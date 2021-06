Coronavirus România, 3 iunie 2021. 84 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 03.06.2021

03.06.2021 Coronavirus România, 3 iunie 2021. 84 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore Coronavirus România, 3 iunie 2021. 84 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 30.499 de persoane diagnosticate cu infecție cu noul coronavirus au murit. În intervalul 02.06.2021



Coronavirus România, 3 iunie 2021. 84 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Coronavirus România, 3 iunie 2021. 84 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 30.499 de persoane diagnosticate cu infecție cu noul coronavirus au murit. În intervalul 02.06.2021 […] The post Coronavirus România, 3 iunie 2021. 84 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.

Coronavirus România, 3 iunie 2021. 84 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Au fost făcute noi descoperiri terifiante făcute de cercetători despre noul coronavirus. Câțiva specialiști au dezvăluit lista organelor atacate de boala rară apărută în China și au vorbit despre recuperarea unui fost pacient infectat cu

Carlos Bilardo, fostul selecţioner al Argentinei, campion mondial în 1986 şi vicecampion patru ani mai târziu, a ieşit pozitiv la noul coronavirus! Vestea bună este că, totuşi, nu prezintă simptome ale bolii şi starea lui de sănătate

O călătorie în timp, nostalgică și plină de umor, deschide cea de-a 19-a ediție a Festivalului de Film Transilvania vineri, pe 31 iulie, când comedia romantică La Belle Époque/ Cei

Werder Bremen a câștigat meciul cu Koln, scor 6-1, și va juca barajul pentru rămânerea în Bundesliga cu ocupanta locului 3 din eșalonul secund. Cu titlul deja decis în favoarea lui Bayern Munchen, două necunoscute mai rămăseseră pentru

O razie a fost efectuată de poliţişti şi de angajaţii Gărzii Forestiere la firmele care fac afaceri cu lemne, din zona

O echipă de cercetători din Spania a găsit urme de COVID-19 în apa reziduală recoltată în Barcelona în martie 2019, cu 9 luni înainte de primele raportări oficiale de cazuri de infectare cu noul coronavirus la Wuhan, scrie publicația spaniolă

Vești teribile de pe litoral! Trupul copilului de 12 ani dispărut în apele mării în urmă cu trei zile a fost găsit între stabilopozii din Mamaia. Părinții sunt transfigurați de durerea pierderii fiului lor și se pregătesc acum de

Pompierii au intervenit într-o localitate din județul Mureș, pentru a scoate din toaletă un nou-născut, despre care mama susţine că l-ar fi născut spontan, scrie Agerpres. Operațiunea de salvare a fost în zadar, pentru că nou-născutul a fost

Un accident îngrozitor a avut loc în Capitală, în această dimineață. Un copil de numai zece ani a fost lovit în plin de un motociclist, pe Calea Văcărești. În urma impactului puternic, băiețelul a decedat. Un motociclist, în vârstă

Germania este condamnată să conducă Europa, fie că nemţii o vor, fie că nu, scrie The Economist, făcând referire la preluarea preşedinţiei Consiliului UE de către cel mai mare membru al

Achraf Hakimi (21 de ani), fundaşul împrumutat de la Real Madrid la Borussia Dortmund, a jucat sâmbătă ultimul meci pentru germani. Inter va anunţa marţi transferul de 40 de milioane plus 5 bonusuri. Marocanul va câştiga 25 de milioane în cinci

Alexandru Pantea (16 ani), fotbalistul care a fost folosit pe postul de fundaș stânga în ultimele două jocuri ale lui FCSB, s-a accidentat și are șanse mici să evolueze împotriva Astrei Giurgiu. Astra și FCSB se întâlnesc luni, 29 iunie, de la

Adela Popescu a fost externată, după ce a avut niște probleme la stomac. Vedeta de la ”Vorbește lumea”, de pe Pro TV, a slăbit în această perioadă. CITEȘTE ȘI: ADELA POPESCU SUFERĂ DE O BOALĂ TERIBILĂ! CE DIAGNOSTIC I-AU PUS MEDICII

Moştenind carisma şi frumuseţea mamei ei, actriţă la Hollywood, Stephanie de Monaco nu a ajuns să joace în filme, dar are deja o viaţă cum numai în filme vedem. Însă, spre deosebire de mama ei, viaţa sa amoroasă a fost extrem de turbulentă

Acţiunile româneşti vor putea fi decontate şi depozitate de la 1 iulie prin sistemul internaţional Clearstream, depozitarul central de valori mobiliare (ICSD) al Grupului Deutsche Börse, ceea ce va facilita accesul investitorilor internaţionali la

Cristina Săvulescu, una dintre femeile cele mai frumoase din România și fostă prietenă cu Mihai Răduț, împlinește astăzi 31 de ani. Supranumită Angelina Jolie, Cristina a fost într-o relație cu Mihai Răduț, în perioada în care

Simona Halep, 28 de ani, numărul 2 WTA, va disputa weekendul viitor primul ei meci după ridicarea restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. Campioana de la Roland Garros și de la Wimbledon este invitată specială la turneul amical programat

Fabrica de medicamente AC Helcor din Baia Mare, cu activitate pe piaţa locală de mai bine de 25 de ani, a avut o creştere substan­ţială în 2019, majorându-şi afacerile cu 50% faţă de anul anterior, până la 244,8 mil. lei anul trecut,

Horoscop 29 iunie 2020. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 29 iunie 2020: Graba

Deși Andra a dat BAC-ul în 2005, multă vreme media pe care a obținut-o la examen a rămas un secret. Iată ce rezultat a avut artista. Acum 15 ani, Andra devenise deja o artistă cunoscută și absolvea Liceul Economic „A.D. Xenopol” din