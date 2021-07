Coronavirus România, 23 iulie 2021. 104 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 23.07.2021

Coronavirus România, 23 iulie 2021. 104 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 23 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.082.057 de cazuri de […] The post Coronavirus România, 23 iulie 2021. 104 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.

Fondurile de pensii private obligatorii, dar şi cele facultative au înregistrat creşteri considerabile în ultimul an, potribvit ultimelor raportări ale Autgorităţii de Supraveghere Financiară

Cancelarul german Angela Merkel şi preşedintele francez Emmanuel Macron au declarat că nu vor accepta atacuri asupra suveranităţii statelor membre ale UE pe fondul unei escaladări a tensiunilor între ţări care explorează după petrol şi gaze

Preşedintele belarus, Aleksandr Lukaşenko, a anunţat, sâmbătă, că va închide fabricile unde au avut loc proteste împotriva sa şi a sugerat că muncitorii care au participat la manifestații vor fi concediaţi, informează Reuters, care citează

Primul adolescent care a murit după ce s-a infectat cu noul coronavirus era în categoria de vârstă 10-18 ani, protrivit Grupului de Comunicare Strategică (GCS). Este vorba despre primul caz de deces în această categorie de vârstă, înregistrat

Chiar înainte de confruntarea cu complicele, criminalul condamnat al fetei ucisă anul trecut a decedat luna trecută în închisoare, în condiții neclare. Manuela M., 30 ani, fiica unui milionar, a fost ucisă vara trecută cu 27 de lovituri de

Premierul Ludovic Orban a declarat că Ministerul Sănătății va rezilia luni contractul cu firma care trebuia să livreze măștile pentru persoanele vulnerabile, dacă aceasta nu va aduce materialele de protecție, potrivit Mediafax.

Ghinion pentru judecătorul CSM Bogdan Mateescu, urmărit penal de Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, într-un dosar clasat de DNA, preluat de noua structură și redeschis de Înalta Curte

Doi gospodari au asistat neputincioşi la propagarea flăcărilor care le-au distrus în totalitate locuinţele, intervenţiile pompierilor doar limitând extinderea incendiilor la alte

Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs luni, la ora locală 1:22, în judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), scrie Agerpres. Cutremurul a avut

Andreea Prisăcariu (20 de ani) iese în evidență mai mult cu tatuajele sale spectaculoase, decât cu performanțele din tenis. Cele mai tari bilete de pariuri, analize, oferte, cote și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe pariuri1x2.ro!

Magistrații Tribunalului București au admis, la sfârșitul săptămânii trecute, apelul făcut de Organizația Sector 5 a PSD, iar Marian Vanghelie a rămas fără lista pentru Consiliul Local la Sectorul 5.

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, marţi, la 80.390 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.060 de noi îmbolnăviri din 20.479 de teste efectuate. În acelaşi timp

Astăzi de la ora 21:00 vor avea loc primele două partide programate în turul al doilea preliminar al Champions League. Partida dintre PAOK Salonic- Beșiktaș Istanbul ține capul de afiș al acestei faze în care CFR Cluj va lupta pentru calificare

În urmă cu cinci ani, cancelara germană Angela Merkel rostea celebra propoziţie "Vom reuşi!". În 2015 au venit în Germania sute de mii de migranţi în doar câteva luni. O retrospectivă şi un

Academicianul Emilian Popescu a murit, astăzi, la vârsta de 92 de ani, potrivit Agenției Basilica. Acesta s-a născut în data de 20 februarie 1928, în localitatea Orleşti, Vâlcea. El a urmat

Românii care aleg să-şi petreacă vacanţa în extrasezon pot profita de programul „Litoralul pentru toţi“ . În luna septembrie se vor putea caza cu tarife reduse, care încep de la 45 de lei pe

Românii au luat în luna iunie credite ipotecare noi în lei în valoare de 0,91 mld. lei, cel mai mic volum din primul semestru (S1) din 2020, după ce în fiecare din primele cinci luni ale anului ni­velul a depăşit 1 mld. lei. Volumul

Jamaicanul Usain Bolt, cel mai rapid om din lume, a intrat în carantină la doar câteva zile după petrecerea organizată, vineri, cu ocazia aniversării vârstei de 34 de ani, potrivit The Guardian. Ministerul Sănătății din Jamaica a declarat luni

CFR Cluj - Dinamo Zagreb, partidă din turul doi al calificărilor pentru grupele Ligii Campionilor, se joacă azi, de la ora 21:00. Dacă vor fi eliminați de croați, clujenii vor merge în turul 3 preliminar din Europa League. Conform datelor

Joburile de șofer, inginer, contabil și cele care oferă posibilitatea de a lucra de acasă au dominat topul căutărilor, în luna august. Din cele aproape 600.000 de căutări efectuate în luna august pe www.ejobs.ro, cele mai multe au venit din