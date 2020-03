Coronavirus România. O femeie din Filiaşi a murit în timp ce era izolată la domiciliu 23.03.2020

O femeie în vârstă de de 75 de ani din Filiaşi a încetat din viață în timp ce era izolată la domiciliu. Coronavirusul a răpus-o! Aceasta interacționase cu două rude venite din Germania.



O femeie în vârstă de de 75 de ani din Filiaşi a încetat din viață în timp ce era izolată la domiciliu. Coronavirusul a răpus-o! Aceasta interacționase cu două rude venite din Germania.

