Coronavirus România, 7 decembrie 2021. 101 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 07.12.2021

07.12.2021 Coronavirus România, 7 decembrie 2021. 101 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore Coronavirus România, 7 decembrie 2021. 101 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 57.260 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. […] The post



Coronavirus România, 7 decembrie 2021. 101 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Coronavirus România, 7 decembrie 2021. 101 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 57.260 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. […] The post Coronavirus România, 7 decembrie 2021. 101 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.

Coronavirus România, 7 decembrie 2021. 101 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Reinaldo Radu, vărul portarului Ionuț Radu, 19 ani, al cărui contract expiră la vară, n-a evoluat deloc la prima echipă de la Parma. Este dorit de Villarreal. Reinaldo Ionuț Radu ar putea reveni în Spania până la finele acestui mercato de

Secția pentru judecători din Consiliul Superior al Magistraturii a avizat joi și i-a trimis președintelui Klaus Iohannis cererile de pensionare pentru 45 de magistraţi. De la începutul anului, peste 70 de procurori și judecători au cerut să se

Persoanele dializate, imobilizate sau nedeplasabile aflate la domiciliu se pot vaccina împotriva noului coronavirus în etapa a doua a imunizării. Comitetul naţional pentru coordonarea vaccinării a aprobat, joi, instrucţiunile

Eforturile extinse de securizare a graniţelor, dublate şi de măsurile de siguranţă suplimentare generate de pandemia de coronavirus, au dus la o scădere istorică a volumului pieţei negre a ţigaretelor din România în 2020, până la un

Un dolar slab nu înseamnă sfârşitul lumii, iar America are nevoie să contracareze China, susţine persoana responsabilă de politica economică americană în administraţia

După ce a trecut prin momente cumplite atunci când a fost infectat cu COVID-19, Mihai Budeanu, componentul trupei 3 Sud Est, a primit o lovitură și mai dură de la viață. Mama lui s-a stins […] The post Mihai de la 3 Sud Est, în doliu! Mama

Barbu Catargiu a transformat satul Maia, din inima Bărăganului, într-un magnet pentru oamenii influenţi ai vremii. La fiecare sfârşit de săptămână, boierii se adunau în faţa conacului fostului prim-ministru, care îşi construise un adevărat

Horia Tecău (22 ATP) se află în perioada de carantină obligatorie dinaintea Australian Open și a oferit mai multe detalii despre turneul de Grand Slam: ce condiții de antrenament sunt, cum e în carantină și ce obiective are alături de noul său

Una dintre cele mai frumoase case din București a fost salvată. Este vorba despre clădirea în stil neoromânesc de pe strada Știrbei Vodă 132, pentru care, la finalul mandatului, fostul primar Gabriela Firea a dat autorizație de demolare. Va

Un medic din Galați, critică dur măsurile pe care Guvernul le ia în privința pandemiei de Covid 19. Aurel Nechita spune că România se relaxează în timp ce Europa

Bilanţul infectărilor la Școala nr. 28 din București, unde a fost depistată noua tulpină de COVID, a ajuns la 16, după ce alte şapte persoane au fost testate pozitiv în urma extinderii anchetei epidemiologice, a declarat un oficial al

Preşedintele american Joe Biden urmează să semneze un ordin prin care cere agenţiilor federale să cumpere mai multe produse americane în scopul relansării produţiei naţionale, o decizie care riscă însă să tensioneze relaţiile SUA cu

Kayserispor, echipa antrenată de Dan Petrescu, a fost surclasată la Istanbul de Fenerbahce, scor 0-3. Kayseri a părut o echpă de amatori în confruntarea din această după-amiază. Formația lui Petrescu s-a apropiat în puține momente de poarta

Potrivit fostului ministru al Justiţiei din România, discuţiile pe acest subiect au avut loc în luna aprilie a anului 2019, înainte ca Tudorel Toader să fie revocat din

Dragoş Damian, CEO al producătorului de medicamente Terapia Cluj, critică taxa clawback impusă de Casa Naţională de Asigurări pentru medicamentele folosite în cazul COVID-19, printre care şi tabletele de Favipiravir, folosite în cazul

Start-up-ul local de tehnologie Retargeting.biz, specializat în furnizarea de soluţii de automatizare a proceselor de marketing digital pentru magazinele online, a numit-o la finalul anului trecut pe Alina Mitrică pe poziţia de director de

Se fac audieri în cazul morților străini confundați la morgă. Potrivit unor surse, printre persoanele chemate să dea declarații este și iubita cetățeanului american. Trupul lui a fost confundat cu cel al unui francez, iar acesta din urmă a

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat o rezoluţie privind progresul procedurii de monitorizare în anul 2020, în document regăsindu-se constatări şi cu privire la Republica Moldova. Printre cele menţionate în rezoluţie cu privire

Alte 95.940 de doze de vaccin produs de Pfizer și BioNTech au sosit marți în România pe cale aeriană, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara, potrivit Comitetului Național de Coordonare a

Noul preşedinte al Statelor Unite, Joseph Biden, a avut marți, prima discuție, prin telefon, cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, relatează Mediafax, care citează agenţia Associated Press. Doi oficiali de la Washington au declarat că