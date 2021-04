Coronavirus România, 20 aprilie 2021. Aproape 3000 de cazuri noi SARS-CoV-2, înregistrate în ultimele 24 de ore 20.04.2021

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat numărul de români care s-au infectat cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 20 aprilie 2021, dar și în ultimele 24 de ore. Până astăzi, 20 aprilie, pe […]

Jack Dorsey, CEO al companiilor Twitter şi Square, a donat 10 milioane de dolari fundaţiei CORE a actorului american Sean Penn, scrie Variety. La începutul lui aprilie, starul şi-a unit forţele, prin

Primele efecte ale pandemiei de Covid-19 au fost resimţite de econo­mia locală în a doua jumătate a lunii mar­tie, după ce s-a instaurat starea de ur­genţă, după ce s-a limitat drastic miş­carea populaţiei, după ce HoReCa a tras obloanele,

O treime din decesele înregistrate în Statele Unite ale Americii ar fi avut loc în centrele de

Duminică, 10 mai 2020, vremea va fi frumoasă în majoritatea teritoriului. Dacă la munte vor fi averse, la câmpie temperaturile vor ajunge la aproximativ 30 de grade. Prognoza ANM arată că de sâmbătă începe să se încălzească, fiind

Guvernul britanic a anunţat companiile aeriene că va introduce o perioadă de carantină de 14 zile pentru majoritatea oamenilor care sosesc din străinătate pentru a încerca să evite un al doilea vârf al

O companie aeriană şi-a cerut duminică intrarea în faliment, după ce solicitările privind ajutoare financiare adresate guvernului au fost sortite

Suporterii olandezi nu pot intra pe tribune pentru a-şi susţine echipele preferate din cauza pandemiei. Cluburile olandeze au transmis un mesaj comun tuturor suporterilor. ”Toţi pentru unul, uniţi

Băncile de retail din Europa vor trebui să-şi reducă costurile cu peste 35 de miliarde de euro pentru a-şi menţine raportul cost-venit din 2019 şi potenţial cu peste 45 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă reducerea costurilor cu cel puţin

Numărul livrărilor de autovehicule electrice Hyundai aferent lunii aprilie a depășit cu 36% volumul înregistrat pentru intregul an 2019. Ambele versiuni EV disponibile în acest moment în gama Hyundai – Ioniq si Kona – au contribuit la

Carantina a paralizat traficul în condiţiile în care pan­demia a lovit multe oraşe. Acestea au început să se folo­seas­că de această oportunitate pentru a promova revoluţia bi­ci­cletelor şi a interzice maşinile în centrele lor, scrie

În România sunt 676.000 de microîn­tre­prinderi (în jur de 500.000 au afaceri mai mari ca zero) cu afaceri de 187 mld. lei, un profit net de 37 mld. lei şi 885.000 de angajaţi în 2018, un adevărat nucleu de forţă de muncă. Ca pondere în

În Liga 1, procentul meciurilor încheiate 0-0 e de 10,5 la sută, mai mare decât în Moldova, Bulgaria sau Ungaria. La nivel mondial ocupăm poziția 50 din 150 de țări luate în calcul de CIES Football Observatory. Suntem și noi în Top 10 Europa.

Polonia a bifat un nou record istoric. În cadrul alegerilor prezidențiale de duminică niciun alegător nu a votat. Acest lucru vine după ce Guvernul a decis să nu anuleze oficial scrutinul, dar a ţinut închise secţiile de votare. Situația

Situaţia pontajelor din domeniul construcţiilor este cunoscută ca fiind dificilă şi complicată, consumatoare de timp şi energie. Companiile din acest domeniu sunt nevoite de cele mai multe ori să folosească clasica metodă cu hârtie şi

Premierul britanic Boris Johnson a permis începând de astăzi revenirea muncitorilor la lucru, iar metrourile au fost luate cu asalt de englezi, conform presei britanice. În media britanică au apărut mai multe filmulețe și imagini care arată

România se află printre ţările cu cea mai mică pondere a asistentelor medicale în numărul total al angajaţilor, cu un procent 1,5%, la fel ca în Spania şi Portugalia, în condiţiile unei medii de 2,2% la nivelul UE, arată datele Eurostat pe

Metrorex a confirmat, marți, existența celui de al treilea caz de coronavirus în rândul angajaților săi. Bărbatul, în vârstă de 64 de ani, se află acum la izolare. În seara zilei de 11.05.2020, acesta şi-a anunţat şefii ierarhici că a

Până astăzi, 12 mai, pe teritoriul României au fost confirmate 15.778 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.685 au fost declarate vindecate și externate. Deces 992 Bărbat,

Belly Mujinga, 47 de ani, lucra în gara Victoria din Londra. Într-o zi din martie, când pandemia de coronavirus era la început, ea și o colegă au fost scuipate direct în față de un bărbat care a pretins că este infectat cu cornavirus. În

Analiştii financiari estimează deprecierea leului până la un curs mediu de 4,97 lei/euro în următoarele 12 luni, în timp ce rata anticipată a inflaţiei va înregistra o valoare medie de 3,37%,