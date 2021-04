Coronavirus România, 21 aprilie 2021. Câte decese cauzate de virusul SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore 21.04.2021

21.04.2021 Coronavirus România, 21 aprilie 2021. Câte decese cauzate de virusul SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore Grupul de Comunicare Strategică va anunța în jurul ore 13 numărul deceselor înregistrate pe teritoriul României, de la începutul pandemiei până astăzi, 21 aprilie 2021, dar și în ultimele 24 de ore. Bilanțul deceselor de […] The post



Coronavirus România, 21 aprilie 2021. Câte decese cauzate de virusul SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore

Grupul de Comunicare Strategică va anunța în jurul ore 13 numărul deceselor înregistrate pe teritoriul României, de la începutul pandemiei până astăzi, 21 aprilie 2021, dar și în ultimele 24 de ore. Bilanțul deceselor de […] The post Coronavirus România, 21 aprilie 2021. Câte decese cauzate de virusul SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.

Coronavirus România, 21 aprilie 2021. Câte decese cauzate de virusul SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Autorităţile dn Hong Kong au anunţat, luni, că în cursul manifestaţiilor prodemocraţie au fost arestate 230 de persoane, informează cotidianul francez Le Figaro. Mii de persoane au participat duminică

Polonia a bifat un nou record istoric. În cadrul alegerilor prezidențiale de duminică niciun alegător nu a votat. Acest lucru vine după ce Guvernul a decis să nu anuleze oficial scrutinul, dar a ţinut închise secţiile de votare. Situația

Ministerul Finanţelor a atras ieri de la bănci suma de 816,97 mil. lei printr-o emisiune de obligaţiuni cu valoarea programată de 500 mil. lei, scadentă în 2025, la o dobândă de 3,82% pe

În timp ce Franţa iese din izolare, oficialul responsabil de coordonarea acestui proces nu exclude revenirea la regimul

Sorina Pintea scapă de control judiciar. Decizia aparţine magistraţilor Tribunalului Bucureşti şi poate fi atacată de procurorii DNA. Fostul ministru al Sănătăţii a fost trimisă în judecată de DNA

Un număr de 12 companii dintre cele 17 incluse în indicele principal BET sunt aşteptate să-şi publice în această săptămână rezultatele aferente primelor trei luni ale anului, cele mai glomerate edinţe fiind cele din 14 şi 15 mai, potrivit

Peste 40 de persoane de la căminul de bătrâni din Odobeşti, judetul Vrancea, au fost confirmate cu noul coronavirus. „La Căminul de Persoane Vârstnice de la Odobeşti au fost identificate 41 de persoane pozitive, dintre care 25 de beneficiari

Mascota echipei din Eintracht Frankfurt nu e trecută în noul protocol sanitar al Bundesligii. Fanii au făcut petiție pe net: „S-ar putea îmbolnăvi de singurătate”. Dacă tribunele s-au închis în Bundesliga, cel puțin în 2020, nimic nu mai

Campionatul Ligii 3 nu va mai fi reluat pentru partidele rămase de disputat în sezonul 2019-2020, a anunțat Federația Română de Fotbal printr-un comunicat postat pe site-ul instituției. Decizia înghețării sezonului din Liga a 3-a a fost luată

Grupul olandez Philips a semnat un contract cu Uniunea Europeană pentru furnizarea de aparate de ventilaţie respiratorie spitalelor din ţările europene, informează agenţia de presă

Belly Mujinga, 47 de ani, lucra în gara Victoria din Londra. Într-o zi din martie, când pandemia de coronavirus era la început, ea și o colegă au fost scuipate direct în față de un bărbat care a pretins că este infectat cu cornavirus. În

Producătorul de echipamente industriale AAGES Târgu-Mureş (AAG), listat pe segmentul principal de tranzacţionare al Bursei de la Bucureşti, a raportat pentru T1/2020 un profit net de 269.751 lei, în scădere cu 42,4% faţă de perioada similară a

Senatul a adoptat proiectul privind instituirea stării de alertă. Au fost 111 voturi pentru 8 contra şi 15 abţineri. Senatorii au modificat cantitativ proiectul privind instituirea stării de alertă,

Dan Lăzărescu a murit, luni, la doar 49 de ani în urma unui stop cardio respirator. El a fost găsit căzut în baie, iar medicii nu l-au mai putut salva. Ulterior, au apărut mai multe speculații, potrivit cărora fostul arbitru asistent era grav

BUNDESLIGA. Campioana Bayern Munchen și-a luat un aparat multiterapie, care-i va ajuta pe jucători să se regenereze rapid după stres, accidentări sau intervenții chirurgicale. Bayern Munchen e acum înarmată cu tot ce-i trebuie pentru a câștiga

Originar din Bacău, Speak a ajuns în București în anul 2007 și a intrat în gașca lui Alex Velea. Nu a trecut mult și tânărul a devenit cântăreț și producător muzical, dar nu mulți știu că el a început ca DJ, pentru că iubește muzica

USR şi PNL s-au contrat dur în plenul Parlamentului, la dezbaterea proiectului de lege care reglementează starea de alertă, USR acuzând PNL că vrea să livreze o victorie doar pentru a câştiga puncte electorale. Deputatul PNL Florin Roman a

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, Ordonanţa de Urgenţă privind prelungirea mandatelor aleşilor locali cu şase luni, în contextul epidemiei de coronavirus. S-au înregistrat 194 de voturi „pentru”, 105

Transgaz (simbol bursier – TGN), companie care asigură transportul a 90% din gazele naturale consumate în România, a încheiat primele trei luni ale anului cu un profit net de 201,8 milioane lei, în creştere cu 5%, în condiţiile în care

Fostul premier Adrian Năstase a deschis un proces la Curtea de Apel Bucureşti, în care solicită anularea decretului semnat de preşedintele Klaus Iohannis, prin care i-a fost retras Ordinul Naţional "Steaua României", decoraţie primită în 2002