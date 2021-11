Cosmin Olăroiu, plătit ca un rege: câte milioane ridică în 2 ani la Sharjah 11.11.2021

11.11.2021 Cosmin Olăroiu, plătit ca un rege: câte milioane ridică în 2 ani la Sharjah Cosmin Olăroiu, antrenorul în vârstă de 52 de ani, va câștiga 5 milioane de euro pe sezon la Sharjah FC, al treilea cel mai mare salariu primit în carieră. Pe 12 noiembrie 2020, Cosmin Olăroiu cucerea ultimul său trofeu în Asia. Era



Cosmin Olăroiu, antrenorul în vârstă de 52 de ani, va câștiga 5 milioane de euro pe sezon la Sharjah FC, al treilea cel mai mare salariu primit în carieră. Pe 12 noiembrie 2020, Cosmin Olăroiu cucerea ultimul său trofeu în Asia. Era primul cu Jiangsu Suning, întâiul titlu de campion din istoria clubului chinez, care s-a și desființat ulterior, din cauza marilor probleme financiare ale concernului ce deține și Inter Milano. ...

