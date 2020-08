COS Târgovişte: un sindicat se bate pentru activele statului român 15.08.2020

15.08.2020 COS Târgovişte: un sindicat se bate pentru activele statului român Sindicatul Valahia, de la Combinatul de Oţeluri Speciale (COS) Târgoviște, este singurul care s-a străduit, în ultimii 18 ani, să obțină, pentru statul român, activele pe care România le-ar putea pierde,



COS Târgovişte: un sindicat se bate pentru activele statului român

Sindicatul Valahia, de la Combinatul de Oţeluri Speciale (COS) Târgoviște, este singurul care s-a străduit, în ultimii 18 ani, să obțină, pentru statul român, activele pe care România le-ar putea pierde, prin...

COS Târgovişte: un sindicat se bate pentru activele statului român

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Simona Halep este în optimile de finală ale turneului de la Toronto, unde a ajuns nu fără emoţii, după o confruntare dificilă cu Jennifer

Banca Comercială Română (BCR) scoate la vânzare clădirea Bucharest Financial Plaza, unde îşi are sediul în prezent. Clădirea are o suprafaţă de 26.300 de metri pătraţi închiriabili şi este evaluată la peste 45 de milioane de

Drama de la Caracal înaintează spre politizare mai repede decât ancheta polițienească. Încercarea de a-l prezenta pe Dincă singurul responsabil pentru crime vrea să rezolve o problemă grea a

Fata se afla în grija Direcţiei Generale de Aistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) când a căzut pradă proxeneţilor, fiind abuzată sexual şi pusă să se

Franţa a primit joi 31 de femei yazidi victime ale violenţei grupării jihadiste Stat Islamic (SI), care au ajuns în ţară împreună cu copiii lor şi vor locui în diferite departamente franceze,

CFR Cluj a remizat cu Celtic Glasgow, scor 1-1, în prima manșă din turul III al preliminariilor Champions League. Returul va avea loc marțea viitoare, în Scoția. Patru jucători din garnitura campioanei s-au evidențiat în

Premierul Viorica i-a cerut joi, în şedinţa de Guvern, ministrului Justiţiei, Ana Birchall, să finalizeze „în regim de urgenţă” analiza care vizează legislaţia penală în cazul infracţiunilor grave şi foarte grave. Dăncilă i-a mai

Coca-Cola HBC România, liderul pieţei de băuturi răcoritoare, a avut în primul semestru volume mai mari cu 1-3% (low single digit), arată datele din ultimul raport al

Tribunalul Bucureşti a respins vineri solicitarea lui Liviu Dragnea de a respinge alegerile din Congresul partidului. Soluţia poate fi atacată la Curtea de Apel

Judeţele Giurgiu, Călăraşi, Tulcea, Ialomiţa şi Sălaj au în total aproape 1.800 de doctori, adică doar 3% din numărul total de medici din România, iar managerii acestor spitale încearcă să atragă personal, oferindu-le cazare, prime,

„În primul semestru din 2019 am înregistrat o creştere de 8% a cifrei de afaceri pe fondul cererii crescute din partea companiilor de construcţii din Sălaj şi a distribuţiei de materiale de construcţii în judeţele

Potrivit Coranului, pentru a-şi exprima credinţa necondiţionată şi supunerea faţă de Allah, Ibrahim se arată pregătit să-şi sacrifice fiul, pe Ismael, dar Creatorul, văzându-i determinarea şi neclintita credinţă, îl trimite pe

În etapa secundă din Liga 2 s-au jucat astăzi cu 7 meciuri. Capul de afiș a fost înfruntarea din Regie, dintre Rapid și Concordia Chiajna, câștigată de elevii lui Daniel Pancu, 3-1. Vezi AICI clasamentul LIVE din Liga 2 Vezi AICI programul

Fosta împărăteasă a Japoniei, Michiko, a fost diagnosticată cu cancer la sân, în stadiu incipient şi în curând va fi operată, a transmis Agenţia Casei Imperiale,

O absolventă a Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, eliminată din examenul de Bacalaureat, la sesiunea din iunie 2019, după ce i-a sunat telefonul pe care îl avea asupra ei, a obţinut la Tribunalul Alba anularea actului administrativ

Alphabet, compania-mamă a gigantului tehnologic Google, în colaborare cu Royal Free London NHS Foundation Trust (RFL) a creat o aplicaţie care poate detecta insuficienţa renală acută în câteva minute. Această afecţiune este responsabilă de

Trei persoane au fost rănite şi au ajuns la spital, duminică dimineaţa, după un accident rutier produs între două autoturisme în localitatea Gura Râului, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

Orange, cel mai mare jucător de pe piaţa locală de telefonie mobilă şi numărul 4 de pe piaţa locală de servicii de retransmisie a posturilor TV, a început să îşi notifice clienţii că a modificat grila de posturi TV, ocazie cu care a majorat

Numărul contractelor individuale de muncă (CIM) înregistrate în Registrul general de evidenţă a salariaţilor a crescut în martie cu 29.934 comparativ cu luna precedentă, la finele primului trimestru fiind consemnate 6.425.112 CIM, conform

Denis Alibec a efectuat un RMN pentru a vedea cât de gravă e accidentarea suferită la meciul Gaz Metan-Astra, scor 1-0. Rezultatele au venit azi: ruptură de menisc și va sta departe de gazon 3 săptămâni. Probleme serioase pentru atacantul de 28