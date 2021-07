Coronavirus România, duminică, 25 iulie 2021. Câte cazuri de COVID-19 sunt înregistrate astăzi 25.07.2021

25.07.2021 Coronavirus România, duminică, 25 iulie 2021. Câte cazuri de COVID-19 sunt înregistrate astăzi Grupul de Comunicare Strategică va anunța bilanțul zilei de 25 iulie 2021. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 109 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus în România. Coronavirus România, 25 iulie 2021 […] The post



Coronavirus România, duminică, 25 iulie 2021. Câte cazuri de COVID-19 sunt înregistrate astăzi

Grupul de Comunicare Strategică va anunța bilanțul zilei de 25 iulie 2021. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 109 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus în România. Coronavirus România, 25 iulie 2021 […] The post Coronavirus România, duminică, 25 iulie 2021. Câte cazuri de COVID-19 sunt înregistrate astăzi appeared first on Cancan.

Coronavirus România, duminică, 25 iulie 2021. Câte cazuri de COVID-19 sunt înregistrate astăzi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Alexandra Stamate a decis împreună cu Cristina Chivu ca în 2012, primul an de la terminarea facultăţii de arhitectură, să pornească pe drumul antreprenoriatului şi să deschidă Jooca Studio, un business în domeniul designului de

Stadionul de atletism din Craiova a fost inaugurat astăzi în prezența mai multor nume mari din istoria sportului românesc. Este singura arenă din România dedicată exclusiv atletismului. Noul stadion se află în vecinătatea arenei „Ion

Ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, nu a onorat marţi invitaţia la audieri în Comisia parlamentară de anchetă privind românii care au plecat la cules de sparanghel. Din cauza programului încărcat, conform președintelui comisiei, scrie

Poliţiştii sunt cu ochii pe călărăşeni şi desfăşoară periodic acţiuni de verificare a respectării măsurilor de protecţie sanitară pentru a nu creşterea numărului de

O profesoară în vârstă de 25 de ani, din Baia Mare, a murit din cauza COVID-19, deși nu suferea de alte boli. Aceasta a ajuns la spital în urmă cu zece zile, iar starea ei de sănătate s-a agravat rapid, relateză site-ul Observatornews.ro.

CFR Cluj - Dinamo Zagreb, partidă din turul doi al calificărilor pentru grupele Ligii Campionilor, se joacă azi, de la ora 21:00. Dacă vor fi eliminați de croați, clujenii vor merge în turul 3 preliminar din Europa League. Conform datelor

Astăzi, 26 august, elevii au susținut următoarea probă scrisă din cadrul Bac 2020, sesiunea de toamnă, proba la alegere a profilului și specializării. Subiectele la toate materiile, inclusiv fizică, chimie, informatică, geografie și

Fratele lui Florin Salam a fost internat la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, din Capitală, fiind infectat cu noul coronavirus. Se întâmpla acum trei săptămâni. Rudele lui nu mai știu nimic de el de o perioadă și sunt alarmate. Chiar

Joburile de șofer, inginer, contabil și cele care oferă posibilitatea de a lucra de acasă au dominat topul căutărilor, în luna august. Din cele aproape 600.000 de căutări efectuate în luna august pe www.ejobs.ro, cele mai multe au venit din

Este vorba despre un bug care afecta portarii în FIFA 20. Cei de la EA au anunțat că au modificat animațiile portarilor în viitoarea versiune a jocului, iar fanii speră ca modificările să nu se oprească aici. De multe ori, gamerii au

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, într-o conferinţă de presă, că a cerut explicaţii de la ministrul de interne despre întâlnirea dintre reprezentanţii Poliţiei Române şi liderii clanului Duduianu. Preşedintele a precizat că le va

Duminică, 6 septembrie, la 20:30, la Cinema Muzeul Țăranului Român, va avea loc, în închiderea ediției cu numărul 6 a Bucharest International Dance Film Festival, proiecția primului lungmetraj al

Horoscopul zilei de 28 august 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru

Comisarul european pentru comerţ, irlandezul Phil Hogan, şi-a anunţat miercuri seară demisia, după ce a fost acuzat că a încălcat regulile sanitare anticoronavirus din ţară, participând la un dineu de gală, potrivit Agerpres, care citează

Anghel Iordănescu (70 de ani) și fiica acestuia, Maria Iordănescu (24 de ani), au primit rezultate pozitive la testele pentru Covid-19, efectuate în urmă cu 5 zile. Starea de sănătate a fostului selecționer este în acest moment bună. Surse

Începând de luni, 31 august, Neatza cu Răzvan şi Dani şi Xtra Night Show revin din vacanţă cu transmisiuni live, distracţie, cele mai importante subiecte ale momentului, dar şi multe surprize. Astfel, în

Călin Tudose a răbufnit pe Facebook, după informațiile transmise pe pagina organizației politice, PLUS Sector 6. Iată ce anume i-a stârnit nemulțumirea omului politic. ”Intru mai rar pe G4 Media, dar totuși, peste ce dau eu aici? O știre

Peste 1.500 de susținători ai lui Donald Trump s-au adunat pe peluza de sud de la Casa Albă pentru a asculta discursul formal prin care liderul american a acceptat nominalizarea pentru rolul de candidat republican la preşedinţia SUA, notează

Sezonul de Liga 2 a debutat astăzi, iar în al cincilea meci al zilei, dintre Gloria Buzău și Concordia Chiajna, scorul a fost deschis după o gafă uluitoare. LIGA 2, liveSCORE » Start în B! Programul integral al rundei Gloria Buzău a înscris al

Vitality a fost prea tare pentru Sprout, „cenușăreasa” turneului de CS:GO de la Koln. Sprout a surprins pe toată lumea în cel mai puternic turneu de CS:GO, cel de la Koln. Deși nimeni nu le dădea nicio șansă, nemții au reuși două victorii