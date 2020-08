Coronavirusul „loveşte” din nou în familia Andreei Esca! S-au testat în această dimineaţă 18.08.2020

18.08.2020 Coronavirusul „loveşte” din nou în familia Andreei Esca! S-au testat în această dimineaţă Andreea Esca nu a uitat de clipele grele pe care le-a traversat acum aproximativ o lună, când a fost infectată cu noul coronavirus. Îl luase de la soțul ei, Alexandre Eram. Cel puțin, așa avea să precizeze vedeta, și nicidecum de la acea



Coronavirusul „loveşte” din nou în familia Andreei Esca! S-au testat în această dimineaţă

Andreea Esca nu a uitat de clipele grele pe care le-a traversat acum aproximativ o lună, când a fost infectată cu noul coronavirus. Îl luase de la soțul ei, Alexandre Eram. Cel puțin, așa avea să precizeze vedeta, și nicidecum de la acea controversată petrecere la care a participat. Așa că prezentatoarea știrilor de la […] The post Coronavirusul „loveşte” din nou în familia Andreei Esca! S-au testat în această dimineaţă appeared first on Cancan.ro.

Coronavirusul „loveşte” din nou în familia Andreei Esca! S-au testat în această dimineaţă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Reţeaua Regina Maria continuă expansiunea la nivel naţional cu achiziţia Clinicii Someşan din Baia Mare, un centru medical cu afaceri de 3,2 milioane euro în 2018 care oferă servicii de ambulatoriu, imagistică, laborator şi

Compania ImportDirect, care desfăşoară activităţi de import şi vânzare a produselor de igienă sau cu­ră­ţe­nie în regim en-gros şi cu amănuntul pe piaţa din Ro­mânia, a încheiat anul 2018 cu afaceri de 17 milioane de lei (peste 3,5

Francezii deţin la Bucureşti o bancă mică, aflată pe locul 23, cu o cotă de piaţă de numai 0,42%, la active de 400 de milioane de euro, care pare uitată în bilanţul gigant al grupului de 1.800 miliarde de euro (tot sistemul bancar românesc de

Nume: George Romania Platformă soft:Google Android, Apple iOS Preţ:gratis Dezvoltator:BancaComercială Română Funcţionalitate:aplicaţia le oferăutilizatorilor, clienţi aibăncii BCR (BancaComercială Română),posibilitatea de a facetoate

Sute de români au rămas blocaţi pe insula Samothraki, din nordul Greciei, după ce feriboturile care asigurau transportul pe continent s-au defectat. Situaţia celor peste 1.500 de turişti este dramatică, în condiţiile în care pe insulă au

Tânărul norvegian acuzat de comiterea unui atac armat la o moschee în apropiere de capitala Oslo, la sfârşitul săptămânii trecute, va rămâne în arest preventiv timp de patru săptămâni, a anunţat luni un

Dušan Uhrin jr., 51 de ani, va fi, în proporție mare, noul antrenor al lui Dinamo, echipă care își caută de zor antrenor după despărțirea de Eugen Neagoe. Uhrin va ajunge la București luni, în jurul prânzului. Spre deosebire de Bonetti,

Antrenorul ceh, Dusan Uhrin Jr a ajuns la Bucureşti, unde va negocia preluarea băncii tehnice a echipei de fotbal Dinamo. Acesta a fost preluat de pe Aeroportul Henri Coandă de către şeful

Galeria Quadro vă invită în data de 14 august, începând cu ora 18:00, la vernisajul expoziției Gy. Szabó Béla. Liber miserorum. Expoziția va avea loc în perioada 19.08 - 14.09.2019. Pe

Muzeele din Dâmboviţa funcţionează după un program normal în minivacanţa de Sf. Maria (15 - 18 august ). Decizia a fost luată de Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Complexul Naţional Muzeal ”Curtea Domnească”

Valoarea de piaţă a celor mai mari 100 de companii listate din lume a crescut cu 5%, în 2019, până la 21.000 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului global realizat de PwC, fiind determinată în principal de performanţa companiilor din

Centrul local de combatere a bolilor Prahova s-a reunit miercuri, 14 august, în şedinţă pentru a aproba trei planuri de măsuri privind combatarea unor focare de pestă porcină africană, confirmate recent pe raza judeţului

Serbia a finalizat lucrările de construire a primei secţiuni a segmentului de 403 km al gazoductului TurkStream de pe teritoriul său, potrivit

Cinci fermieri din localitatea Ucea de Jos, aflată la 90 de kilometri de oraşul Braşov, care cresc vaci de lapte şi de carne s-au asociat în 2014 într-o cooperativă agricolă, în principal pentru a-şi vinde producţia la un preţ mai

Băncile elveţiene se plâng de multă vreme în legătură cu costurile generate de dobânzile

Bank of China a început recrutările de manageri pentru România, cu intenţia de a deschide un sediu la Bucureşti, având disponibile poziţii de Office Manager şi Risk Manager, scrie

Echipajul de Poliţie arondat zonei din care o tânără a sunat la 112 şi a cerut ajutor după o şicanare în trafic era într-o altă misiune, spun reprezentanţii IPJ Vrancea. „Dispecerul care era de serviciu a apreciat că nu există o stare de

George şi Paula Cuşă, cumetrii ministrului Economiei, Niculae Bădălău, au primit în ultimul an 26 de contracte cu statul, în valoare totală de peste 30 de milioane de euro. Lucrările sunt prestate

Mersul la film este mult mai scump în weekend decât în timpul săptămânii, pentru români, deşi majoritatea altor ţări au acelaşi cost în weekend cu cel din decursul săptămânii, arată un studiu al companiei

Oficialii Institutului Naţional de Medicină Legală (INML) au informat Ministerul Sănătăţii, în seara zilei de vineri, 16 august, că raportul privind probele ADN în cazul Caracal este finalizat şi a fost transmis către