Coronavirusul, prezis de Baba Vanga! Ce a spus celebra prezicătoare 13.03.2020

13.03.2020 Coronavirusul, prezis de Baba Vanga! Ce a spus celebra prezicătoare Coronavirusul ar fi fost prezis de Baba Vanga, chiar înainte de a muri, la vârsta de 84 de ani. O femeie căreia i-a fspus profeția a făcut mărturii uluitoare. De-a lungul timpului, au fost scrise mai multe cărți despre viața și previziunile



Coronavirusul, prezis de Baba Vanga! Ce a spus celebra prezicătoare

Coronavirusul ar fi fost prezis de Baba Vanga, chiar înainte de a muri, la vârsta de 84 de ani. O femeie căreia i-a fspus profeția a făcut mărturii uluitoare. De-a lungul timpului, au fost scrise mai multe cărți despre viața și previziunile Babei Vanga. A devenit o celebritate după ce s-a spus despre ea că […] The post Coronavirusul, prezis de Baba Vanga! Ce a spus celebra prezicătoare appeared first on Cancan.ro.

Coronavirusul, prezis de Baba Vanga! Ce a spus celebra prezicătoare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Circulaţia liniei de tramvai 41 va fi suspendată, în lunile iulie şi august, între Podul Grant şi terminalul Ghencea, pentru finalizarea lucrărilor la trei obiective de infrastructură, pe această porţiune urmând să fie introdusă linia

Domeniul de internet romaniameritamaimult.ro a fost cumpărat de PNL, care foloseşte astfel sloganul electoral al PSD pentru europarlamentare pentru a redirecţiona internauţii spre propriul

Gaz Metan și FC Botoșani joacă azi de la 17:30 într-un meci din etapa a 4-a din Liga 1. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 17:30 » Gaz Metan - FC

Dinamo s-a impus pe teren propriu, 3-2 contra Chiajnei, dar i-a pierdut pe fundașul Linas și pe mijlocașul Ioan Filip pentru meciul cu Poli Iași, de vineri, 12 aprilie. Lituanianul Linas Klimavicius, 29 de ani, și Ioan Filip, 29 de ani, au părăsit

Duminică, 7 aprilie, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă parţial în mai multe zone din jurul Bucureştiului, dar şi din cartierul Colentina, între orele 10:00 şi 18:00. E-Distribuţie Muntenia derulează un proiect de modernizare a

În Capitală, începutul acestei zile a venit cu un cer noros. În timpul zilei, acești nori vor aduce și ploaie, până spre seară. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 şi 24 de grade, uşor mai scăzute pe litoral, iar cele minime vor

Un tânăr, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost găsit înecat, duminică, într-un pârâu din Cisnădie. Deși un echipaj SMURD a intervenit de urgență, bărbatul nu a mai putut fi salvat, a informat ISU Sibiu. Bărbatul a fost găsit

,,Plajele Eforie se vor numi EUFORIE”. Nu, nu este o schimbare oficială a numelui, este una dintre glumele de pe internet, apărute odată cu drogurile găsite la malul Mării. Citește mai

,Dragnea, timpul tău a expirat. Vei mânca o mamă de bătaie tu, cu partidul tău.” Este avertismentul lansat la Craiova de Rareş Bogdan, cel care deschide lista liberalilor la europarlamentare. Citește mai

Recent, pe rețelele sociale s-a răspândit o postare în care ți se explică ce trebuie să faci pentru a supraviețui în cazul în care faci infarct și nu este nimeni lângă tine. Mesajul a fost în masă și a generat adevărate controverse și

Asistenţii şi medicii care se ocupă de pacienţii cu boli infecţioase comit uneori erori, atunci când îşi scot halatele de protecţie şi mănuşile, care contaminează hainele şi echipamentele cu bacterii rezistente la

ANAF nu mai vrea să fie creditor la firmele aflate în insolvenţă, intenţionând să vândă creanţele cu care s-a înregistrat la masa credală, se arată într-un proiect de ordin al şefului instituţiei, Mihaela

Prinţul William a petrecut trei săptămâni în cadrul serviciilor secrete şi de securitate britanice, MI5, MI6 şi GCHQ, a anunţat

Turneul mondial al trupei Spice Girls va fi anulat în urma dezvăluirilor făcute de Mel B, potrivit cărora ar fi avut o aventură sexuală cu Geri Horner, scrie presa

Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) a aprobat, în şedinţa de vineri, 5 aprilie, un nou regulament cu privire la expunerile mari, precum şi modificări la Regulamentul privind tranzacţiile băncilor cu persoanele afiliate.

Cancerul colorectal urcă vertiginos în topul bolilor oncologice frecvente. Alegerile alimentare potrivite ajută la scăderea riscului de apariţie a

Într-un material pubicat de Tennis Head, Simona Halep a vorbit despre momentele foarte grele prin care a trecut după finala extenuantă de la Australian Open

Vasile Blaga, candidat PNL la europarlamentare, a declarat, duminică, la mitingul de la Braşov, că liberalii sunt în competiţie nu doar cu PSD, ci cu toţi cei care au depus liste electorale, sunt în competiţie şi cu cei care au spus că

În urma victorie cu Atletico, Lionel Messi a devenit jucătorul cu cele mai multe victorii obţinute în prima liga din

Doliu în lumea afacerilor! A murit Sorin Lefter, cunoscutul patron al uneia dintre primele firme de construcții apărute în Vrancea după decembrie 1989, societatea Lefter Construct. Firma a realizat