protopopescu a primit un super-cadou din partea Moșului! Cea mai tânără concurentă de la “Ferma” s-a […] The post

Bilanţul infectărilor cu noul coronavirus din ziua de Crăciun arată un trend în scădere, însă Bucureştiul continuă să fie primul în topul oraşelor cu cele mai multe cazuri

O tânără sportivă, de doar 21 de ani, a murit în urma unui accident teribil, petrecut pe calea ferată, în orașul Ineu, la trecerea înspre localitatea Șicula. Impactul violent cu trenul i-a adus moartea fetei, […] The post Tânără

Un număr de 1.387 cazuri noi de infectare cu SARs-CoV-2 a fost înregistrat în ultimele 24 de ore, dintr-un total de 4.352 de teste efectuate. 85 de oameni au murit, iar la Terapie Intensivă sunt 1.210 de

Rangers a învins Hibernian, scor 1-0, etapa #20 a ligii scoțiene. Singurul gol al meciului a fost marcat de Ianis Hagi. FINAL » Rangers - Hibernian 1-0 A marcat: I. Hagi 33Vezi AICI live+statistici! În minutul 32, Rangers a deschis scorul

De la soiuri vechi româneşti până la soiuri internaţionale de struguri se găsesc în portofoliul Wine & Dine din Oradea, un business cu vinuri pornit în urmă cu un an de Adina şi Dani Todea, care aveau experienţă în domeniul distribuţiei de

Cu o zi înainte de începerea oficială a campaniei de vaccinare în Germania, o femeie de 101 ani, care locuiește într-un azil de bătrâni în landul Saxonia-Anhalt, a devenit prima persoană din această țară care a fost imunizată la COVID,

Klaus Iohannis va merge, marţi, într-o vizită oficială la Chişinău, la invitaţia noului preşedinte al Republicii Moldova, Maia Sandu. Preşedintele României va fi primul lider de stat primit de preşedintele Maia Sandu, potrivit unui anunţ emis

Până astăzi, 28 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 618.429 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 543.341 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel […] The

Pe pagina de a interpreților de muzică populară Catanga Și Pădureanu, pe 26 decembrie, au apărut două postări care i-au speriat pe fanii celor doi artiști. Fratele lui Aurel Stan, Romică Stan Onoriu și impresarul […] The post Aurel

Conform tradiției, echipele care termină pe primul loc la finalul turului vor ajunge campioane la finalul sezonului. Astfel, FCSB este, în acest moment, după o pauză de cinci ani, principala favorită

Pieţele bursiere globale au crescut luni, odată cu bursa americană care a atins un nou maxim, după ce preşedintele american Donald Trump a fost de acord, cu întârziere, să semneze un proiect de lege pentru a injecta stimulente de 900 mld. dolari

Şeful CJ Cluj, Alin Tişe, a lansat, luni, un nou atac la adresa conducerii centrale pe tema desemnării miniştrilor din Guvern Cîţu, precizând faptul organizaţia Cluj nu a dat un vot pentru susţinerea niciunei persoane pentru a funcţia de

Andra Păduraru, o antreprenoare cu pregătire economică, a creat brandul Colorazon în urmă cu mai mulţi ani, iniţial fiind folosit pentru a comercializa

Persoana care a plasat bomba care a explodat în dimineaţa de Crăciun în Nashville a fost identificată de anchetatori. Este vorba de Anthony Warner, un bărbat de 63 de ani, care a murit în explozie, au anunțat autoritățile într-o conferință

Stabilit în Israel de mai bine de patru decenii, dar născut la Târgu Lăpuș, județul Maramureș, medicul Herman Berkovits este de 21 de ani medicul familiei Netanyahu. Recent, șeful guvernului israelian i-a cerut lui Berkovits să-l vaccineze

„2020 ne-a făcut cum a vrut el. Măcar Revelionul să îl facem cum vrem noi!”, spune Mihai Morar, înainte să vorbească despre proiectul pe care-l pregătește pentru noaptea de Revelion. Pentru prima dată în istoria […] The post Hai la

Doi atacatori înarmaţi cu cuţite şi un poliţist au fost ucişi astăzi într-un atac în Cecenia. Incidentul a fost calificat drept „terrorist” de către autorităţi, a anunţat preşedintele acestei

Potrivit unui nou proiect legislativ prezentat luni cu scopul de a limita răspândirea COVID-19, guvernul suedez va fi abilitat, începând cu data de 10 ianuarie, să închidă centrele comerciale şi transportul public şi să amendeze persoanele care