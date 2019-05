Corporatiştii români îmbătrânesc. Ponderea angajaţilor cu vârsta sub 30 de ani a scăzut în aproape toate sectoarele şi a ajuns la 45% în centrele de servicii şi la 4% în energie 24.05.2019

Centrele de servicii de externa­li­zare de tip shared services aveau 45% din totalul anga­ja­ţilor reprezentaţi de tinerii cu vârsta sub 30 de ani în 2018, acesta fiind sectorul de activitate cu cea mai mare preponderenţă a tinerilor în totalul for­ţei de muncă, arată datele studiului sala­rial realizat de firma de executive search şi con­sultanţă în management Korn Ferry. Faţă de anul 2013, ponderea tinerilor sub 30 de ani a scăzut cu 10 puncte procentuale în cen­trele de servicii, mai arată datele cercetării.

