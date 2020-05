Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1002 12.05.2020

12.05.2020 Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1002 Până astăzi, 12 mai, pe teritoriul României au fost confirmate 15.778 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.685 au fost declarate vindecate și externate. Deces 992 Bărbat,



Până astăzi, 12 mai, pe teritoriul României au fost confirmate 15.778 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.685 au fost declarate vindecate și externate. Deces 992 Bărbat, 77 ani, județ Suceava. Dată confirmare: 04.05.2020. Dată deces: 11.05.2020. Comorbidități: HTA. Deces 993 Femeie, 80 ani, județ Suceava. […] The post Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1002 appeared first on Cancan.ro.

