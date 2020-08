Coronavirus România 26 august. 1.256 de noi infectări în ultimele 24 de ore 26.08.2020

26.08.2020 Coronavirus România 26 august. 1.256 de noi infectări în ultimele 24 de ore Coronavirus România 26 august. Numărul persoanelor care au fost depistate cu noul coronavirus, în ultimele 24 de ore, este de 1.256. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat și bilanțul celor care au contractat noul coronavirus de la începutul



Coronavirus România 26 august. Numărul persoanelor care au fost depistate cu noul coronavirus, în ultimele 24 de ore, este de 1.256. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat și bilanțul celor care au contractat noul coronavirus de la începutul pandemiei: 81.646. 36.286 pacienți au fost declarați vindecați și 9.911 de pacienți asimptomatici au fost externați la

