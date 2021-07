Coronavirus România, vineri, 30 iulie 2021. 153 de cazuri COVID-19 au fost înregistrate astăzi 30.07.2021

30.07.2021 Coronavirus România, vineri, 30 iulie 2021. 153 de cazuri COVID-19 au fost înregistrate astăzi Grupul de Comunicare Strategică a anunțat noul bilanț al zilei de vineri, 30 iulie 2021. Astăzi au fost înregistrate 153 de cazuri noi COVID-19. Coronavirus România 30 iulie 2021 Până astăzi, 30 iulie, pe teritoriul […] The post



Coronavirus România, vineri, 30 iulie 2021. 153 de cazuri COVID-19 au fost înregistrate astăzi

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat noul bilanț al zilei de vineri, 30 iulie 2021. Astăzi au fost înregistrate 153 de cazuri noi COVID-19. Coronavirus România 30 iulie 2021 Până astăzi, 30 iulie, pe teritoriul […] The post Coronavirus România, vineri, 30 iulie 2021. 153 de cazuri COVID-19 au fost înregistrate astăzi appeared first on Cancan.

Coronavirus România, vineri, 30 iulie 2021. 153 de cazuri COVID-19 au fost înregistrate astăzi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Aaron Adams, un american în vârstă de 29 de ani din Alabama, a găsit o modalitate inedită de a se răzbuna, după ce iubita l-a părăsit pentru un alt bărbat, notează Daily Star, citat de Pro TV. Aaron avea o relație de mai timp cu Sidney

Duminică au avut loc puternice manifestații de protest față de președintele ales Lukașenko. Jurnalul.md transmite că la Minsk s-au adunat la protestele din trei principale piețe ale

Radu Vlad, coordonator proiecte regionale şi program păduri, WWF România (World Wide Fund for Nature), solicită preşedintelui Klaus Iohannis, printr-o scrisoare, să nu promulge legea noului Cod

Astrologul Mădălina Manole îți prezintă horoscopul lunar septembrie 2020 pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul lunii septembrie 2020 vine cu

După verificări ale inspectorilor şi medicilor veterinari în unităţile de alimentaţie de pe litoral, în perioada 13 iulie - 22 august, a fost dat publicităţii bilanţul activității Comandamentului

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost rănit ușor, după ce a fost implicat într-un accident rutier pe drumul național care leagă Piteștiul de Râmnicu Vâlcea, în localitatea Dumbrăvești. Potrivit informațiilor Digi24, Lucian Bode era

Unii oameni sunt disperaţi de ameţelile bruşte ce îi agasează, totul se învârteşte în jurul lor sau ei se învârtesc precum un titirez. Medicina le numeşte şi vertijuri, iar cel grav este

Răsfoind o carte de economie, am găsit - într-un test-grilă - următoarea întrebare cu trei variante de răspuns. Care credeți că e cel pe care trebuie să-l dea studenții ca să promoveze? Ce contează

David Silva, mijlocașul venit liber de la Manchester City la Real Sociedad, s-a infectat cu noul coronavirus. După ce a pozat în tricoul bascilor, spaniolul de 34 de ani, asimptomatic, a fost izolat de restul lotului. Noua achiziție a lui Real

Stadionul Steaua (Ghencea) urmează să fie recepţionat în cursul lunii septembrie, iar stadionul Rapid (Giuleşti) - în martie 2021, spune Cris­tian Erbaşu, proprietarul uneia dintre companiile care se ocupă de renovarea celor două

Producătorul de ambalaje din material plastic Romcarbon Buzău (simbol bursier – ROCE) a anunţat marţi la Bursă că a încheiat cu brokerul BRK Financial Group cu contract privind activitatea de market maker pe piaţa reglementată la vedere

Bucureştiul şi aproape jumătate din ţară se află sub cod galben de caniculă, conform avertizării emise de Administraţia Naţională de Meteorologie. Cealaltă jumătate din ţară se află sub un cod galben de instabilitate atmosferică

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 august 2020 au fost de 41,265 miliarde euro, faţă de 41,808 miliarde euro la 31 iulie 2020, anunță BNR. Rezervele valutare la Banca Naţională a

Un biciclist a fost accidentat mortal miercuri dimineaţă, pe DN1, între Teiuş şi Alba Iulia, la intersecţia cu drumul judeâean spre Galda de

Quickdata, un studio local de vizualizare de date, are în plan să dubleze până la finalul acestui an numărul de utilizatori ai platformei de location intelligence Zoom Report la circa 500, şi să facă primele teste pentru a se extinde în regiune

Situația României nu se va îmbunătăți prea mult anul viitor, chiar dacă țara noastră este estimat să aibă o creștere economică de 4,9% în 2021, consideră Consiliul Fiscal. Cauza o constituie majorarea planificată a pensiilor cu 14%

PSD şi PNL ar pregăti un tun imobiliar după ce, pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor a fost pus un proiect prin care un teren de 46 de hectare al statului din zona Romexpo va fi transferat gratuit în proprietatea Camerei de Comerţ, anunţă

Dezvoltatorul arădean Wallberg, controlat de antreprenorul Valentin Morar, a încheiat un contract de finanţare pentru construcţia celui de-al doilea turn din ansamblul XCity

Redactorul-şef al revistei 168 Ora, un săptămânal care a publicat o imagine în care premierul Viktor Orban apare înconjurat de familia sa, a fost concediat miercuri, un gest care provoacă noi îngrijorări cu privire la libertatea presei în

Manchester United a anunțat transferul mijlocașului olandez Donny Van de Beek, de la Ajax Amsterdam, pentru 35 de milioane de lire sterline, sumă la care se pot adăuga încă 5 milioane, reprezentând bonusuri de performanță. Jucătorul de 23 de