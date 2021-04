Coronavirus România, 28 aprilie 2021. 2.240 de cazuri noi au fost înregistrate în ultimele 24 de ore 28.04.2021

28.04.2021 Coronavirus România, 28 aprilie 2021. 2.240 de cazuri noi au fost înregistrate în ultimele 24 de ore Grupul de Comunicare Strategică a anunțat numărul de români care s-au infectat cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 28 aprilie 2021, dar și în ultimele 24 de ore. Până astăzi, 28 aprilie, pe […] The post Coronavirus



Coronavirus România, 28 aprilie 2021. 2.240 de cazuri noi au fost înregistrate în ultimele 24 de ore

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat numărul de români care s-au infectat cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 28 aprilie 2021, dar și în ultimele 24 de ore. Până astăzi, 28 aprilie, pe […] The post Coronavirus România, 28 aprilie 2021. 2.240 de cazuri noi au fost înregistrate în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.

Coronavirus România, 28 aprilie 2021. 2.240 de cazuri noi au fost înregistrate în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Administraţia Emmanuel Macron a pierdut majoritatea în Adunarea Naţională, Camera inferioară a Parlamentului Franţei, în contextul formării unui nou grup parlamentar, informează

Eu nu ştiu unde au învăţat carte parlamentarii jurişti, dar dacă pun în legi aberaţii sesizabile şi de nejuristi înseamnă că nu ştiu carte. Cum să pui în Legea 55/2020, care reglementează Starea de Alertă, că parlamentul aprobă şi

Filmele Liceenii (1986) şi Declaraţie de dragoste (1985) în regia lui Nicolae Corjos au marcat mijlocul anilor 80 prin recorduri de popularitate, aducând culoare şi entuziasm într-o perioadă în care

Avocatul Gheorghe Piperea spune că va cere, la Curtea de Apel București suspendarea stării de alertă, el fiind de părere că sunt încălcate drepturile fundamentale ale cetăţenilor şi vrea ca şi România să

Orice șofer știe ce presupune schimbarea permisului auto, de la timpul pierdut, până la sumedenia de acte necesare. Așadar, dacă sunteți în această situație, iată ce documente trebuie să aveți la dumneavoastră, înainte de a merge la

Bune maniere, cultură japoneză, bijuterie, make-up, yoga, limbi străine sau actorie – totul se învaţă. Pasiunile celor cu spiritul antreprenorial în sânge au migrat uşor către statutul de afacere şi aşa au apărut în peisajul local

Nume: Almighty Volume Keys Platformă soft: Google Android Preţ: gratis / 2,5 $ Dezvoltator: Martin Sellergren Funcţionalitate: aplicaţia le permite utilizatorilor să modifice funcţionalitatea tastelor de volum de pe smartphone-urile lor cu

La mijlocul lunii martie, Gertrud Schop, 60 de ani, din Zella-Mehlis (Turingia) aprinsese primele 249 de lumânări. Între timp, femeia a ajuns la fix 8.193 de candele, câte una pentru fiecare deces cauzat de pandemie în Germania, informează

Sursa creşterii economice din ultimul deceniu a fost consumul. Că a provocat dezechilibre totodată, rămâne acum în plan secun­dar, iar istoriile contra­fac­tuale nu au niciun

Sfinții Constantin și Elena, „cei întocmai cu Apostolii”, sunt pomeniți în Biserica Ortodoxă pe 21 mai. Sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena este strâns legată de taina și puterea Sfintei Cruci – semnul central al religiei

Artiștii se “pliază” cum pot mai bine vremurilor pe care le traversăm acum. Având în vedere că este incertă reînceperea spectacolelor și a concertelor cu public numeros, s-au găsit soluții rapide pentru a presta totuși în fața fanilor

Un angajat al Primăriei Brăila a fost confirmat cu coronavirus. Testul a fost efectuat într-un laborator privat. "Angajatul îşi desfăşoară activitatea într-o altă clădire a Primăriei Brăila,

Fostul ministru al Sănătăţii Sorina Pintea, judecată pentru luare de mită, rămâne cu măsura preventivă a controlului judiciar, după ce Curtea de Apel Bucureşti a infirmat soluţia de revocare dispusă la începutul acestei săptămâni de

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a spus, joi seara, după ședința de Guvern, că a fost adoptată o OUG, prin care se prelungește termenul de depunere a cererilor unice de plată până la 15 iunie, procedura

Beatrice Pătraşcu, absolventă a Facultăţii de Stomatologie din Bucureşti, a investit peste 650.000 de euro în două clinici sto­matologice în Capitală, sub numele The Gentle

Darren Cahill (54 de ani), antrenorul Simonei Halep (28 de ani, 2 WTA) a dezvăluit că a fost refuzat de sportiva noastră în momentul în care australianul i-a propus o metodă de economisire a banilor cheltuiți pe taxe și impozite. Cahill i-a

Tribunalul Bucureşti a dispus încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Elan Schwartzenberg, pe motiv că faptele s-au prescris, în dosarul legat de campusul social “Henri Coandă” din Constanţa, în care a fost trimis în

În vremuri în care proviziile s-au dovedit a fi valoroase, iar cămara plină a fost una dintre preocupările celor care au stat acasă, câteva mici afaceri locale au fost pe aceeaşi lungime de undă, punând pe piaţă branduri de dulceaţă,

Un număr de 347 de cetăţeni români aflaţi temporar în Spania au fost repatriaţi, vineri, cu două curse speciale operate de Tarom. Printre aceştia s-au aflat copii, studenţi Erasmus, persoane cu probleme medicale sau

Compania de origine germană B. Braun, prezentă în Româ­nia de mai bine de două de­cenii, cu activităţi în dome­niul sanitar, a finalizat prima etapă a construcţiei de 120 mil. euro pe care o rea­lizează lângă Timişoara – birourile şi