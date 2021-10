Coronavirus România, 19 octombrie 2021. Câte cazuri de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore 19.10.2021

19.10.2021 Coronavirus România, 19 octombrie 2021. Câte cazuri de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore Grupul de Comunicare Strategică va anunța în jurul orei 13:00 numărul de români care s-au infectat cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 19 octombrie 2021, dar și în ultimele 24 de ore. Știre […] The post Coronavirus



Coronavirus România, 19 octombrie 2021. Câte cazuri de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore

Grupul de Comunicare Strategică va anunța în jurul orei 13:00 numărul de români care s-au infectat cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 19 octombrie 2021, dar și în ultimele 24 de ore. Știre […] The post Coronavirus România, 19 octombrie 2021. Câte cazuri de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.

Coronavirus România, 19 octombrie 2021. Câte cazuri de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

S-au împlinit 40 de ani de la catastrofa din Livezeni. Exploziile care au ucis peste 50 de mineri au fost ţinute sub tăcere de regimul

Gamerii au primit două carduri speciale. Doar până pe 4 decembrie gamerii au șansa să pună mâna pe noul card al brazilianului Rodrygo, un star al viitorului pentru Real, cel mai tânăr marcator al unui hattrick în Liga

Încrederea populaţiei din zona euro că economia se îndreaptă în direcţia bună scade, la fel şi creditarea dinspre bănci spre

Medicul Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului „Matei Balş” şi candidat PSD la alegerile parlamentare, consideră că pandemia de coronavirus este scăpată de sub control în România, iar carantina impusă de autorităţi nu are

Ministrul apărării iranian, Amir Hatami, a emis vineri, 27 noiembrie, o declaraţie prin care confirma asasinarea lui Mohsen Fakhrizadh- Mahabadi, un om de ştiinţă iranian şi arhitectul din spatele programului nuclear militar al Republicii Islamice

Fostul internațional senegalez Papa Bouba Diop a decedat astăzi, la vârsta de 42 de ani. Papa Bouba Diop, fost jucător la echipe precum Fulham, Portsmouth sau West Ham, a decedat duminică, informează L'Equipe. Senegalezul suferea de mai mult timp

Europa a intrat în era de aur a antreprenoriatului, cu afaceri de 618 miliarde de euro, adică de patru ori mai valoroase decât în 2015, potrivit Silicon Anals. Printre zece cele mai tari companii se numără și UiPath, companie fondată de românul

Dupa nenumarate incercari de a slabi, Minodora a reusit sa slabeasca si este in sfarsit multumita de felul in care arata. Secretul, spune artista, sunt niste picaturi care ii taie pofta de mancare. ,,Pe mine […] The post Am aflat secretul! Minodora

David Prowse, actorul legendar care a interpretat cel mai fascinant personaj din celebrul film “Războiul Stelelor”, a murit. David Prowse a devenit celebru pentru rolul Darth Vader, faimosul inamic al lui Luke Skywalker, în trilogia […] The

Alte trei localităţi din judeţul Constanţa intră în carantină. Numărul lor ajunge astfel la 18, printre care se află şi reşedinţa de judeţ. Sunt 331 morţi în Constanţa din cauza

Vremea se va menține în general rece în toata țara, în următoarele două săptămâni. De miercuri, 2 decembrie, se încălzește și se va ajunge la temperaturi de 12 -13 grade, pentru ca apoi frigul să

Carantina se menține încă 7 zile în mai multe localități din județul Alba, din cauza menținerii ridicate a numărului infecțiilor cu noul coronavirus, transmite Instituția Prefectului. Este vorba de

Un pieton a fost grav rănit de un autoturism, marţi după-amiază, pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, în zona localităţii Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu. Accidentul a avut loc la kilometrul 44 al

Un nou episod tragic al apocalipsei retailului din Marea Britanie, colapsul grupului Arcadia marchează sfârşitul domniei lui Philip Green ca rege al magazinelor de bulevard, scrie

Echipa lui Cosmin Olăroiu (51 de ani), Jiangsu Suning, a reușit să învingă Kunshan (2-0) în sferturile Cupei Chinei și s-a calificat în runda următoare. Cosmin Olăroiu a reușit o nouă performanță extraordinară în China. Jiangsu Suning s-a

Agenţia Europeană a Medicamentului va decide pe 29 decembrie dacă are suficente date care să dovedească eficienţa şi siguranţa vaccinului anti-Covid-19 dezvoltat de Pfizer BioNTech. Pentru vaccinul Moderna

La doar o oră de la deschiderea şedinţei de tranzacţionare de miercuri, 2 decembrie 2020, valoarea tranzacţiilor pe segmentul de acţiuni este de 32 milioane de lei, ceea ce arată faptul că investitorii se întorc cu apetit ridicat de

Avem nevoie de două entităţi publice care pot greşi în aceleaşi domenii sau ne ajunge una singură? O dezbatere despre rolul şi necesitatea Poliţiei

Mircea Rednic a fost numit, marţi seara, în funcţia de antrenor al echipei de fotbal FC Viitorul Constanţa, a anunţat clubul pe site-ul său oficial. ''Începând de astăzi, Mircea Rednic este

Carburanţii auto, dar şi ţigările se vor scumpi, de anul viitor. Ministerul Finanţelor a publicat miercuri noul nivel al accizelor valabil de la 1 ianuarie