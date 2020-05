Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1176 23.05.2020

23.05.2020 Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1176 Până astăzi, 23 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 17.857 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.187 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până



Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1176

Până astăzi, 23 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 17.857 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.187 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până acum, 1176 persoane infectate cu COVID-19, au murit. Deces 1174 Femeie, 74 ani, județ Arad. Dată confirmare: 17.05.2020. Dată deces: […] The post Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1176 appeared first on Cancan.ro.

Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1176

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Guvernul intenţionează să introducă şi în alte domenii ale economiei facilităţi fiscale de tipul celor de care beneficiază în prezent sectorul IT. Printre sectoarele vizate se află industria textilă,

Vânzările pe piaţa românească aduc doar 4% la business, restul vine din exporturile în peste 50 de

Carturi, biciclete electrice, generator pe bază de lămâi, roboţi, aranjamente florale, dar şi tablouri cu natură statică sunt expuse în Piaţa „Fraţii Buzeşti“ din Craiova, sub genericul „Studenţii noştri pot mai

Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. Baia Mare, Bd. Unirii, nr.10, jud. Maramures Fax: 0362-401227,Tel:0362-401228;0262-225371 Cod fiscal: RO 6076555;Nr.Reg.Com. J24/1628/1994 Capital social subscris si varsat: 1.408.055 lei

Salata de roşii cu castraveţi poate să aducă neplăceri celor care o consumă, cu toate că este printre salatele preferate ale

10 articole din plastic de unică folosinţă precum beţişoarele pentru urechi, tacâmurile, farfuriile şi paiele vor deveni o simplă amintire, potrivit Reprezentanţiei Comisiei Europene în

Anul 2019 aduce cu sine noi începuturi, noi șanse și speranțe, însă de multe ori nu tot ceea ce ne dorim poate deveni realitate. Citește mai

Marcel Holzmann, 28 de ani, fundașul austriac al celor de la FC Botoșani, e în afara oricărui pericol după sperietura de marți, când a ajuns la spital după ce s-a ciocnit cu un adversar în partida Hermannstadt - FC Botoșani 0-2,

Premierul Viorica Dăncilă, însoţită de câţiva miniştri din cabinetul său, a făcut azi o vizită discretă în judeţul Prahova. Deşi programul complet al delegaţiei de la Guvern nu a fost făcut public, câţiva protestatari au aşteptat-o pe

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi recrutează candidaţi pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne

Sâmbătă, 25 mai, ora 19.00, în Sala Mare a Teatrului Maghiar de Stat Cluj, se va juca ultima reprezentaţie a musicalului Fii bun până la moarte, adaptare a romanului omonim scris de Móricz Zsigmond,

Ministrul român de Externe, Teodor Meleşcanu, şi omologul său din Republica Macedonia de Nord, Nikola Dimitrov, au semnat astăzi, la București, un memorandum de cooperare în domeniul integrării

Măgura Cisnădie, calificată în premieră în grupele Cupei EHF, are același obiectiv și în sezonul viitor după ce a terminat pe locul 4 în România. Măgura Cisnădie și-a schimbat aproape în totalitate lotul de

Un instructor auto din Piteşti a fost prins beat în timp ce preda lecţii de condus. Bărbatul avea o concentraţie de 0,60 miligrame alcool pur în aerul expirat. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal. Poliţia Argeş a transmis că

Autorităţile locale din Blaj au impus restricţii de circulaţie pentru timp de aproape 24 de ore în perioada vizitei Papei Francisc. De

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că, în cazul retragerii sprijinului politic de către PSD pentru Viorica Dăncilă, el nu va mai numi un premier de la acest partid. "Pot să vă spun, chit

Kamara și fosta lui soție se află în Turcia împreună cu băiețelul lor, Leon, în vârstă de cinci ani. Băiețelul a fost supus unui prim transplant de celule stem, iar tatăl lui a publicat primele imagini de pe patul de spital. „Încă

Dr. farmacist Ovidiu Bojor observă că „florile de soc conțin vitamina C și vitamine din complexul B. Preparatele din flori de soc au acțiune sudorifică, antitusivă, emolientă și imunostimulantă”. Tot ce trebuie să știi despre ceaiul de

Rareş Bogdan, locul 1 pe lista PNL pentru europarlamentare, a făcut un pariu cu analistul politic Bogdan Chirieac. Miza acestui pariu are legătură cu rezultatele alegerilor europarlamentare ce vor avea loc duminică, 26

Se spune că la fotbal şi la politică se pricep toţi. Dacă de obicei pariezi pe meciuri de fotbal, ai posibilitatea să demonstrezi că te pricepi şi la politică.