Coronavirus România, 4 septembrie 2021. 1.568 cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 04.09.2021

04.09.2021 Coronavirus România, 4 septembrie 2021. 1.568 cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunțat, la ora 13:00, că s-au înregistrat 1.568 cazuri noi de coronavirus în ultimele 24 de ore. În prezent, la ATI sunt internați 358 de pacienți. Potrivit GCS, până […] The post Coronavirus



Coronavirus România, 4 septembrie 2021. 1.568 cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunțat, la ora 13:00, că s-au înregistrat 1.568 cazuri noi de coronavirus în ultimele 24 de ore. În prezent, la ATI sunt internați 358 de pacienți. Potrivit GCS, până […] The post Coronavirus România, 4 septembrie 2021. 1.568 cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.

Coronavirus România, 4 septembrie 2021. 1.568 cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Semifinalele play-off-ului pentru Euro 2020 se dispută astăzi. România a ratat calificarea, înfrântă 1-2 de Islanda. Nordicii vor juca în finală cu Ungaria. FINAL » Bulgaria - Ungaria 1-3 Au marcat: Yomov 89 / W.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, avertizări cod galben şi cod portocaliu de vremea rea, valabile în jumătatea estică a ţării, până sâmbătă dimineaţa, potrivit Agerpres. Conform prognozei, un cod portocaliu este

Preşedintele american Donald Trump şi-a încheiat tratamentul pentru COVID-19 şi şi-ar putea relua apariţiile publice începând de sâmbătă, potrivit unei note transmise de medicul de la Casa Albă Sean Conley, relatează

Andreea Bălan și George Burcea nu au divorțat încă, dar sunt separați de mai bine de jumătate de an, iar rezolvarea și în acte va veni cât de curând. Fiecare a luat-o pe drumuri separate, […] The post Cum se descurcă Andreea Bălan ca

În urma Hotărârii nr. 19 din 06.10.2020 a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, anunțăm anularea concertelor cu public de la Filarmonica "George Enescu" pentru urmatoarele

Constructorii au nevoie de proiecte noi lansate în piaţă, atât de dezvoltatori privaţi cât şi de guvern, proiecte care pot ajuta atât industria şi economia, cât şi companiile din

Este testul pentru delegația ”tricoloră” înainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo. 7 din cele 12 ambarcațiuni sunt calificate și la Jocurile Olimpice În anii olimpici, Campionatele Europene de canotaj erau trecute în plan secund, dar acum

Edward Sanda și Cleopatra Stratan au recunoscut, recent, că formează un cuplu, iar de curând s-au și logodit. Familiile celor doi sunt în culmea fericirii și abia așteaptă marele eveniment. Cleopatra, fiica lui Pavel Stratan, […] The post

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat câştigătorul contractului de proiectare şi execuţie pentru Lotul 2 din Autostrada de Centură Bucureşti - Sector Centura Nord, fiind vorba despre o asociere de trei

Holcim România, cel mai mare pro­ducător de materiale de construcţii din România după cifra de afaceri, activ în fa­bricarea cimentului, şi-a continuat activi­tatea în ultimele luni, în ciuda pandemiei, în ritm cu evoluţia pieţei de

Sportivii amatori au ocazia să bifeze Maratonul de la București și în acest an bulversat de pandemie, organizatorii oferindu-le o săptămână în care să adune kilometri. Participanții la competiția "#RunRomania Virtual Run Week" au

Guvernul impune starea de alertă în capitală, după ce justiția spaniolă anulase carantina parțială instituită de autorități, scrie Hotnews.ro „Trebuie luate măsuri pentru a proteja sănătatea madrilenilor și pentru a evita ca explozia

Samsung a lansat ieri, 9 octombrie, noul smartphone Galaxy A42 5G concentrat pe aducerea conectivităţii 5G la un preţ accesibil. Noul dispozitiv este echipat cu toate inovaţiile esenţiale ale seriei Galaxy A, precum camera quad, display-ul

Salariul mediu net lunar al unui farmacist angajat în reţelele Dona (SIEPCOFAR) şi Ropharma, ajunge la 3.000 de lei, potrivit informaţiilor oferite de către reprezentanţii companiilor pentru anuarul Cei mai mari jucători din economie, realizat de

Danezul Nicklas Bendtner a povestit o noapte incredibilă trăită într-un cazino în urmă cu nouă ani, când juca la Arsenal La 32 de ani, după ce a jucat de-a lungul carierei la Arsenal, Juventus și Wolfsburg, danezul Nicklas Bendtner a ajuns la

Preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, consideră că premierul Ludovic Orban „trebuie să îşi asume prin demisie numirea în fruntea Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a unui falsificator care să controleze

Armenia şi Azerbaidjanul au convenit asupra unui armistiţiu de încetare a focului în conflictul din regiunea Nagorno-Karabah. Anunțul a fost făcut în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei

Consumul, principalul motor al creşterii economice din România ultimilor 10 ani, dar şi locomotiva celei mai importante componente a veniturilor la bugetul de stat – încasările din TVA-, şi-a temperat creşterea în august la sub 2%

Actorul Mugur Mihăescu, cunoscut din grupul umoristic Vacanţa Mare, şi de câţiva ani om de afaceri în domeniul HoReCa, îi transmite premierului Ludovic Orban să oprească „asasinarea economică a României” şi „asasinarea HoReCa”, el

Pe fondul creșterii alarmante a numărului de cazuri de COVID-19, controalele în pieţe şi în centrele comerciale aglomerate s-au intensificat. Au fost verificate 32.000 de persoane, anunță un comunicat