Coronavirus România, 23 august. 3.272 de oameni au murit de la începutul pandemiei. Ce s-a întâmplat astăzi 23.08.2020

23.08.2020 Coronavirus România, 23 august. 3.272 de oameni au murit de la începutul pandemiei. Ce s-a întâmplat astăzi Coronavirus România, 23 august. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat și numărul persoanelor care și-au pierdut viața din cauza coronavirusului, în ultimele 24 de ore. Astfel, nu mai puțin de 39 de oameni au fost răpuși de COVID-19. Iar



Coronavirus România, 23 august. 3.272 de oameni au murit de la începutul pandemiei. Ce s-a întâmplat astăzi

Coronavirus România, 23 august. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat și numărul persoanelor care și-au pierdut viața din cauza coronavirusului, în ultimele 24 de ore. Astfel, nu mai puțin de 39 de oameni au fost răpuși de COVID-19. Iar bilanțul de la începutul pandemiei este de 3.272. VEZI AICI: CORONAVIRUS ROMÂNIA, 23 AUGUST. SURPRIZĂ CU NUMĂRUL […] The post Coronavirus România, 23 august. 3.272 de oameni au murit de la începutul pandemiei. Ce s-a întâmplat astăzi appeared first on Cancan.ro.

Coronavirus România, 23 august. 3.272 de oameni au murit de la începutul pandemiei. Ce s-a întâmplat astăzi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele PNL Constanţa, Bogdan Huţucă, critică administraţia PSD pentru faptul că nu se ocupă de problema termoficării oraşului

După o prezență de peste un an și jumătate pe platforma Marketplace, compania Altex a decis să retragă. Motivul deciziei este creşterea comisioanelor practicate de eMag, ceea ce a

Mecanică Codlea (MEOY), companie care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa de închiriere a utilajelor agricole, a înregistrat în primul semestru din 2019 un profit net de 294.080 lei, în scădere cu 6,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului

Simona Halep a ajuns la New York, acolo unde săptămâna viitoare va evolua la US Open, ultimul Grand Slam al

Compania de televiziune HBO Europa se prezintă la Festivalul de la Sarajevo cu un film în care se prezintă sacrificiile şi dezamăgirile unei mari campioane de gimnastică, românca Andreea Răducan. În Olimpiada

Un bărbat de 40 de ani este cercetat pentru vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului după ce s-a urcat băut la volan şi a pierdut controlul direcţiei, ajungând cu maşina

O taxă pe poluarea provocată de maşini pe care guvernul lituanian intenţionează să o introducă în 2020 ar putea aduce venituri suplimentare estimate la 10, până la 15 milioane la bugetul ţării în primul an, a anunţat ministrul mediului

Britanicul Neil Campbell, de profesie arhitect, a intrat în Cartea Recordurilor după ce a reușit să se deplaseze cu o viteză de 280 km/h pe bicicletă.E adevărat, nu numai prin forțe proprii, dar realizarea rămâne valabilă.Pe 17 august, Neil

Carlos Ramos, arbitrul de scaun care a oficiat finala de la US Open 2018 dintre Serena Williams (37 de ani, 8 WTA) și Naomi Osaka (21 de ani, 1 WTA), scor 2-6, 4-6 nu va conduce niciun meci al surorilor Williams la ediția din 2019 de la US

Viitorul României şi relaţia României cu Statele Unite ale Americii sunt foarte, foarte luminoase, se arată într-un comunicat difuzat marţi de Casa Albă, cu ocazia vizitei de lucru pe care preşedintele

Peste 1.000 de cehi din Praga au sosit miercuridupă-amiază la Orşova cu trenul Blakan Express, pentru a participa la Festivalul Banat din Eibenthal, o localitate unde trăieşte o mică comunitate de cehi de pe Clisura

Fanii Seriei A vor putea admira o față nouă și sexy în sezonul viitor pe micile ecrane. Tiki Taka a transferat-o pe Giorgia Venturini (foto) pentru emisiunea de duminica, pe Italia 1. Pasionată de fotbal și tenis, bruneta de 36 de ani

Odată cu votul acordat pentru Brexit, elevi care provin din ţări est-europene, în principal din România şi Polonia, şi învaţă în şcoli din Anglia şi Scoţia se confruntă cu un grad tot mai crescut de rasism şi xenofobie. Unii dintre ei

Compania americană de logistică UPS îl numeşte pe Yannick Mooijman în funcţia de director general pentru România, Ungaria, Grecia, şi Slovenia, fiind responsabil de operaţiunile, dezvoltarea de business şi strategia UPS din cele patru

Atmosfera din lotul Spaniei nu este una liniștită înaintea meciului cu România din preliminariile Euro 2020. Kepa Arrizabalaga (24 de ani) îl va înlocui în poartă pe David de Gea (28 de ani). Meciul României cu Spania se va juca pe 5 septembrie,

Puterea de cumpărare în Bucureşti este mai mare, în medie, cu aproape 80% faţă de puterea de cumpărare din judeţele Vaslui sau

Prin Pomponio SRL, sunt operate fabricile de producere a betonului din Vinţu de Jos (judeţul Alba), Sibiu (judeţul Sibiu), Turda (judeţul Cluj), Simeria Veche (judeţul Hunedoara), Drâmbar (judeţul Alba) şi Decea (judeţul

Secretarul american al Apărării Mark Esper a confirmat moartea lui Hamza ben Laden, unul dintre fiii lui Osama ben Laden şi prezentat ca moştenitorul acestuia la conducerea Al-Qaida, dezvăluită în iulie de presa americană, relatează

♦ În mediul urban există 9.488 de bancomate (ATM-uri), potrivit datelor BNR colectate de la bănci ♦ Numărul ATM-urilor din mediul rural a ajuns la 1.045 ♦ În România există în total peste 10.500 de

Ana Bogdan (26 de ani, 147 WTA) a trecut de bulgăroaica Isabella Shinikova (27 de ani, 217 WTA), scor 6-1, 6-3, și a avansat pe tabloul principal de la US Open. Favorită certă înaintea înfruntării, Ana nu a dezamăgit. A servit excelent,