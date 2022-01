Coronavirus România, 16 ianuarie 2022. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 16.01.2022

În total, până sâmbătă, 15 ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.895.833 cazuri de infectare cu COVID – 19, dintre care 19.117 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare

Există puţini antreprenori români care să (mai) aibă un discurs la fel de spumos ca Octavian

Anul 2021 ar putea fi ultimul an în care se mai schimbă ora, iar asta pentru că Parlamentul European a votat în urmă cu doi ani renunțarea la schimbarea orei de două ori pe an. Vezi când se trece la ora de vară 2021 și cum se schimbă ora.

Tomah Kahled, dezvoltatorul care construieşte ansamblul de locuinţe Roka Residence din zona Timpuri Noi din Bucureşti, va preda în mai-iunie 2021 proiectul de pe strada Nerva Traian, care se apropie de

Exact înaintea dublei cu SCM Rm. Vâlcea, din optimile Ligii Campionilor, CSM a anunţat că i-a prelungit angajamentul selecționerului naționalei României Numit antrenor principal la CSM București în octombrie 2019, Adrian Vasile

În gunoi putem „citi“ cum a evoluat în ani gradul de civilizaţie, iar măturătorii de străzi sunt cei mai importanţi martori tăcuţi ai acestui fenomen. Îmbracă în fiecare dimineaţă salopeta şi vesta reflectorizantă, îşi iau uneltele

Charlie Chaplin se va vedea din nou pe marile ecrane. Unele dintre cele mai cunoscute filme mute ale celebrului actor au fost restaurate în 2K şi 4K și vor fi lansate în cinematografe de pe tot globul. Asta cu ocazia împlinirii a 100 de ani de când

Serbia intenţionează să interzică exportul de litiu din depozitul Jadar în încercarea de a deveni un hub european pentru producţia de baterii, maşini eletrice şi alte produse ce conţin litiu, a anunţat premierul sârb Ana Brnabic, potrivit

Ioniq 5 va avea o autonomie de peste 480 km și va putea accelera până la sută în doar 5,3 secunde. Noul SUV Hyundai este 100% electric și depășește în dimensiuni Tucson. Puterea lui Ioniq 5 se bazează pe un

Un bărbat din Jilava, judeţul Ilfov, şi-a înjunghiat concubina, apoi s-a sinucis. O echipă a IPJ Ilfov şi un procuror criminalist s-au deplasat la faţa locului pentru cercetări. Antena 3 a anunțat că mama tinerei a descoperit crima și pe

Procurorii DNA doresc plasarea sub control judiciar a Elenei Udrea, pentru a nu pleca din țară după ce a fost condamnată la 8 ani de închisoare cu executare, conform unor surse Realitatea

Suporterii acţionari ai lui Dinamo au făcut un anunţ senzaţional, despre un meci amical care urmează să se dispute la finalul acestei

Reprezentativa de rugby a României a pierdut, sâmbătă, la Soci, primul meci din ediţia 2021 a Rugby Europe Championship, care contează şi în calificările pentru Cupa Mondială din 2023, scor 18-13 (6-10), cu

Centrul va fi amplasat pe aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni unde i-a fost alocat un spațiu special, prevăzut și cu o ușa anti-foc. Călătorii care se vor testa acolo vor primi rezultatul în cel

Deputatul PSD Daniel Suciu anunţă că îl dă în judecată pe Traian Ogâgău, primarul din Sângeorz Băi care s-a filmat umilindu-și fetița, pe care îl acuză de agresiune verbală. Deputatul Daniel Suciu a postat un filmuleţ de pe camerele de

Horoscopul zilei de 7 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Farul a remizat cu CSM Slatina, scor 1-1, în etapa 18 din Liga 2. Constănțenii au avut un gol anulat, motiv pentru care au criticat dur arbitrajul. Antrenorul Ianis Zicu (37 de ani) a acuzat o conspirație împotriva echipei

În Calendarul Ortodox din 7 martie 2021, sfinții pomeniți sunt cu cruce roșie. Sărbătorile de astăzi sunt foarte importante pentru creștini. Credincioșii îi prăznuiesc pe Sfinții Mucenici Episcopi din Cherson. Este vorba despre Sfinţii

Un copil în vârstă de trei ani și un adult au fost transportați de urgență la spital, în această dimineață, în urma unui accident petrecut pe DJ 101D, în localitatea Râfov, județul

Fostul preşedinte al Partidului Mişcarea Populară Eugen Tomac se declară convins, duminică, la congresul formaţiunii, că la alegerile paramentare a fost depăşit „acel 5% nenorocit”. Tomac afirmă că rezultatul obţinut de PMP la alegerile

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) anunţă că 45.184 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore. Numărul este în ușoară scădere faţă de sâmbătă, 6 martie,