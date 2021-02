Coronavirus România, 6 februarie. 2.611 de români s-a infectat, în ultimele 24 de ore, cu noul coronavirus 06.02.2021

Până astăzi, 6 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 743.343 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 689.474 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel

Noul arhiepiscop romano-catolic Gergely Kovacs, este sfinţit şi înscăunat sâmbătă, 22 februarie, în cadrul unei ceremonii ce are loc la Catedrala Sfântul Mihail din Cetatea Alba

Oamenii de știință de la Universitatea Osaka din Japonia au creat un copil-robot, care ”simte” durerea. Numele copilului-robot este Affetto, notează mirror.co.uk. Roboții humanoizi par să devină tot mai preferați în zilele noastre,

Pariuri statistice: Pentru duminică, am ales din oferta caselor de pariuri câteva evenimente ce au șanse mari să aducă profit. Pariuri pe cornere: Unul dintre cele mai indicate meciuri pentru a paria pe cornere, din punct de vedere statistic,

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, susţine că PSD produce ştiri false pe teme economice, acestea vizându-l direct. „Disperare, numele tău este PSD”, a scris, sâmbătă, Cîţu pe

PNL a validat candidatura lui Emil Boc pentru un nou mandat de primar al municipiuui Cluj-Napoca, a anunțat www.monitorulcj.ro Actualul primar al municipiului Cluj-Napoca va pleca cu prima șansă, indiferent

USR are în rândurile sale un vector de imagine disident ale cărui manifestări publice sunt tot mai greu de privit. Mai ales după ce doamna Chichirău, preşedintele filialei USR Iaşi, a reuşit să-l eclipseze pe Teodorovici în materie

Rusia a anunţat marţi că începând de joi interzice intrarea cetăţenilor chinezi pe teritoriului ei, măsură menită să prevină propagarea epidemiei cu noul

Secretarul american al Apărării, Mark Esper, a participat, săptămâna aceasta, la un „mini exerciţiu”, în timpul căruia US Army a simulat un atac nuclear contra Rusiei, în replică la un atac

Mihnea Şerbănescu, unul dintre cei mai cunoscuţi consultanţi imobiliari de pe piaţă, a răbufnit vineri la ZF Live: Ne vindem ieftin, suntem percepuţi şi evaluaţi ca o ţară de discount, un investitor mai degrabă cumpără o clădire de

Românii care vin din Italia trebuie să informeze autoritățile din România cu privire la mijloacele de transport pe care le aleg, companie aeriană etc., pentru a se urma procedurile impuse împotriva răspândirii coronavirusului, a spus Raed

Un litigiu între un cunoscut supermarket şi Oficiul pentru Protecţia Consumatorului (OPC) scoate la iveală practicile înşelătoare folosite de comercianţi pentru a atrage clienţii, mizând pe impactul

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Turnu au depistat 19 cetăţeni din Irak, Palestina şi Siria, care au încercat să treacă ilegal frontiera în Ungaria, pentru a ajunge în vestul Europei, se arată într-un

Zborul Tarom RO647 Bucureşti – Cluj Napoca, operat cu un Boeing 737-300 (YR-BGE), a revenit pe Aeroportul „Henri Coandă", sâmbătă seara, la puţin timp după decolare. Cauzele incidentului ar fi fost un

Prebet Aiud (PREB), producător de prefabricate din beton armat şi precomprimat, a obţinut anul trecut un profit de 5,6 mil. lei, echivalentul unei creşteri de 125% în timp ce afacerile au avansat cu 38%, până la valoarea de 41,6 mil.

Calificarea în play-off nu e sinonimă cu pacea la Mediaș. Președintele Mărginean l-a acuzat pe administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu că ar încerca să împiedice ieșirea din insolvență. Zăvăleanu a intervenit la GSP Live cu o

Antrenorul lui Al Wasl, Laurențiu Reghecampf, duce o viață de rege în Dubai. Fostul tehnician de la FCSB recunoaște că traiul de aici îi este pe plac și nu vrea să plece, în ciuda ofertelor numeroase primite de la alte cluburi.

Astăzi ar trebui să aibă loc, în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului, votul de învestitură a Executivului Orban II. PNL se află în contratimp, pentru a păstra calendarul pentru anticipate, iar o blocare a votului ar putea să

Comisia Europeană a aprobat planurile României de a acorda un împrumut temporar de 251 milioane de euro producătorului român de energie electrică pe bază de lignit, Complexul Energetic Oltenia („CE Oltenia”), care se confruntă în prezent cu

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a făcut anunțul, luni seara! Astfel, toți românii care vin din cele 11 localități afectate de virusul coronavirus vor intra în carantină timp de 14 zile. „S-a decis băgarea în carantină a

Preşedintele PNL sector 1, Sebastian Burduja, va propune sancţionarea "drastică" a celor doi consilieri locali care nu au părăsit sala, joi, la votarea bugetului Sectorului pe 2020, iar USR Bucureşti afirmă că, de câte ori este vorba despre