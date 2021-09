Coronavirus România, 21 septembrie 2021. Câte decese s-au înregistrat din cauza bolii 21.09.2021

21.09.2021 Coronavirus România, 21 septembrie 2021. Câte decese s-au înregistrat din cauza bolii Grupul de Comunicare Strategică va anunțat numărul de români care au decedat din cauza virusului SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 21 septembrie 2021, dar şi în ultimele 24 de ore. În intervalul 19.09.2021 […] The post



Coronavirus România, 21 septembrie 2021. Câte decese s-au înregistrat din cauza bolii

Grupul de Comunicare Strategică va anunțat numărul de români care au decedat din cauza virusului SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 21 septembrie 2021, dar şi în ultimele 24 de ore. În intervalul 19.09.2021 […] The post Coronavirus România, 21 septembrie 2021. Câte decese s-au înregistrat din cauza bolii appeared first on Cancan.

Coronavirus România, 21 septembrie 2021. Câte decese s-au înregistrat din cauza bolii

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Clearspring este un brand creat de o afacere de familie angajată de peste 25 de ani în promovarea alimentelor fine organice şi a specialităţilor japoneze tradiţionale. Gama lor de produse este premiată

Vlad Schuster, proprietar al Conacului Serghiescu, spune că anul acesta ar fi fost unul foarte punct din perspectiva afacerilor, dar odată cu restricţiile impuse de către autorităţi pentru limitarea răspândirii virusului cu privire la

Primarul comunei Popeşti, județul Bihor, Dorin Curtean, a fost diagnosticat ca fiind infectat cu COVID-19 chiar înainte să plece în concediul de odihnă. Edilul a oficiat mai multe cununii fără să poarte mască de protecție, iar cum DSP a

Uniunea Europeană (UE) urmează să aloce 100 de milioane de euro în vederea cumpărării şi distribuirii de teste rapide (antigenice) de depistare a infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2, a anunţat miercuri preşedinta Comisiei Europene

Călin Popescu Tăriceanu nu este de acord cu viziunea președintelui Iohannis, unde totul este în regulă, dar în realitate bolnavii sunt plimbați prin spitale ca să se găsească un loc liber. „Este clar

Daniel Tudorache, deja fost edil al Sectorului 1, cere, pe contul său de socializare, participarea masivă la scrutinul din 6 decembrie. „După decizia Tribunalului București, care a validat rezultatul

Compania aeriană Blue Air va introduce, începând din 28 martie, o nouă cursă pe ruta București – Frankfurt. Frecvența zborurilor este zilnică. Blue Air introduce în orarul de vară 2021 noua

Gabriela Firea a afirmat că nu mai ţine legătura cu Liviu Dragnea şi nici nu ar avea cum să facă acest lucru, în contextul în care acesta este în închisoare. Prim-vicepreşedintele PSD a mai spus că i s-a părut emoţionat că iubita lui,

Dr. Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, spune că există pericolul dublării numărului de noi cazuri de infectare cu coronavirus dacă nu vor fi luate rapid măsuri de identificare rapidă și izolare a

Compania de construcţii Diferit din Cluj-Napoca, deţinută de Petri Nicolae, fost inginer al Regiei Autonome a Domeniului Public, şi soţia sa Daniela Denisa Petri, a raportat pentru 2019 o cifră de afaceri de aproximativ 116,5 mil. lei (24,6 mil.

Ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru, a atras atenţia că urmează o perioadă dificilă de posibilă creștere a numărului de cazuri noi, însă nu se impune carantina la nivel naţional, transmite Digi24. “Avem trei-patru săptămâni grele

Pandemia a adus creşteri spectaculoase pentru serviciile de comunicare în general, iar WhatsApp, liderul incontestabil al categoriei, doboară noi recorduri de

Jiangsu Suning a condus-o cu 1-0 pe Shanghai SIPG, care a rămas apoi în 10. Dar un autogol îl împiedică pe Cosmin Olăroiu să se bucure. 1-1 în prima manșă a semifinalei Super Ligii Chinei. Cosmin Olăroiu a ajuns atât de aproape de finala

Retailerul dm drogerie markt, activ după cum îi spune şi numele pe segmentul de drogherii, a deschis de la începutul anului cinci magazine, dar a şi închis o unitate, având în prezent 113 spaţii. Spre comparaţie, anul trecut compania a deschis

Selecţionerul s-a prins, după ultimele eşecuri, că dacă va avea un discurs moderat, în care va lua toată vina asupra sa, se va transforma într-un sac de

Un bărbat a fost arestat vineri pentru că a postat online fotografia uneia dintre cele trei victime ale atacului sângeros în biserica din Nisa, informează AFP, citând o sursă de pe lângă Parchet, care a confirmat că acesta a deschis o anchetă,

Manchester United - Arsenal se joacă azi, de la 18:30, într-o partidă din cadrul etapei a 7-a din Premier League. Derby-ul Angliei vine cu trei pariuri ideale la pachet. Man. United și Arsenal au început foarte slab actuala ediție din Premier

Operaţiunile de salvare continuă în Turcia, după cutremur. Un bărbat în vârstă de 62 de ani care a fost prins sub dărâmături a fost scos de salvatori după mai bine de 26 de ore, scrie Mediafax, care citează presa din Turcia. Seismul din

Focarul de COVID-19 de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași se extinde. Acesta a fost declarat în urmă cu câteva zile la Secția de îngrijiri paliative, unde au fost înregistrate 13 cazuri.

Un număr de 40 de companii din România, care activează în industrii precum IT&C, retail, producţie sau transporturi s-au asigurat împotriva riscurilor profesionale şi cibernetice, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii Leader Team