Coronavirus România, 31 mai 2021. 153 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 31.05.2021

Coronavirus România, 31 mai 2021. 153 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 153

Președintele României, Klaus Iohannis, i-a invitat atât pe premierul Orban, dar și pe mai mulți membri din Guvern, la o ședință la Palatul Cotroceni. Surse au declarat pentru Antena

Indiferent de dimensiunea ei, o baie poate fi în acelaşi timp un loc util şi o “destinaţie” de relaxare şi de contemplare în propria casă, atâta timp cât este amenajată armonios. Iar pentru ca acest lucru să devină realitate, este

Viitorul și Petrolul joacă miercuri, de la ora 18:00, un meci amical. Formațiile din play-out se plâng de programul încărcat din finalul sezonului. Nu este și cazul Viitorului. Gică Hagi a demosntrat că poate etala două echipe diferite

Rezultatele examenului de Evaluare Naţională au scos încă o dată la iveală discrepanţele dintre mediul rural şi cel urban, accentuate în acest an de lipsa accesului la învăţământul online în rural, dar şi de un dezinteres al părinţilor

Pe 24 iunie 1979, hazardul a făcut ca primele două clasate, FC Argeș și Dinamo, să se întâlnească în meci direct, în chiar ultima etapă, în ceea ce a rămas în memoria microbiștilor drept "cea mai frumoasă «finală» de campionat din

Augustin Viziru a devenit recent tată de fetiță, iar viața lui s-a schimbat total. Actorul trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de o tânără în vârstă de 26 de ani, pe care o ține încă departe de ochii curioșilor. Acesta a

Vrancea s-a aflat în ultima perioadă în atenţia autorităţilor sanitare, prin numărul mare de noi infectări cu Covid-19

Toate cele cinci ponturi oferite marți de tipsterii Gazetei Sporturilor în secțiunea de Pariuri Sportive de pe site-ul gsp.ro au fost corecte! Pariorii care urmăresc această rubrică au avut, din nou, șansa de a-și rotunji

Un raport al Uniunii Europene, care analizează viața oamenilor din statele membre, arată că românii muncesc, însă sunt tot săraci. Același raport mai precizează că, în țara noastră, și condițiile de locuit sunt printre cele mai dificile,

Ciobanul din Boşorod, dispărut în Munţii Godeanu, nu a fost găsit nici în a doua zi de la începerea căutărilor efectuate de

ASF, prin sectorul de supraveghere a pensiilor private, a oferit ZF un răspuns cu privire la articolul scris marţi, 24 iunie, legat de investiţia făcută de NN Pensii, administratorul celui mai mare fond de pensii Pilon II, cu 2 milioane de

Tehnicianul celor de la Poli Iaşi, formaţie care, în trecut, a fost pregătită şi de cel care s-a stins astăzi, nu şi-a putut stăpâni lacrimile la întâlnirea cu

Astăzi, 25 iunie, s-a desfăşurat ultima probă scrisă a examenului de Bacalaureat – E)d): proba la alegere a profilului şi specializării. Rata de participare în judeţul Vrancea a fost de 94,84

Dinamo și FCSB joacă astăzi, de la 20:00, în turul semifinalelor Cupei României. Va fi primul derby din istorie jucat fără spectatori. Protocolul aprobat de MTS pentru fotbal după pauza provocată de coronavirus prevede ca meciurile să se

Azi a avut loc o întâlnire a membrilor Comitetului Executiv al Federației Române și au fost votate câteva hotărâri cu privire la sezonul în curs și sezonul viitor. Comitetul Executiv a decis ce se întâmplă cu sumele strânse din amenzile pe

Dosarul criminalului în serie eliberat condiționat și care a incendiat o fată de 17 ani din Mehedinți a fost preluat de procurorii DIICOT. Surse judiciare au declarat în exclusivitate pentru GÂNDUL.RO că decizia a fost luată după ce în

Fostul şef PSD, Liviu Dragnea, a fost dus, vineri dimineața, la sediul DNA. Acesta a fost citat de către procurorul anticorupţie care se ocupă de dosarul Teldrum și care va pune în mişcare acţiunea penală

Istvan Kovacs (35 de ani) a arbitrat aseară cel de-al șaselea său Dinamo - FCSB și a pătruns în Top 5 „centrali", egalându-i pe Ion Crăciunescu și Marian Salomir. Meciul de ieri a fost unul extrem de important pentru Istvan Kovacs. Arbitrul de

Noul SUV electric de la Opel promite o autonomie de 322 de kilometri. Motorul electric furnizează 100 kW (136 CP) și un cuplu maxim de 260 de Newton metri. Opel a prezentat primele imagini și informații cu noul Mokka, care debutează în versiune

Comisia Europeană a iniţiat un pachet de măsuri pentru susţinerea revenirii economice a statelor membre UE, în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19, care a avut un impact sever asupra sectorului real, provocând probleme de lichiditate,