Coronavirus România 22 octombrie. Aproape 100 de decese în ultimele 24 de ore 22.10.2020

22.10.2020 Coronavirus România 22 octombrie. Aproape 100 de decese în ultimele 24 de ore Coronavirus România 22 octombrie. Grupul de Comunicare Strategică a raportat un număr de 98 de pacienți morți în ultimele 24 de ore. Bilanțul pandemiei de COVID-19 este de 6.163 de decese. În intervalul 21.10.2020 (10:00) […] The post



Coronavirus România 22 octombrie. Aproape 100 de decese în ultimele 24 de ore

Coronavirus România 22 octombrie. Grupul de Comunicare Strategică a raportat un număr de 98 de pacienți morți în ultimele 24 de ore. Bilanțul pandemiei de COVID-19 este de 6.163 de decese. În intervalul 21.10.2020 (10:00) […] The post Coronavirus România 22 octombrie. Aproape 100 de decese în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.ro.

Coronavirus România 22 octombrie. Aproape 100 de decese în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Au trecut mai bine de doi ani de la moartea înfiorătoare a regretatei cântărețe Denisa Răducu, iar părinții, sora și apropiații învață cu pași mici cum să își trăiască viețile fără ea. Recent, ei au primit o lovitură dură:

Bosch, lider global în tehnologii şi servicii, a inaugurat pe data de 7 noiembrie 2019 o nouă clădire de birouri şi laboratoare de testare, în incinta fabricii din Blaj. Compania a investit peste

Regatul Unit ar putea să nu mai existe în actuala formă peste un deceniu, cred jumătatea dintre britanici, potrivit unui sondaj Ipsos MORI, citat de Reuters. Votul de 52 la 48% de la referendumul din 2016 pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea

Potrivit unui sondaj efectuat de Ipsos MORI, jumătate dintre cetăţenii britanici cred că în următorii zece ani Regatul Unit ar putea să nu mai existe în forma actuală, informează

Catherine Deneuve, în vârstă de 76 de ani, a suferit un accident vascular cerebral chiar în timp ce se afla într-un spital, însă medicii au crezut iniţial că actriţa franceză joacă un rol, având în vedere că filma o scenă la acel

Aurel Pădureanu a dispărut joi seară și nimeni nu mai știe nimic de el. Cornelia Catanga edisperată și a încercat în repetate rânduri să ia legătura cu artistul, însă acesta nu a răspuns la telefon. ”Sunt foarte necăjită! Ieri a fost

Foarte mulți dintre cei care au ca pasiune călătoriile fac în așa fel încât să obțină bilete de avion cât mai ieftine. Este și cazul unui român care a cumpărat, cu numai 19 bani, bilete de avion pentru două persoane. Îl cheamă Sorin Rusi

Al Hilal (Arabia Saudită), formația antrenată de Răzvan Lucescu, și Urawa Reds (Japonia) se întâlnesc acum în manșa tur a finalei Ligii Campionilor Asiei. Partida a început la ora 18:30 și poate fi urmărită în format liveSCORE pe

În cimitirele din Rennes, din nord-vestul Franţei, descompunerea cadavrelor a devenit „aleatorie”, susţine Éliane Ammi, responsabilă cu serviciile funerare, care se află în această funcţie de 23 de ani, potrivit site-ului Quest-France, citat

Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs vineri noaptea, la ora locală 23:38, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru

O echipă de cercetători a anunţat descoperirea epavelor a două nave de război datând probabil din secolul al XVII-lea, în apropiere de Stockholm. Cele două nave au fost găsite în apropiere de

Horoscop 10 noiembrie 2019. Racii primesc propuneri de la partenerul de cuplu, Fecioarele au o datorie față de cei dragi, Capricornii ajung la concluzii inteligente. Citește horoscop duminică 10 noiembrie 2019: Horoscop 10 noiembrie 2019 - Berbec: Ai

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, a declarat la Zalău, la ieşirea de la urne, că a votat pentru o Românie care se poate dezvolta şi în care să îşi poată creşte

Detaliul cutremurător din noul videoclip al lui Florin Salam. Când au văzut ce femeie apare în imagini, fanilor le-au dat lacrimile. În clipul piesei ”Distracția mapamondului”, pe care l-a lansat recent Florin Salam apare o tânără.

Preşedintele Klaus Iohannis a venit, duminică, la sediul central al Partidului Naţional Liberal, unde se află şi echipa de campanie. Şeful statului a părut relaxat şi s-a salutat cu cei aflaţi în curtea din Modrogan. Preşedintele şi-a

Compania Multiplan Electronics SRL din Târgu-Mureş, specializată în importul şi distribuţia de echipamente IT&C recondiţionate, a avut anul trecut o cifră de afaceri netă de 65,9 milioane lei (14,1 mil. euro), cu 32% mai mare decât în 2017,

Prezidențiabilul USR-PLUS, Dan Barna, susține că mizează pe o mobilizare fără precedent în diaspora și este convins că în final rezultatele l-ar putea aduce pe locul II, în fața Vioricăi Dăncilă, el fiind dat la

Biroul Electoral Central prezintă rezultatele parţiale ale scrutinului pentru alegerea preşedintelui României programat duminică, 10 noiembrie. La nivelul judeţului Suceava au fost date publicităţii următoarele

Angajatorii români oferă, la nivel naţional, 30.986 locuri de muncă, 56% fiind destinate persoanelor cu studii liceale, postliceale şi profesionale, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei

Într-un interviu pentru publicaţia „Der Spiegel” conservatorul american Robert Kagan vorbeşte despre poziţia preşedintelui Donald Trump în politica externă, consensul liberal democratic care se zdruncină şi viitorul sumbru al Germaniei şi