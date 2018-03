Cosmin Contra, dezamăgit de un fotbalist de la FCSB: "Îmi puneam mari speranțe în el" » Jucător-surpriză adus în locul lui 05.03.2018

Cosmin Contra, selecționerul naționalei României, s-a declarat nemulțumit de evoluțiile lui Dragoș Nedelcu (21 de ani) și a numit un înlocuitor-surpriză. "Mijlocul terenului este zona vulnerabilă de la echipa naţională. Îmi puneam mari speranţe în Nedelcu, dar în momentul de faţă nu este într-o formă foarte bună. Trebuie să urmăresc şi să găsesc alte soluţii. ...

Adelina Pestriţu se mărită şi a dat declaraţii în premieră despre nuntă bebeluş şi toate momentele fericite dar şi mai puţin fericite din viaţa ei. Vedeta a povestit că a fost cerută de soţie într-un cadru romantic, dar şi când va avea

Dana Rogoz a povestit o experienţă teribil de traumatizantă prin care au trecut şi alţi părinţi. Vedeta a scris pe blogul ei cum l-a pierdut pe fiul ei, într-un loc aglomerat, şi cele câteva minute de teroare au însemnat pentru

O tânără de 24 de ani din Canada n-a dat mare atenţie unei bube ce-i apăruse pe picior. A ignorat-o mai multe zile. Galeria Foto. Citește mai

Firma Tel Drum a creat aparenta unei stari de insolventa, iar in realitate societatea nu are probleme financiare, acuza DNA. Motivul: firma vrea sa se sustraga de la raspunderea penala in dosarul deschis lui Liviu Dragnea. Citește mai

Primăria municipiului București atrage atenția deținătorilor site-urilor de vânzări că tranzacționarea licențelor de taxi este ilegală și se sancționează conform legii, arată un comunicat al instituţiei. Citește

Alertă la Spitalul Universitar! Personalul medical a detectat fum la etajul 1 la clădirii, dar şi pe casa scării, luni seară. Citește mai

Fostul premier Victor Ponta a răspuns acuzaţiilor liderului PSD după ce Liviu Dragnea a spus că nu îi place să converseze cu turnătorii şi şantajaştii. Citește mai

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a catalogat luni seară drept o "petardă" acuzaţiile lui Liviu Dragnea la adresa Serviciului de Pază şi Protecţie

De la 1 martie, trenurile Regio care circulau pe ruta Hunedoara - Simeria vor fi retrase de CFR. În ultima lună şi gara Hunedoarei a rămas închisă, după ce tavanul i s-a prăbuşit. Calea ferată Hunedoara - Simeria are o istorie de peste 130 de

Valentine's Day se apropie, iar presiunea de a petrece o zi a îndrăgostiţilor perfectă şi aşteptările nerealiste ale partenerilor pot transforma sărbătoarea dragostei într-o inepuizabilă sursă de

Aproape 200.000 de oameni au vizitat în 2017 Cetatea Devei, însă monumentul istoric a avut un număr mult mai mic de vizitatori faţă de Castelul Corvinilor. Autorităţile plănuiesc să recupereze

O conductă ce alimentează oraşul Zimnicea cu apă potabilă a suferit o avarie, iar localnicii nu au apă de mai bine de 12

Păstrăm de-a lungul vieţii în cămăruţa aurită a memoriei acele momente pe care le-am trăit intens, acelea care ne-au copleşit fiinţa şi ne-au cufundat-o în agonie şi extaz. „Un

Concordia Chiajna a pierdut pe terenul lui CFR Cluj, scor 0-2, însă antrenorul Ion Moldovan are și motive pentru a-și lăuda jucătorii. A fost mulțumit de ultima jumătate de oră și se așteaptă ca la meciul cu Dinamo echipa sa să aibă un

Indicele Dow Jones, cea mai mare scădere din 2008 până în prezent. Dow Jones, cel mai important indice al Bursei de la New York, a scăzut, luni, cu 4%. Aceasta este cea mai mare cădere din septembrie 2008, când un plan de salvare a sistemului

Migrenele pot fi un factor de risc in cazul persoanelor care sufera de afectiuni cardiovasculare, a descoperit un studiu danez publicat in British Medical Journal si citat de Le Figaro. Citește mai

Vinerea Mare este zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează, prevede o propunere legislativă pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 - Codul muncii, depusă la Senat. Citește mai

Un tânăr de 24 de ani a fost bătut crunt de doi bărbați de 22 și 40 de ani, într-un bar din Turda, din cauza fostei sale iubite, o femeie de 38 de ani. Citește mai

În timp ce PSRM şi PCRM condamnă declaraţiile simbolice de unire semnate de mai multe Primării din ţară, liderul PAS, Maia Sandu, consideră că astfel de acţiuni sunt fireşti în anul

Studii recente arată că, la fel ca şi în cazul zaharurilor adăugate în alimentaţie, şi sarea stimulează apetitul. Efectele asupra oranismlui sunt, însă, foarte