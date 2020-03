Coronavirus. Turcia suspendă rugăciunile colective organizate în moschei 16.03.2020

16.03.2020 Coronavirus. Turcia suspendă rugăciunile colective organizate în moschei Turcia a anunțat, luni, suspendarea rugăciunilor colective organizate în moschei, în contextul pandemiei de coronavirus. Suspendarea este valabilă până la noi directive, potrivit Reuters. „A



Coronavirus. Turcia suspendă rugăciunile colective organizate în moschei

Turcia a anunțat, luni, suspendarea rugăciunilor colective organizate în moschei, în contextul pandemiei de coronavirus. Suspendarea este valabilă până la noi directive, potrivit Reuters. „A devenit...

Coronavirus. Turcia suspendă rugăciunile colective organizate în moschei

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

O cantitate moderată de alcool consumată zilnic poate creşte riscul de accident vascular cerebral, potrivit rezultatelor unui studiu făcut de o echipă de cercetători de la universităţile din Oxford, Marea Britanie, şi Beijing, China, informează

Anamaria Prodan a vrut să îi ia apărarea lui Nicolae Stanciu după ce a fost criticat dur după meciurile României cu Suedia, 1-2, și Feroe, 4-1. Impresarul mijlocașului de 25 de ani de la Al Ahli i-a atribuit însă și

Everton - Arsenal este singurul meci de azi din Premier League. Formația din Liverpool are un parcurs oscilant acasă, unde a câștigat doar 7 din 16 meciuri. Arsenal nu are nici ea evoluții convingătoare atunci când merge pe teren

Luigino Pellegrini, fostul impresar al lui Roberto Baggio, este invitatul lui Costin Ștucan de luni dimineață de la GSP LIVE. Pellegrini va vorbi despre relația cu fostul mare fotbalist italian, va povesti lucruri trăite de acesta, dar și relația

Un interlop cu o macetă a semănat panică printr clienții unui club din Craiova, dar oamenii de ordine au intervenit și l-au pus pe fugă. Individul i-a amenințat cu arma albă, moment în care cei șase bodyguarzi au scos bâtele și au început

Malaezianul Arie Irawan, în vârstă de 28 de ani, a fost găsit mort în camera lui de hotel, în Hainan, China. Din primele cercetări reiese că jucătorul de golf profesionist a murit din cauze naturale, dar autopsia nu a fost încă

Rapid Bucureşti este în sărbătoare. Echipa feminină de polo a clubului feroviar a adus în vitrina clubului un nou titlu naţional la jocurile de echipă. Echipa antrenată de Eduard Rusu şi-a asigurat coroana cu un turneu înainte de finalul

Un incident soldat cu rănirea gravă a unui bărbat, s-a produs, duminică după-amiază, la Cugir. Acesta a rămas fără o mână după ce a căzut de la etajul

Primul şef al Serviciului Român de Informaţii de după Revoluţie, Virgil Măgureanu, este executat silit pentru o datorie uriaşă, urmând a-i fi scoasă la licitaţie casa din Satu

Jurnalistul Liviu Avram a scris duminică despre „cadoul” oferit de către preşedintele PSD, Liviu Dragnea, către Rovana Plumb. Aceasta din urmă a fost pusă prima pe lista candidaţilor social-democraţi la europarlamentare, fiind practic aproape

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) vrea să împrumute 10-12 miliarde de lei, în trimestrul al doilea al acestui an, cu 2,27-4,27 miliarde de lei peste suma obţinută în primul trimestru al acestui an şi cu 2 miliarde de lei sub cea dorită în

47 de proiectile au fost descoperite duminică, 7 aprilie, într-o pădure din comuna Strunga, Iaşi. Echipajul pirotehnic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi (ISU) a executat o misiuni de asanare în zona respectivă, care

Deputatul PNL Florin Roman a atacat-o pe Viorica Dăncilă, duminică, la mitingul liberalilor de la Braşov, afirmând că România trebuie să îi spună “analfabetei care conduce Guvernul României” că cetăţenii ţării nu sunt ca ea: „Nu

Poliţiştii români şi partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, în ultima lună, aproape 3.000 de persoane, peste 300 de autovehicule şi 157 de documente ce făceau obiectul unor semnalări introduse în Sistemul Informatic

După alegerile parlamentare, încheiate cu tensiuni între junta de la putere şi opoziţie, thailandezii se pregătesc de petrecere. După doi ani şi jumătate de aşteptare, urmaşul defunctului rege Rama al IX-lea preia într-un final

Duminica, 7 aprilie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 4 aprilie 2019, Loteria Romana a acordat 14.357 de castiguri, in valoare totala de 796.620,95

Gaz Metan Mediaş a învins-o pe FC Botoşani cu scorul de 2-0 (1-0), duminică, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a patra a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Fundaşul Ionuţ Larie a deschis

Seceta s-a instalat, cu precădere în zona de Sud şi de Est a ţării, în special pe terenurile mai nisipoase, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea, care desfăşoară o campanie de pornire a staţiilor de irigare şi promite irigarea a unui

Luigino Pellegrini, fostul impresar al lui Roberto Baggio, este invitatul lui Costin Ștucan de luni dimineață de la GSP LIVE. Pellegrini va vorbi despre relația cu fostul mare fotbalist italian, despre relația acestuia cu România, Baggio

Patru hectare de frunze, rămășițe și crengi dintr-o pădure din județul Sibiu au ars sâmbătă noaptea și numai intervenția rapidă a pompierilor a determinat să nu fie cuprinși de foc și copacii. Potrivit ISU Sibiu, sâmbătă noaptea, în