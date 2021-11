Coronavirus România, 4 octombrie 2021. 489 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 04.11.2021

Coronavirus România, 4 octombrie 2021. 489 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunțat că, în ultimele 24 de ore, 489 pacienți infectați cu coronavirus au decedat, pe teritoriul României. Din păcate, în ultimele zile, COVID-19 a făcut ravagii în rândul pacienților

Dan Petrescu (52 de ani) a plecat azi spre Dubai, acolo unde își va petrecere sărbătorile de iarnă alături de familie. Fostul antrenor de la CFR Cluj a vorbit despre viitorul său și despre ofertele primite după plecarea de la formația cu care a

Un tribunal francez a condamnat 14 persoane care au avut legătură cu atentatele teroriste din ianuarie 2015 de la Paris asupra publicaţiei Charlie Hebdo și a unui supermarket, informează Agerpres. Printre cei condamnaţi se numără şi Hayat

Instanţa supremă a decis, joi, sesizarea Curţii Constituţionale în legătură cu neconstituţionalitatea proiectului adoptat de Camera Deputaţilor de modificare a Legii 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Proiectul prevede

Dominik Szoboszlai, 20 de ani, a fost cumpărat de RB Leipzig de la RB Salzburg. Preț: 20 de milioane de euro, plus 20% din suma următorului transfer. Calificat cu naționala Ungariei la Euro, Dominik Szoboszlai a mai făcut un pas înainte. Va juca

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu l-a acuzat joi seară pe liderul PNL Ludovic Orban că guvernul a emis o Hotărâre de Guvern prin care primarii PNL ar primi „sume importante de bani”, cu scopul de a-i mitui şi de a-l susţine pe Orban la şefia

Cel mai probabil trendul ascendent de pe burse, inclusiv la Bucureşti, care prin prisma indicelui BET a urcat în ultimele şase săptămâni cu 9%, se va menţine până la finalul anului 2020, iar eventuale marcări de profituri vor aduce mai degrabă

„Cred că este nevoie de o adunare a compe-tenţelor pentru a crea un produs românesc valoros în energie, pentru a nu pierde expertiza pe care o avem în acest do­me­niu. Există în acest moment fondurile necesare şi pre­gătirea pentru noua

Autoritățile din SUA au anunțat o anomalie la două seturi de vaccinuri anti-Covid-19 produse de compania americană Pfizer. Temperatura a scăzut la minus 92 de grade Celsius. Autoritățile și compania încearcă să stabilească dacă cea anomalie

Benny Adegbuyi - Badr Hari are loc în Gala Glory 76, astăzi, de la ora 22:00. Aici afli cine transmite la TV superlupta dintre Benny Adegbuyi și Badr Hari. Adegbuyi (35 de ani) pornește cu a doua șansă în disputa cu Badr

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă joi, 24 decembrie, de la ora 19:00, premiera spectacolului „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici” după Frații Grimm. Spectacolul va fi prezentat,

Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava a rămas, de trei zile, fără paturi libere pentru pacienţi COVID. 20 de pacienți au forme grave ale virusului și sunt internaţi în secţia ATI, şapte fiind ventilaţi mecanic şi şase

Amenzi peste amenzi au fost aplicate de poliţiştii argeşeni, săptămâna aceasta pentru mai multe evenimente private, organizate cu buluc de lume. Ultimul, un chef de sfârşit de an, ţinut vineri de o firmă din

Timpul de aşteptare este de aproximativ 2 ore în punctele de trecere a frontierei dintre Austria şi Ungaria din cauza verificărilor la intrarea/ieşirea de pe teritoriul austriac, anunţă MAE, care precizează că misiunile diplomatice române din

O zi bună trebuie să înceapă cu un zâmbet, iar ca acest lucru să se întâmple am pregătit bancul zilei de astăzi. Protagonistul este un tânăr care are probleme cu mașina pe care și-a cumpărat-o. […] The post Bancul zilei| Sfatul

Agricultura, sectorul cu cea mai dinamică cre­ditare, a înregistrat la sfârşitul primelor zece luni din 2020 o va­loare a creditelor acordate şi anga­ja­mentelor asumate de instituţiile de credit din România de 20,9 mld. lei, în creş­tere

Tupeu fără margini pentru un tânăr din Argeș. A intrat de două ori în casă peste un bătrân pe care l-a tâlhărit. I-a luat omului toți banii pe care îi avea în casă pentru masa […] The post Bătrân tâlhărit de un tânăr de 20 de

Benny Adegbuyi (35 de ani) l-a învins prin KO pe Badr Hari (36 de ani), iar kickboxerul român a avut partea de o galerie spectaculoasă în România. Ruby, una dintre cele mai frumoase artiste din România, a urmărit cu sufletul la gură meciul lui

Various Brands, un concept de magazine cu articole sportive, a deschis vineri, 18 decembrie un magazin în centrul comercial Afi Cotroceni din Bucureşti, iar un altul va fi inaugurat în ajunul Crăciunului în Arena Mall din Bacău, investiţia în

Șeful agenției europene de securitate a aviației, EASA, a declarat pentru BBC că este „sigur” că Boeing 737 Max poate acum să zboare. Directorul executiv Patrick Ky a declarat că organizația sa „nu

Serge Gnabry (25 de ani) primește unul din cele mai spectaculoase carduri din FUT Freeze. Internaționalul german este unul din cei mai buni fotbaliști ai campioanei Europei. În ultimul an a avut evoluții impresionante, așa că nu surprinde pe