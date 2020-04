Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 567 24.04.2020

24.04.2020 Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 567 Până astăzi, 24 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 10.417 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.817 au fost declarate vindecate și externate. Iar numărul



Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 567

Până astăzi, 24 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 10.417 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.817 au fost declarate vindecate și externate. Iar numărul deceselor din cauza coronavirusului a ajuns la 567. Deces 553 Bărba, 51 ani din județul Suceava. Neinternat, debut în data […] The post Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 567 appeared first on Cancan.ro.

Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 567

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Grupul C&A, unul dintre cei mai importanţi cinci retaileri de modă din România, reia dezvoltarea pe plan local într-un ritm accelerat, urmând a deschide printre altele un magazin în mallul Plaza România. Acesta era unul dintre puţinele centre

Gheorghe Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, a vorbit din nou despre meciul de luni cu CFR Cluj. Viitorul - CFR Cluj se joacă luni, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look

Jerrold Nadler, un lider al opoziţiei, a declarat că Partidul Democrat, majoritar în Camera Reprezentanţilor, va continua investigaţiile în cazul preşedintelui Donald Trump, care riscă să fie vizat de procedura demiterii în cazul în care se va

Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor este ultima săptămână dinainte de Paşte, în care sunt programate slujbe speciale la biserică. Sunt zile în care credincioşii trebuie să respecte anumite obiceiuri legate de pregătirile de Paşte.

Cotidianul american The New York Times a prezentat scuze după ce a publicat o caricatură antisemită, reprezentându-i pe premierul israelian Beinjamin Netanyahu şi pe preşedintele american Donald Trump, relatează

Real Madrid a profitat de înfrângerile suferite de Sevilla și Valencia în această etapă și s-a calificat matematic în grupele Ligii Campionilor sezonul viitor. Sevilla a pierdut în deplasare la Girona, 0-1, iar Valencia

Cel mai răsunător divorț al anului din România, unde erau în joc zeci de milioane de euro, se pare că s-a sfârșit. Călin Stoia, după mai bine de șase ani de când era căsătorit cu Laura Baldi, a decis să mai acorde o șansă

Şeful Statului Major al armatei americane, generalul Kenneth McKenzie, a declarat sâmbătă că SUA vor desfăşura toate resursele necesare pentru a contracara orice acţiune periculoasă a Iranului,

Cancer. O tehnologie utilizată de telescoape spaţiale este pe cale să fie adaptată pentru a revoluţiona procedura de diagnosticare a cancerului intestinal în cadrul unei iniţiative de mai multe milioane de lire sterline, la care participă şi

Guvernul a anunţat, luni, la Palatul Victoria, un program de sprijin pentru copiii între 0 şi 2 ani, proveniţi din familiile vulnerabile, pentru a beneficia de educaţie timpurie în creşe. Este vorba de o finanţare de 168 de milioane de euro, din

Plin de ciocolată neagră şi frişcă, tortul cu migdale caramelizate va fi o surpriză pentru invitaţii care vă vor călca pragul casei de

Gruparea extremistă numită New IRA a admis că este responsabilă pentru uciderea jurnalistei Lyra McKee. Într-o declarație dată pentru Irish News, gruparea a recunoscut uciderea tinerei și a cerut "scuze sincere" familiei și prietenilor săi.

Dunărea va juca casă împotriva echipei Dinamo Bucureşti, meciul fiind programat sâmbătă, 4 mai cu începere de la ora

Militarul în vârstă de 33 de ani a fost găsit, în această dimineață, mort în post. Acesta lucra la o unitate din Băbana, judeţul Argeş, relatează Observator.tv. Din primele informaţii pe corpul militarului nu s-au identificat urme de

Alunecările de teren şi inundaţiile provocate de ploile torenţiale au ucis cel puţin 29 de persoane în Indonezia, au anunţat luni reprezentanţii Agenţiei naţionale de gestionare a dezastrelor, potrivit

Rămâne mereu în atenția publicului. Trece printr-o perioadă excelentă a vieții sale, are un tonus ridicat și debordează de energie pozitivă. Teo Trandafir este o vedetă în adevăratul înțeles al cuvântului. Totuși, foarte puțină lume

A treia zi de Paşte este, în acelaşi timp numită şi Marţea Albă din Săptămâna Luminată, zi în care nu se lucrează, iar femeile dau de pomană vinul roşu şi pasca rămase de la Paşte. Citește mai

Vremea capricioasă strică ultima zi de vacanţă turiştilor care se află în aceste zile la munte. Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă ploi şi intensificări ale vântului pentru următoarele ore ale primei zile din luna

Companiile de servicii financiare Mastercard şi Visa au convenit să reducă comisioanele pentru turiştii care utilizează cardurile lor în UE, după o bătălie de lungă durată cu Comisia Europeană, informează

Guvernul Dăncilă este pus la colt și somat public. Alegerile europarlamentare din luna mai pot fi în pericol. Comisia de la Veneția este invocată, iar Executivul este din nou