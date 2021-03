Coronavirus România 20 martie. Câte persoane s-au infectat în ultimele 24 de ore 20.03.2021

20.03.2021 Coronavirus România 20 martie. Câte persoane s-au infectat în ultimele 24 de ore Coronavirus România 20 martie. Câte persoane s-au infectat în ultimele 24 de ore? Grupul de Comunicare Strategică va face anunțul în jurul orei 13:00. De asemenea, vor fi informații privind bilanțul pandemiei de COVID-19. UPDATE […] The



Coronavirus România 20 martie. Câte persoane s-au infectat în ultimele 24 de ore

Coronavirus România 20 martie. Câte persoane s-au infectat în ultimele 24 de ore? Grupul de Comunicare Strategică va face anunțul în jurul orei 13:00. De asemenea, vor fi informații privind bilanțul pandemiei de COVID-19. UPDATE […] The post Coronavirus România 20 martie. Câte persoane s-au infectat în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.

Coronavirus România 20 martie. Câte persoane s-au infectat în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ministerul de Finanţe a împrumutat joi de la bănci 598 miliaone lei în două licitaţii de titluri de stat, sub nivelul programat, de un miliard de lei, cererea venind din partea a şase dealeri

PONTURILE ZILEI. Tipsterii GSP.ro au ales mai multe selecții din Vysshaya Liga, pentru că Belarus e singura țară europeană care continuă să joace fotbal în vremuri de pandemie. Deși neliniștitoare abordarea autorităților din Belarus,

Activitatea agenţilor imobiliari s-a diminuat cu aproximativ 75% la nivelul Capitalei, în ceea ce priveşte volumul tranzacţiilor, în martie 2020, estimează Freedom Group, companie de consultanţă imobiliară fondată de către antreprenorul în

Ministrul Sănătăţii a spus, vineri, într-o declarație de presă, referitor la potențiala organizare a slujbelor religioase în noaptea de Înviere că „suntem într-o stare de urgenţă în care izolarea

Actorul britanic Andrew Jack, cunoscut pentru rolul din franciza „Star Wars”, a murit la vârsta de 76 de ani, din cauza

O relaţie onestă, de prietenie, chiar, cu doctorul tău ajută surprinzător de mult în diagnosticarea şi tratamentul pe care acesta urmează să ţi le sugereze. Însă, chiar şi atunci când încerci să ascunzi unele lucruri, doctorul le

Activitatea fabricii de automobile Ford, de la Craiova, va fi suspendată până cel puţin pe data de 4 mai. Reprezentanţii companiei au anunţat, vineri, prelungirea acestei măsuri, din cauza epidemiei de

Metroul nu va circula în noaptea de Înviere, în contextul în care Ordonanţa Militară nr. 2 interzice accesul publicului în lăcaşurile de cult, informează Metrorex, prin intermediul unui comunicat remis vineri Agerpres. „Informăm publicul

În ultima perioadă am fost întrebați frecvent cum am putea cumpăra un apartament în condiții de siguranță maximă. Aveți nevoie să cumpărați un apartament în această perioadă? Care este riscul expunerii la coronavirus? Autoritățile spun

Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a avertizat marţi pe americani că următoarele două săptămâni vor fi "foarte, foarte dureroase", în timp ce bilanţul noului coronavirus continuă să se înrăutăţească în Statele

Orca este uşor de recunoscut graţie dimensiunilor sale şi a combinaţiei de alb şi negru. Acest mamifer marin, extrem de inteligent, poate atinge 10 metri lungime şi o greutate de circa 7

Simona Halep, 28 de ani, locul 2 WTA, se antrenează în sufragerie, în timpul pandemiei de coronavirus. Chiar dacă toate competițiile de tenis sunt suspendate, campioana noastră încearcă să se mențină în formă. Simona Halep a postat pe

COVID-19. Compania aeriană românească TAROM a anunțat în această seară că a transportat în România 9 tone de echipament pentru medicii aflați în prima linie a luptei împotriva coronavirus. „În plină criză generată de pandemia de

Sabin Ciurcă, din Făget, Prahova, avea 25 de ani, era proaspăt căsătorit și tatăl unei fetițe de o lună. S-a întors din Germania pe 7 martie, a devenit suspect de COVID-19 și i-au fost recoltate probe. La finalul lunii, din cauza unor dureri

260 de dosare penale au fost întocmite până în prezent prin structurile abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1

Xavi Hernandez, 40 de ani, a donat un milion de euro de euro pentru lupta împotriva coronavirusului în Spania. Fost căpitan al Barcelonei, în prezent antrenor la Al Sadd, Xavi s-a alăturat campaniei Spitalului Clinic din Barcelona și a

Un tânăr de 21 de ani din comuna argeşeană Merişani care revenise de peste hotare de câteva zile şi era în izolare la domiciliu s-a luat la bătaie cu şase rude, după care a fugit acasă. Când a fost prins, tânărul a fost plasat direct în

Ministrul de Interne a explicat procedura de triere din punctele de frontieră a celor care sosesc în țară în această perioadă de stare de urgență. De asemenea, Marcel Vela a anunțat că în acest moment mai sunt libere jumătate din locurile de

Firmele şi instituţiile publice vor comunica de la distanţă cu Trezoreria Statului, cu doar câteva click-uri şi cu semnătură electronică, anunţă ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, care precizează că informatizarea statului este vitală.

Biletul Zilei de astăzi conține două selecții din fotbal. Cele mai variate tipuri de pronosticuri, precum și super cotele zilei, le găsiți pe www.pariuri1x2.ro. Prima selecție de pe Biletul Zilei vine de la duelul care va avea loc în prima