Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 841 05.05.2020

05.05.2020 Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 841 Până astăzi, 5 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 13.837 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 5.454 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până



Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 841

Până astăzi, 5 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 13.837 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 5.454 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până acum, 841 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, au murit. Deces 828 – Bărbat, 63 ani, județ Galați Data recoltării: […] The post Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 841 appeared first on Cancan.ro.

Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 841

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Norwich și-a asigurat duminică matematic promovarea în Premier League, după succesul cu Aston Villa, 2-1. „Canarii” revin astfel pe prima scenă după doi ani petrecuți în Championship. Jucătorii echipei din

Un bărbat în vârstă de 70 de ani, din comuna Vizantea-Livezi, judeţul Vrancea, a fost găsit mort, pe un deal, iar după modul cum este sfâşiat trupul său există bănuiala că a fost ucis de un urs. Primarul comunei vrâncene Vizantea-Livezi,

Victoria lui CFR Cluj cu Astra Giurgiu, 5-1, i-a descătușat pe ardeleni. Deși Dan Petrescu e încă temperat și anunță că lupta nu s-a încheiat, Ioan Ivașcu, juristul clujenilor, a dat startul petrecerii și a trecut la ironii la

Postul de ştiri România TV a fost amendat de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) pentru lipsa de reacţie a realizatorului Victor Ciutacu în momentul în care Sebastian Ghiţă a ameninţat cu bătaia

„Se pot închiria birouri sau spaţii de co-working cu tarife de aproximativ 30 de lei pe zi, în care se oferă un birou, Wi-fi, bucătărie, cafea, băuturi şi un

O cisternă plină cu benzină s-a răsturnat, iar oamenii de la fața locului au venit cu recipient să le umple. Doar că s-a produs imediat deflagrația, în urma căreia 60 de oameni și-au pierdut viața. Un camion-cisternă, încărcat cu

''Mă simt bine de fiecare dată când vin la Madrid'', a spus jucătoarea română de tenis Simona Halep după ce a dispus marţi de britanica Johanna Konta cu 7-5, 6-1, în optimile de finală ale turneului WTA

♦ În 2017 piaţa locală figura cu o cotă de piaţă de 1,1% în totalul achiziţiilor făcute de grupul polonez la nivel mondial ♦ În 2018 România nu mai apărea între ţările unde sunt produşi pantofii CCC, cel mai probabil fiind inclusă

După scandalul lui Dinu Gheorghe cu Ionel Culina, purtătorul de cuvânt al lui Dinamo, postul de televiziune Digi Sport l-a concediat pe managerul Dunării Călărași din postul de analist. Dinu Gheorghe, 63 de ani, plătește cu vârf și

Un sârb și-a găsit tragicul sfârșit pe autostrada Timișoara - Lugoj, în zona localității Topolovățu Mare. Acesta s-a băgat sub cabină ca să repare ceva, dar aceasta s-a prăbușit peste el. Un șofer sârb s-a trezit cu o defecțiune

Cunoscuta prezentatoare Teo Trandafir a făcut dezvăluiri despre modul în care fiica sa, Maya, cheltuie banii. Aceasta spune că fiicei sale îi plac „lucrurile

Specialiştii estimează că până în anul 2030 vom avea nevoie de două planete, din punctul de vedere al resurselor, ca să mai avem ce folosi. Încălzirea globală nu este din păcate un mit, poluarea creşte

Eurovision 2019. Peste 10.000 de turişti sunt aşteptaţi la Tel Aviv cu ocazia concursului Eurovision de săptămâna viitoare. Hotelurile sunt rezervate în proporţie de 90%, iar preţul unei camere porneşte de la 150 de

Joi, de la ora 20.00, în Sala Mare – ARCUB, iubitorii jazz-ului sunt așteptați la un recital susținut de Petra Acker & The Band - Michael Acker, Albert Tajti și Gabi Matei, într-un concept dinamic și

Fostul ginere al lui Traian Băsescu are randament de ”campion”: bifează a doua cucerire de la începutul anului. Celebrul Syda trăiește, din nou, o frumoasă poveste de dragoste! CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă imagini în

PSD încearcă să își ia revanșa, joi, la Iași. Un miting de amploare la care va lua parte și Liviu Dragnea va avea loc în capitala Moldovei, joi după-amiază. 40.000 de simpatizanți PSD ar urma să vină la eveniment.

Chiar dacă e prima care îşi remunerează investitorii, SIF Moldova se tranzacţionează în scădere de la începutul anului, respectiv minus 0,66%, fiind singura societate pe minus dintre cele

ARO a mai dat serioase semne de viaţă spre sfârşitul anilor '90, când uzina ARO Câmpulung a fabricat modelul Aro Dragon. Maşinile erau speciale pentru Armată şi au fost folosite în Afganistan, în

Elevii din Bucureşti îi cer primarului Sectorului 4, Daniel Băluţă, şi consiliului local să aprobe rapid cuantumurile burselor şcolare, în contextul adoptării bugetului local pe anul 2019, pentru a-i susţine pe copiii cu rezultate bune şi pe

Miercuri seară, realizatorul emisiunii „Sinteza Zilei” de la Antena 3, Mihai Gâdea, a declarat că va absenta pentru scurt