Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1137 19.05.2020

Până astăzi, 19 mai, pe teritoriul României au fost confirmate 17.191 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.166 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, 1137 de persoane infectate cu COVID-19, au murit. Deces 1127 Femeie, 83 ani, județ Ilfov. Dată confirmare: 10.05.2020. Data3 deces: 18.05.2020. […] The post Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1137 appeared first on Cancan.ro.

