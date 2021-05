Coronavirus România, 22 mai 2021. 455 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 22.05.2021

22.05.2021 Coronavirus România, 22 mai 2021. 455 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore Coronavirus România, 22 mai 2021. 455 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 22 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.075.236 de cazuri de […] The post



Coronavirus România, 22 mai 2021. 455 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Coronavirus România, 22 mai 2021. 455 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 22 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.075.236 de cazuri de […] The post Coronavirus România, 22 mai 2021. 455 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.

Coronavirus România, 22 mai 2021. 455 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Datoria externă totală a României a crescut în primele patru luni ale anului cu 683 milioane euro, la 106,55 miliarde euro, de la 105,87 miliarde euro la finalul anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Banca Naţională a României

Tragedia a avut loc sâmbătă în Höhnstedt, Saxonia-Anhalt. Politicianul Nico K., 44 de ani, din partidul CDU condus de Angela Merkel, se afla la un grătar cu prietenii într-o grădină din Höhnstedt, scrie Bild. Potrivit sursei citate, în jurul

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că Ion Iliescu face parte din istoria formaţiunii şi că social-democraţii nu se dezic de preşedintele

Meteorologii anunţă că în următoarele trei zile Capitala se va afla sub cod galben de de ploi, vijelii şi grindină, iar temperaturile minime scad până la 15 grade Celsius. Începând de astăzi și până joi dimineața la ora 10.00 vor fi

Poliţiştii din Madrid au arestat o tânără româncă în vârstă de 19 ani, pe care o acuză că l-a tâlhărit şi l-a lovit pe José María Álvarez del Manzano, fostul primar al Madridului, acum în vârstă de 82 de

Discuţiile dintre Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr şi Partidul Acţiune şi Solidaritate cu privire la demiterea guvernului condus de Ion Chicu bat pasul pe loc. După ce Platforma DA a prezentat colegilor din PAS moţiunea de cenzură,

Aplicaţia pentru partajarea de imagini Instagram va depăşi platforma Twitter ca sursă de ştiri, conform raportului Reuters Institute Digital News pe

Gladbach - Wolfsburg este prima partidă a etapei intermediare din Bundesliga. Meciul, care începe la ora 19:30, poate micșora semnificativ șansele echipei gazdă de a prinde un loc de Liga Campionilor în cazul în care nu reușește să câștige

Adrian Vasilescu, consilier de strategie al guvernatorului BNR, a oferit o primă reacție, în emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, în cazul lui Mugur Isărescu, despre care CNSAS a stabilit că a colaborat cu Securitatea. Întrebat dacă poziția lui

Compania de transport Metrorex şi-a redus veniturile în ultimele trei luni din cauza scăderii numărului de călători, ca urmare a stării de urgenţă şi ulterior a restricţiilor aduse de

UniCredit a aderat la pachetul de măsuri de sprijin financiar furnizat de Fondul European pentru Investiţii (EIF), în contextul situaţiei provocate de COVID-19, potrivit informaţiilor transmise de

Municipiul Botoşani a fost efectiv inundat după numai jumătate de oră de ploaie torenţială. Pluvialele oraşului nu au făcut faţă iar apa s-a revărsat în cantităţi uriaşe pe străzi. A fost nevoie de intervenţia pompierilor pentru a scoate

Startup-ul românesc StockBinder, dezvoltatorul platformei de tip SaaS cu acelaşi nume, care facilitează integrarea rapidă între magazine online, furnizori şi producători, atrage o investiţie de peste 100.000 de euro de la 4 antreprenori

Schimbări importante la Evaluarea Națională din 2020. Din princina pandemiei de coronavirus au fost modificate câteva aspecte esențiale alea examenului susținut de elevii școlilor generale. Rezultatele lucrărilor date vor fi afișate diferit, în

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat ieri în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care prevede, între altele, amânarea popririlor și executărilor silite până la data de 25

Majoritatea investitorilor globali continuă să tranzacţioneze, dar 90% dintre aceştia prezic scăderi de venituri până în 2021 şi spun că momentul ieşirii fondurilui din companiile din portofoliul va fi amânat, arată un sondaj realizat de

NATO se pregăteşte pentru un posibil al doilea val al pandemiei de

Nicolae Pop, ofiţer în marina comer­cială, a vizitat în opt ani de acti­vi­tate peste 50 de ţări cu deschiere la mare sau ocean şi a descoperit, prin ochi de turist, industria ospitalităţii şi modul în care cultura fiecărei ţări îşi

Au fost sistate internările la Institutul Inimii din Cluj-Napoca, după ce în ultimele zile au fost înregistrate 11 cazuri de coronavirus, printre persoanele infectate se numără şi cadre medicale scrie Mediafax. „S-a dispus sistarea

Banca Centrală Europeană a efectuat o analiză asupra efectelor pandemiei din care reiese că numărul angajaţilor care ar putea rămâne fără un loc de muncă se va ridica la 7 milioane, un record istoric de 12,5% din totalul celor care muncesc