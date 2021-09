Coronavirus România, 23 septembrie 2021. Numărul cazurilor noi înregistrate în ultimele 24 de ore 23.09.2021

Coronavirus România, 23 septembrie 2021. Numărul cazurilor noi înregistrate în ultimele 24 de ore

Grupul de Comunicare Strategică va anunța numărul de români care s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 23 septembrie 2021, dar și în ultimele 24 de ore.

Lacrimi și tristețe fără margini în familia Gabriela Cristea – Tavi Clonda. Oxford, unul dintre copilașii cu blăniță, a murit la scurt timp după ce "părinții" lui l-au dus la medic și au aflat că

Fostul premier Victor Ponta susţine, la cinci ani de la tragedia de la Colectiv, că deşi a demisionat atunci din funcţie „nimic nu s-a schimbat” şi subliniază că „practic toată lumea, cu excepţia mea, e încă în funcţie”. De asemenea,

Premierul României, Ludovic Orban, a depus, vineri, un buchet de flori în fața Clubului “Colectiv”, în contextul în care se împlinesc cinci ani de la tragedia în urma căreia 64 de oameni au murit. Șeful Guvernului a venit la Colectiv

Actorul scoțian Sean Connery a murit la vârssta de 90 de ani, anunță BBC. Sean Connery a jucat de-a lungul carierei în filme ca James Bond, Indiana Jones sau Numele Trandafirului;Connery a câștigat un Oscar (în 1988, pentru filmul

Hermannstadt a beneficiat de o lovitură de pedeapsă în minutul 36 al duelului cu CS Universitatea Craiova, la scorul de 0-1. Hermannstadt - CS Universitatea Craiova e liveTEXT AICI Paul Papp a debutat astăzi la CS Universitatea Craiova. Fundașul

Călăraşiul se află în topul judeţelor cu cea mai mică rată de infectare la mia de locuitori cu COVID-19 din România. O investigaţie G4Media arată că acest rezultat este dat de numărul mic de teste efectuate. Astfel, în ultimele 24 de ore,

O tânără din Turcia a fost salvată de sub dărâmături după nouă ore şi jumătate, în urma cutremurului puternic din Marea Egee. Buse este o tânără care a stat nouă ore şi jumătate sub

Omul de afaceri Dragoş Anastasiu, care deţine transportatorul Eurolines, dar şi alte afaceri, a decis să transforme resorturile pe care le deţine în Delta Dunării şi în localitatea Cund din Transilvania în birouri pentru corporatiştii care

Pandemia de COVID-19 nu este cea care a dat naştere fenomenului influencerilor virtuali, însă popularitatea lor a crescut odată cu măsurile restrictive

Creatorii FIFA au anunțat că vor apela această decizie. După Belgia, a venit rândul Olandei să ia măsuri în ceea ce privește tehnicile de monetizare din Ultimate Team, în special când vine vorba de loot boxes. Tribunalul a avertizat EA

Potrivit celor mai recente date, numărul noilor cazuri de COVID-19 în Europa s-au dublat în cinci săptămâni, depăşind pragul de 10 milioane de îmbolnăviri. În octombrie, atât America Latină, cât şi Asia au raportat peste

Un număr de 40 de companii din România, care activează în industrii precum IT&C, retail, producţie sau transporturi s-au asigurat împotriva riscurilor profesionale şi cibernetice, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii Leader Team

La scurt timp după ce a trecut de 40 de ani, fosta prezentatoare de la PRO TV și-a dat "restart". Vica Blochina a abandonat televiziunea pentru un business cu lenjerie.

Investory, o aplicaţie mobilă care foloseşte învăţarea bazată pe jocuri pentru a-i ajuta pe copii să deprindă noţiuni de bază despre finanţe, a primit o finanţare de 300.000 de euro de la compania de IT Fortech din Cluj şi are în plan ca

Turneul naţional „Vioara lui Enescu”, susţinut de violonistul Gabriel Croitoru împreună cu pianistul Horia Mihail, continuă cu a doua parte a Integralei Beethoven. După concertele din iunie şi septembrie,

CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini inedite cu Simona Halep. Cu aproximativ 72 de ore înainte de a fi confirmată cu noul tip de coronavirus, cea mai bună jucătoare de tenis din România și-a vizitat

CNSU a propus, în şedinţa de astăzi, 2 noiembrie, modificarea valorii ratei de incidenţă cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile de la care este obligatorie purtarea măştii în toate spaţiile publice deschise, în sensul reducerii acesteia de

Toni Petrea, antrenorul lui FCSB, a ales să nu folosească niciun vârf autentic pentru partida contra Chindiei Târgoviște. FCSB - Chindia se joacă astăzi, de la ora 21:00 - urmărește meciul AICI Buș și Buziuc - fotbaliști pe care Petrea a

Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat că 113 proiecte deschise și 6 proiecte finalizate au fost depuse, luni, în doar 30 de minute de la lansarea apelului pentru decontarea tabletelor. „Apelul a fost

Stareţul Mănăstirii Partoş din Timiş a murit după ce s-a infectat cu coronavirus. Părintele Varlaam avea doar 42 de ani. Pe 15 octombrie, Părintele Varlaam le-a mărturisit credincioșilor că a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus