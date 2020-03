Coronavirusul loveşte dur Marea Britanie. Numărul morţilor a depăşit 1.000 29.03.2020

29.03.2020 Coronavirusul loveşte dur Marea Britanie. Numărul morţilor a depăşit 1.000 Marea Britanie a anunţat că numărul persoanelor care au murit din cauza infectării cu coronavirus a depăşit 1.000. Potrivit datelor oficiale, la acest moment, în Marea Britanie, sunt 1.019 morţi din cauza coronavirusului. Totodată, sunt şi



Coronavirusul loveşte dur Marea Britanie. Numărul morţilor a depăşit 1.000

Marea Britanie a anunţat că numărul persoanelor care au murit din cauza infectării cu coronavirus a depăşit 1.000. Potrivit datelor oficiale, la acest moment, în Marea Britanie, sunt 1.019 morţi din cauza coronavirusului. Totodată, sunt şi 17.089 de persoane îmbolnăvite, în acest moment, a relatat BBC. Ieri, premierul britanic Boris Johnson a anunţat că a […]

Coronavirusul loveşte dur Marea Britanie. Numărul morţilor a depăşit 1.000

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Julien Benneteau, căpitanul-nejucător al Franței, afirmă că România pornește cu prima șansă în semifinala de Fed Cup. Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) e principalul motiv de panică pentru francezi. Franța - România,

Dintre cele 6 cluburi din play-off plus FC Botoșani, care au solicitat licență UEFA pentru sezonul 2019-2020, numai Viitorul a făcut publice datele financiare. În weekendul trecut, Viitorul a făcut deja publice pe propriul site datele

Denis Alibec, atacantul de 28 de ani al celor de la Astra, a marcat un gol spectaculos în meciul Astra - Viitorul, din etapa a 4-a din play-out-ul Ligii 1. Denis Alibec a marcat în minutul 34 al meciului, la scorul de 2-0 pentru Viitorul.

FC Viitorul Constanţa a învins-o pe FC Viitorul cu scorul de 4-1 (2-1), luni seara, în deplasare, într-un meci din etapa a patra a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Echipa antrenată de Gheorghe Hagi s-a

Un avion multirol de tip F-35 al Forţelor Aeriene din Japonia a dispărut de pe radare deasupra Oceanului Pacific, existând suspiciuni că s-a prăbuşit, afirmă surse citate de presa niponă. Avionul F-35 decolase de la Baza aeriană Misawa, situată

Un tragic accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 12.00, în cartierul Rudari, din Giurgiu. O femeie în vârstă și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un tir, fiind practic strivită de mastodont.

Theresa May a sosit astăzi la Berlin pentru discuții în plină criză Brexit, dar nimeni nu a fost acolo să-i strângă măcar mână de bun

Legenda fotbalului brazilian Pele a ajuns marţi dimineaţă la Sao Paulo, de la Paris, unde s-a aflat internat aproape o săptămână din cauza unei infecţii urinare, informează AFP. "Regele" Pele, în vârstă

Sunt multe motive pentru care românii au ales să părăsească România și să-și facă o nouă viață în străinătate. Fie că nu au fost apreciați la locul de muncă, fie că aveau salarii mici sau că nu erau mulțumiți de traiul din țară,

Milioane de români, 1,5 milioane mai exact, speră că norocul le va surâde într-o bună zi și joacă la casino,slot, pariuri sportive sau bingo. Dintre aceștia, 150 000 sunt dependenți. Au pierdut tot ce au acumulat, dar, și mai grav, și-au

Un raport realizat de către Comisia Europeană arată că România a avut în 2018 cele mai periculoase şosele comparativ cu celelalte ţări din Uniunea Europeană: 96 de morţi la un milion de oameni, cea mai ridicată rată a mortalităţii în

Ana Bogdan s-a calificat, marţi, în optimile de finală ale turneului WTA de la Bogota (Columbia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, după prima sa victorie obţinut la simplu în acest an, 6-2, 6-7 (7), 6-2 cu Chloe Paquet

Conpet Ploieşti (COTE), transporta­torul naţional de ţiţei prin conducte şi căi ferate, este prima mare companie de stat ai cărei acţionari au aprobat bugetul pe 2019, în condiţiile în care restul emitenţilor din subordinea statului nu au

Ministerul Afacerilor Externe informează că cei trei marinari răpiți la data de 3 martie 2019, de pe o navă aflată în largul apelor statului Togo, au fost eliberați. Cetăţenii români urmează să fie repatriați în zilele următoare, aceștia

Fiscul a trimis băncilor milioane de documente prin care cerea poprirea conturilor bancare, una dintre cele mai mari bănci din România fiind nevoită să creeze un departament special pentru gestionarea conturilor şi notificarea

Manchester United și Barcelona joacă azi, de la ora 22:00, în meciul tur din sferturile de finală ale UEFA Champions League. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și î în direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Partidul condus de Victor Ponta a pierdut mai mulți membri într-o singură zi. Fostul coordonator al filialei Pro România Mehedinți, Cornel Stroescu, împreună cu 600 de membri ai partidului și-au dat demisia miercuri, a anunțat acesta printr-un

Compania Modex, parte a grupului M3 Holdings fondat de antreprenorul român Mihai Ivaşcu, care a atras po­trivit acestuia finanţări de la mai multe bănci de investiţii dar şi de la fostul căpitan al echipei naţionale de fotbal Răzvan Raţ,

Andreea Esca, celebra prezentatoare de la PRO TV, este grav bolnavă și niciun tratament nu pare să funcționeze. Ultima ei speranță mai sunt leacurile