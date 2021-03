Coronavirus România, 31 martie. Peste 6000 de cazuri noi COVID-19, înregistrate în ultimele 24 de ore 31.03.2021

Până astăzi, 31 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 952.803 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 850.672 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național,

