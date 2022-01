Coronavirus România, 21 ianuarie 2022. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 21.01.2022

21.01.2022 Coronavirus România, 21 ianuarie 2022. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore În total, până joi, 20 ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.964.021 de cazuri de infectare cu COVID – 19, dintre care 25.473 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai […] The post



Coronavirus România, 21 ianuarie 2022. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

În total, până joi, 20 ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.964.021 de cazuri de infectare cu COVID – 19, dintre care 25.473 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai […] The post Coronavirus România, 21 ianuarie 2022. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.

Coronavirus România, 21 ianuarie 2022. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Produsul Intern Brut (PIB) al României a crescut cu 4,8% în ultimul trimestru din 2020, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică. INS și-a revizuit în scădere prognoza, însă a menținut-o pe cea privind contracția

Administratorul unei societăţi din comuna Vlad Ţepeş este cercetat penal nerespectarea obligaţiei de depozitare a îngrăşămintelor

Estadio Jornalista Mario Filho, cunoscut ca „Maracana”, își va schimba denumirea și va primi numele celui mai bun fotbalist din istoria Braziliei, Edson Arantes do Nascimento „Pele”. Adunarea Legislativă din statul brazilian Rio, unde se

de Gigi Stancu, Superbet Liverpool este o echipă specială, ca să nu spunem ciudată a Europei. În ultimii 40 de ani, cormoranii au câștigat Liga Campionilor de tot atâtea ori cât au câștigat titlul în Anglia, deși e infinit mai greu să te

Apar informații șocante cu privire la bătaia pe care a încasat-o Laurette în Centrul Vechi al Capitalei. CANCAN.RO a aflat cum s-ar fi întâmplat totul, pas cu pas. Se pare că, potrivit surselor noastre, firul […] The post Ce s-ar fi

Gheorghe Hagi îşi doreşte să revină în antrenorat, însă nu vrea să o mai facă tot pe banca Viitorului, echipă pe care o şi

Un număr de 103.200 doze de vaccin AstraZeneca urmează să ajungă, joi, la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", informează un comunicat de presă al Comitetului Naţional de

Beneficiile cursurilor de condus defensiv, explicate în detaliu de către fostul pilot de raliuri Titi

Vaccinarea cu serul de la AstraZeneca a fost suspendată în nouă state europene din cauza efectelor adverse. Danemarca, Islanda și Italia sunt trei dintre țările în care a fost făcut anunțul important de autorități. Iar […] The post

Horoscop 12 martie Berbec Iei o pauză de la muncă. Astfel, ziua de azi este despre tine. Te bucuri de timp de calitate petrecut în compania propriei persoane și chiar reușești să-ți pui ordine

Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 200.124, după ce joi, 11 martie, au fost înregistrate 1.896 de cazuri, în urma procesării a 4.919 de probe. Pe parcursul zilei de astăzi, 37 de persoane au fost răpuse de noul coronavirus, fiind

Cursul de schimb leu/euro făcut ieri un pas în spate, scăzând uşor, după şapte şedinţe consecutive de creşteri la maxime

Prin prisma evoluţiei indicelui principal BET, bursa de la Bucureşti mai are nevoie de doar 1% pentru a sparge recordul istoric de 10.814 puncte din 24 iulie 2007, arată datele agregate de ZF din platforma

Ceea ce DDB Spania anunța în urmă cu câteva zile, un posibil parteneriat Dinamo - Real Madrid, e pe punctul de a deveni realitate, într-o posibilă imensă lovitură de imagine! Surse din clubul bucureștean confirmă că au demarat contactele

Totdeauna, în România pre și post 1989, așa-zisele secrete de stat au ascuns măgării mai mari sau mai mici. În cazul scandalului apărut după publicarea de către Ministerul Sănătății a datelor despre vaccinare vorbim despre niște

România a avut cel mai mare combinat de prelucrare a cărnii de porc din sud estul Europei: Comtim – Timișoara! Combinatul a fost băgat în faliment de către SISTEM, la scurt timp dupa

Salariul mediu net s-a majorat în ianuarie cu 6,5% faţă de perioada similară din 2020, ajungând la 3.395 lei, dar a scăzut cu 6,2% faţă de nivelul înregistrat în decembrie 2020, arată datele transmise vineri de Institutul Naţional de

”Fiecare nouă unealtă sigură şi eficientă contra COVID-19 este încă un pas pentru controlul pandemiei”, a comentat directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, după ce insituția a

Liderul trupei ”Vunk” trece prin clipe grele. Tatăl artistului s-a stins din viață, iar acum Cornel Ilie pare că încearcă să depășească momentul apăsător, ocupându-se îndeaproape de organizarea ceremoniei funerare. CANCAN.RO vă

Continental România, cel mai mare producător de componente auto prezent pe piaţa locală, pregăteşte investiţii de 150 mil. euro în 2021, iar cei mai mulţi bani merg spre finalizarea proiectelor demarate în 2020, precum cele din centrul de