Coronavirus România, 13 mai. 953 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 13.05.2021

Coronavirus România, 13 mai. 953 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 13 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.069.770 de cazuri de persoane

Afacerile din comerţul cu amănuntul au căzut în aprilie cu 20%, atât faţă de luna martie 2020, cât şi faţă de aprilie 2019, influenţate în special de scăderea drastică a vânzărilor de carburanţi, cu peste 30%, şi a celor de produse

Rusaliile sau Cinzecimea este sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt peste Apostoli, momentul în care Biserica a fost întemeiată în mod

În aprilie, 93% din veniturile statului au fost cheltuite pentru salariile plătite de stat şi pentru pensii. Pentru plata dobânzilor la datoria publică au fost chel­tu­iţi alţi 6% din aceste

Aproape 65% din numărul total al instituţiilor de credit pre­zen­te pe piaţa româ­neas­că, respectiv 22 de bănci, au fost pe profit în primul tri­mestru (T1) din 2020, în timp ce doar 12 au înre­gistrat pierderi, potrivit datelor de la

După ce 24 de persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus la o fabrică din Iași, a apărut un nou focar! Mai exact, 12 persoane au fost confirmate cu COVID-19 la secția de Neurologie a Spitalului de Urgență Drobeta Turnu Severin. A apărut

Diletta Leotta, cea mai frumoasă reporteră de televiziune din Italia a avut o surpriză neplăcută după ieșirea din carantină. Diletta Leotta, prezentatoarea postului DAZN, a fost jefuită sâmbătă noapte, hoții intrând în locuința din

Copilul unuia dintre liderii galeriei lui Internazionale Milano este acuzat de tentativă de omor. Alessandro Caravita, fiul lui Franco Caravita - printre cei mai cunoscuți suporteri ai lui Inter -, este considerat principalul suspect pentru

Economia Italiei, doborâtă de pandemia de coronavirus, se va contracta în acest an cu circa 8,3%, a anunţat luni biroul naţional de statistică, ISTAT, transmite

Alexandru Novac (24 de ani) deține recordul României la aruncarea suliței, cu o performanță de 86,37 metri. E un rezultat care i-ar aduce calificarea la Jocurile Olimpice Cel mai bun aruncător de suliță din România a fost descoperit de

Centrul de Presă al Patriarhiei Române , cu toate cele cinci instituții componente, este așezat sub ocrotirea Sfintei Treimi. „Credința în Sfânta Treime este învățătura principală

„Vrem să recreem atmosfera unică din Anglia” este mesajul Sky Sports, televiziunea care transmite meciurile din Premier League și care vrea să folosească ambianța din FIFA 20 la partidele fără spectatori. După La Liga, cei de la EA

Sârbul Novak Djokovic (32 de ani, 1 ATP) a pus mâna prima dată pe o rachetă de tenis la vârsta de 4 ani. Novak Djokovic este unul dintre cei mai mari jucători de tenis din istorie. Sârbul a fost un talent nativ, iar chimia dintre el și

De la 1 iunie, plajele au fost redeschise, spre bucuria tuturor românilor. În timp ce unii se bucură deja de vizite pe litoral, patronii hotelurilor caută în disperare personal, pentru a da startul sezonului estival. Românii se pot bucura din plin

Raliul Marii Britanii a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, au anunţat organizatorii. Acesta trebuia să se desfășoare în perioada 29 octombrie - 1 noiembrie în Țara Galilor, în

Compania Smart Diesel din Arad, cel mai mare benzinar independent de pe piaţa locală, a raportat pentru 2019 o cifră de afaceri de peste 1,53 mld. lei (324,1 mil. euro), în creştere cu 14,5% faţă de anul anterior, potrivit calculelor făcute de ZF

Epidemia de coronavirus a afectat întreaga lume și a condus la o criză financiară. În această perioadă grea mulți oameni și-au pierdut locul de muncă și le este greu să se întoarcă la viața pe care o aveau înainte. În acest context

Al doilea eșalon din Spania confirmă faptul că diviziile secunde reprezintă un adevărat purgatoriu pentru jucători sau antrenori. Segunda Division este și în acest an un campionat care sigur ne va ține cu sufletul la gură până-n ultimele

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, referitor la prelungirea stării de alertă, că speră ca sper ca parlamentarii "să fie raţionali şi să gândească strict în contextul pandemiei şi nu

Săptămână de foc are Gigi Becali! Nu mai puțin de trei procese bifate de finanțatorul FCSB, și ca martor, și ca reclamant, și ca pârât! Ba, în cazul unuia, chiar DNA-ul a cerut audierea omului de afaceri. CANCAN.RO vă prezintă, în

Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, într-un schimb de opinii cu ambasadorii statelor membre UE la București, că Dacă în perioada stării de urgență deviza a fost ”Sănătatea, înainte de