Coronavirus România, 5 decembrie 2021. 916 cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 05.12.2021

05.12.2021 Coronavirus România, 5 decembrie 2021. 916 cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore Coronavirus România, 5 decembrie 2021. 916 cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 5 decembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.786.036 de cazuri de infectare



Coronavirus România, 5 decembrie 2021. 916 cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Coronavirus România, 5 decembrie 2021. 916 cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 5 decembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.786.036 de cazuri de infectare […] The post Coronavirus România, 5 decembrie 2021. 916 cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.

Coronavirus România, 5 decembrie 2021. 916 cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Mircea Turdean, directorul general al Farmec Cluj-Na­poca, cel mai mare producător local de cosmetice, spune că se aşteaptă la un 2021 dificil pentru piaţa de cosmetice, fără creşteri. Totuşi, pentru Farmec estimează un uşor avans al

Horoscopul zilei de 22 ianuarie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Toţi cei 9 indici bursieri de la bursa de la Bucureşti au fost miercuri pe plus, de la 0,58% pentru ROTX la 1,06% pentru BET-NG, într-o şedinţă în care pieţele de acţiuni europene au avut o dinamică mixtă, iar Wall Street era uşor pe plus

Jucătorii au descoperit o nouă eroare ciudată în FIFA 21. Mai mulți fani care apar dezbrăcați în timpul meciurilor. Acest bug a lăsat fără cuvinte mai mulți jucători, care au uitat să își termine meciurile. S-au amuzat foarte tare și

Un incendiu puternic a izbucnit azi la Serum Institute din India (SII), cel mai mare producător de vaccinuri din lume. În urma dezastrului cinci oameni și-au pierdut viața. Canalele de televiziune indiene au arătat imagini […] The post

Prezentarea testului antigen COVID-19 negativ este obligatorie începând de sâmbătă, 23 ianuarie, și este necesară și pentru pasagerii în tranzit spre Amsterdan, Olanda, a anunțat compania TAROM. Toți pasagerii care intenționează să

Olanda impune noi reguli de călătorie, iar călătorii care vor să plece în Amsterdam vor trebui să se prezinte la îmbarcare cu un test antigen negativ COVID-19, efectuat cu cel mult 4 ore înainte. Prezentarea acestui test antigen este

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, vineri, că s-a vaccinat, dar după mama sa: „Nu aș fi putut niciodată să mă vaccinez înaintea ei, unul dintre numeroșii bolnavi cronici din România”. El

Dosarul in care fosta deputata PSD Andreea Cosma, fiica fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma, este judecata pentru complicitate la abuz in serviciu, a fost trimis de Inalta Curte de Casatie si Justitie la Curtea de Apel

Peste 740.000 de români s-au programat la vaccinare în etapa a doua. Cei mai mulți s-au programat pe platforma dedicată. Conform CNCAV, în perioada 15 ianuarie ora 15:00 până vineri, 22 ianuarie, ora 9:00,

Starul portughez Cristiano Ronaldo (35 de ani) nu vrea să-și păteze imaginea cu un contract oferit de Arabia Saudită, o țară ce încalcă drepturile omului, pentru doar 6 milioane de euro. Au încercat cu Leo Messi și nu le-a mers, iar acum l-au

Seria Axios, care prezintă culisele degringoladei preşedintelui american Donald Trump, relatează în episodul 8, „The Siege” (Asediul), o relatare din culise a insurecţiei de la Capitoliu până în momentul în care Donald Trump a ţinut

Duminică 24 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 21 ianuarie, Loteria Română a acordat 24.682 de câștiguri în valoare totală de peste 820.000 de lei. Rezultatele

Gruparea argentiniană Defensa y Justicia a câștigat azi-noapte primul său trofeu major din întreaga sa istorie de 85 de ani, după ce a învins-o pe Lanus cu scorul de 3-0 în finala Copei Sudamericana, echivalentul […] The post Hernan Crespo

Un recidivist care a tâlhărit cu violență doi bătrâni din Galați, unul dintre ei murind în urma loviturilor primite, a fost arestat preventiv pentru 30 de

Eforturile extinse de securizare a graniţelor, dublate şi de măsurile de siguranţă suplimentare generate de pandemia de coronavirus, au dus la o scădere istorică a volumului pieţei negre a ţigaretelor din România în 2020, până la un

Element Industrial şi Dedeman, care au dezvoltat împreună parcul logistic ELI Park 1 din Chitila, sunt la o semnătură distanţă de a vinde proiectul din nord-vestul Capitalei către fondul de investiţii sud-african Fortress REIT, potrivit unor

Ministerul Sănătăţii transmite că şi persoanele vaccinate cu a doua doză de vaccin este recomandat să poarte în continuare masca de protecţie şi să păstreze distanţa pentru protejarea celor care încă nu sunt vaccinaţi. Vaccinul vă

Peste 30.000 de români s-au vaccinat, sâmbătă, cu prima doză de ser Pfizer BIoNTech, iar alți 1.624 au primit și a doua doză. În total, de la debutul campaniei, s-au vaccinat peste 400.000

Ana Gros, interul care a semnat cu ȚSKA Moscova în viitorul sezon, a egalat în ultimele secunde la Gyor, pentru Brest, 25-25. Meci senzațional făcut de portarul Barbara Arenhardt, la Buducnost Primele două meciuri din etapa a 12-a, grupa B, în