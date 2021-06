Coronavirus România, 30 iunie 2021. 52 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 30.06.2021

30.06.2021 Coronavirus România, 30 iunie 2021. 52 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore Coronavirus România, 30 iunie 2021. 52 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 30 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.792 de cazuri de […] The post



Coronavirus România, 30 iunie 2021. 52 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Coronavirus România, 30 iunie 2021. 52 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 30 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.792 de cazuri de […] The post Coronavirus România, 30 iunie 2021. 52 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.

Coronavirus România, 30 iunie 2021. 52 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Sir Geoffrey Charles Hurst este singurul fotbalist din lume care a realizat un hattrick într-o finală de Campionat Mondial. El a devenit în 1966 un erou național în Anglia datorită celor trei goluri înscrise în poarta Germaniei de Vest care au

Facebook a dat în judecată Comisia Europeană, care este autoritatea de reglementare în domeniul antitrust din UE, pentru că solicită informaţii excesive, dincolo de ceea ce ar fi necesar, inclusiv detalii foarte personale, pentru investigaţiile

Peste 52.000 de pachete cu produse de igienă vor ajunge la beneficiarii de la nivelul judeţului Ialomiţa, prin intermediul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor

Silvicom Impex 95, companie specializată în comerţul cu produse petroliere, a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de 107 milioane lei, după un avans de 20% faţă de anul anterior, conform calculelor ZF pe baza datelor publice pe site-ul

Mircea Lucescu (75 de ani) pare aproape să semneze cu Dinamo Kiev, deși a intenționat să nu accepte oferta lui Igor Surkis din cauza protestelor fanilor. După ce a văzut că suporterii lui Dinamo Kiev nu-l vor la club, din cauza trecutului la

Deputații au adoptat, marţi, inițiativa legislativă potrivit căreia încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la

La 10 ani de la câștigarea ultimului titlu în Serie A, Inter poate egala numărul de puncte realizat în acea ediție, 82 de puncte, însă nu poate urca mai sus de poziția pe care se găsește în prezent, locul 2. ”Nerazzurrii” sunt la

Ionuț Radu (23 de ani) nu a fost inclus în lotul de 19 jucători al Parmei pentru meciul de astăzi, cu Atalanta. Tare neinspirat a fost Ionuţ Radu când a ales să se transfere la Parma! Portarul de 23 de ani credea că va fi prima variantă a

Argentina se confruntă cu un exod în creştere de multinaţionale, aceste companii ajungând la concluzia că a face afaceri în cea de-a treia mare economie din America Latină este prea complicat şi neprofitabil, potrivit Bloomberg

Canalul de televiziune american HBO se pregăteşte să filmeze un serial în format limitat despre cursa mondială pentru obţinerea unui vaccin împotriva COVID-19, care va fi o adaptare a cărţii “The First Shot”, ce încă nu a fost

Cum se raportează românii la concediu pe timp de pandemie? Aproape jumătate din respondenţii la un studiu realizat de OLX afirmă că nu vor merge în nicio vacanţă anul acesta, 38% din respondenţi plănuiesc cel puţin un concediu, în timp ce

Compania românească AlecoAir, producător şi distribuitor de bunuri pentru tratarea calităţii aerului, are în vedere mutarea producţiei din China în România, pe termen lung, însă planurile nu se vor putea concretiza în condiţiile actuale de

1,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. Atât a indicat etilotestul în cazul unui şofer inconştient din Argeş care miercuri seara s-a urcat la volan şi beat, şi fără

Torino - Roma, partidă din penultima etapă a campionatului italian, programată azi, de la ora 22:45, are câteva particularități statistice interesante. Pariorii pot folosi aceste detalii pentru a-și crește șansele de câștig. Spre

România se află pe locul doi în topul celor mai mari crescători de albine din Uniunea Europeană, după Spania, cu un efectiv de aproape 2 milioane de stupi, întregul sector apicol, unul important pentru agricultură, însemnând circa 18,5 milioane

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că nu se impune revenirea la starea de urgenţă, însă acest lucru nu este exclus acest lucru dacă specialiştii vor spune că nu există altă

Masca devine obligatorie la terasele din Madrid, iar discotecile trebuie să păstreze datele clienţilor. Madridul era una din puţinele regiuni spaniole în care masca trebuia purtată doar în interior,

Grupul polonez de modă LPP, care deţine pe piaţa locală 60 de magazine sub cinci branduri - Reserved, Cropp, Mohito, House şi Sinsay , va deschide o nouă unitate sub marca Sinsay, în cadrul Colosseum Mall din

Real Madrid a fost numit drept cel mai valoros brand din fotbal pentru al doilea an consecutiv. Campionii La Liga au devansat-o pe marea rivală, Barcelona, care s-a clasat pe locul 2, în timp ce Manchester United completează podiumul. Pentru al doilea

Fondul Proprietatea (FP), emitent cu expunere la companii de importanţă stra­­tegică pentru economia româ­neas­că, precum 20% din Hidroe­lec­trica, 10% din Petrom dar şi deţinere la Nu­cle­ar­­electrica, a primit aprobarea de la