Coronavirus România, 5 martie. 4.342 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 05.03.2021

Coronavirus România, 5 martie. 4.342 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 5 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 820.931 de cazuri de persoane […] The post Coronavirus România, 5 martie. 4.342 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.ro.

Cristian Tudor Popescu a răbufnit la TV în legătură cu înăsprirea pedepselor la nerespectarea carantinei! Celebrul jurnalist consideră că cei care nu respectă regulile impuse de autorităţile române în ceea ce privește limitarea

Ministerul Apărării Naţionale va instala şi operaţionaliza un spital militar de tip ROL 2 în incinta spitalului Ana Aslan, conform informării din seara zilei de 17 martie a Grupului de

Clubul scoțian Rangers, la care evoluează Ianis Hagi (21 de ani), a anunțat că le va permite jucătorilor străini să se întoarcă în țările de origine în această perioadă, în care campionatul este suspendat din cauza pandemiei de

Celebrul festival de film de la Cannes va fi amânat anul acesta din cauza pandemiei de coronavirus. Organizatorii au anunțat că gala cel mai probabil se va ține în vară. „Astăzi, am luat următoarea decizie: Festivalul de la Cannes nu se va

Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că a lansat un amplu proces de consultare publică pentru realizarea profilului de competenţe ale cadrului

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că Guvernul Orban este ultimul care a luat măsuri pentru combaterea răspândirii coronavirusului, dar primul care solicită derogare de la Convenţia Drepturilor

Rafael Nadal a fost consultat despre mutarea turneului de la Roland Garros în luna septembrie, în timp ce Ashleigh Barty nu a primit niciun telefon. Francezii au creat vâlvă atunci când au anunțat fără să se consulte cu nimeni că mută Roland

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, vineri, un curs de referinţă de 4,8444 lei/euro, în creştere uşoară, cu 0,01%, faţă de nivelul de 4,8440 lei/euro atins joi. Dolarul atinge un maxim istoric în raport cu leul şi ajunge la 4,5140

Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legi 286/2009, din Codul Penal, a fost publicată astăzi, 20 martie, în Monitorul Oficial. Ordonanța a fost adoptată de Guvern în ședința de săptămâna trecută, dat fiind faptul că era

La doar două luni distanță de la accidentul aviatic, în care și-au pierdut viața Kobe și Gianna Bryant și alte șapte persoane, apare o controversă legată de moștenirea averii. Capri, fiica cea mică a lui Kobe, în vârstă de doar nouă

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a început pregătirile pentru montarea formaţiunii medicale ROL 2 în incinta Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" Otopeni, care a funcţionat la combaterea Ebola şi la exerciţii

Britanicii susțin, într-o analiză publicată de BBC, că în cazul pandemiei de coronavirus carantina totală nu este sustenabilă pe termen lung pentru că efectele economice și sociale ar fi catastrofale. Potrivit publicației mai sus menționate,

BBC l-a descris drept “cel mai mare boxer din istoria Cubei și cea mai faimoasă figură a țării după Fidel Castro”. El a fost Teofilo Stevenson, unul dintre cei trei pugiliști din istorie care au cucerit trei medalii olimpice de aur, alături

Preşedintele american Donald Trump a promulgat miercuri legea privind pachetul de ajutoare pentru cei afectaţi de efectele epidemiei de coronavirus, informează dpa. Costurile economice sunt estimate la 100 de miliarde de

Sute de medici din Franţa au depus plângere judiciară împotriva premierului Édouard Philippe şi a fostului ministru al Sănătăţii Agnès Buzyn, pe care îi acuză de "minciună de stat" în gestionarea crizei

În vreme de criză pandemică cu Covid-19, oamenii de pe întreg mapamondul cauta remedii sau încearcă să prevină pe cât posibil infectarea cu noul coronavirus. În Polonia, peste 400.000 de litri de vodka de contrabandă şi de alcool pur produs

Simone Tempestini, cvadruplul campion național absolut de raliuri, a anunțat că prioritatea pentru sezonul 2020 va fi câștigarea titlului în Campionatul European de Raliuri (ERC), la cinci ani după ce a dus României, din postura de junior, primul

Uniunea Europeană solicită Netflix şi altor platforme de streaming să limiteze consumul fără precedent pentru a evita colapsul internetului din cauza pandemiei de

Al doilea pacient din România decedat din cauza coronavirusului, care a murit la 74 de ani la spitalul „Victor Babeș” din Capitală, a fost testat în urmă cu aproape o săptămână de gripă, nu și de COVID-19. Bărbatul făcea dializă, avea

O femeie în vârstă de de 75 de ani din Filiaşi a încetat din viață în timp ce era izolată la domiciliu. Coronavirusul a răpus-o! Aceasta interacționase cu două rude venite din Germania. VEZI AICI: CUM ARATĂ PÂNĂ ACUM LUCRĂRILE LA