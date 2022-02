Coronavirus România, 13 februarie 2022. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 13.02.2022

13.02.2022 Coronavirus România, 13 februarie 2022. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore Ultimul bilanț arată că au fost înregistrate 18.751 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. 2.141 dintre cazurile noi sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai […] The post Coronavirus



Coronavirus România, 13 februarie 2022. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Ultimul bilanț arată că au fost înregistrate 18.751 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. 2.141 dintre cazurile noi sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai […] The post Coronavirus România, 13 februarie 2022. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.

Coronavirus România, 13 februarie 2022. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Prima reprezentativă a României va juca în această seară, de la ora 19:00, pe terenul Armeniei, surpriza actualei campanii de calificări pentru Mondialul din

Banca Naţională a României (BNR) va publica noile valori ale zilei după ora 13:00, iar până atunci rămân valabile cotațiile prezentate ieri, 1 aprilie. Curs valutar BNR vineri, 2 aprilie 2021 Euro rămâne la 4,91 […] The post Curs valutar

Fostul ministru al Dezvoltării și Lucrărilor Publice, Ion Ștefan, a ajuns la spital în stare gravă după ce o macara s-a prăbușit peste el. Deputatul liberal de Vrancea are mai multe traumatisme și a fost transferat la Spitalul Floreasca din

Ultimatumul dat de companie pentru eliberarea punctelor de comerț din incinta stațiilor de metrou expiră vineri 02 aprilie la miezul nopții, reamintește Metrorex într-un comunicat, citat de Hotnews. Spațiile comerciale sunt gestionate de o firmă

Andrei Caramitru, fost consilier al lui Dan Barna, are un nou mesaj în care îi jigneşte pe cei care nu merg să se vaccineze, sugerând că ar fi doar persoane sărace şi fără prea multă

Fă-ți hainele să reziste mai mult spălându-le corect. Etichetele cu instrucțiuni de spălare atașate fiecărui articol vestimentar îți indică exact din ce tip (sau tipuri) de material este fabricat, așa că nu uita să le […] The post

Două muzee dedicate promovării memoriei victimelor Holocaustului vor fi operaţionalizate în România, în perioada următoare, cu finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, iar unul dintre ele este Memorialul “Închisoarea

Eu am avut un magazin lângă mine, mic, se numea Mic.ro, dar nu mai e și în locul lui nu s-a mai deschis altul, de mulți ani. Așa că trebuie să cumpăr de la un magazin mare, de mai departe, unde se

Secretarul de stat în cadrul Ministerului de Interne Raed Arafat a explicat de ce a fost necesară închiderea magazinelor la ora 18.00 şi a făcut apel către angajatori să decaleze programul de lucru al angajaţilor sau să recurgă la telemuncă, a

Jucătorul lui PSG, Marco Verratti, a fost depistat pozitiv după întoarcerea de la naționala Italiei. Nu va evolua în primul meci cu Bayern, miercuri, în turul „sferturilor” Ligii Campionilor. Faptul că ai avut coronavirus nu îți

O poliţistă locală din Turda, judeţul Cluj, a murit de Covid, însă şefii ei nu au considerat de cuvinţă să informeze Direcţia de Sănătate

Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 a avut loc vineri în județul Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a produs în județul Vrancea la

Pe GSP.ro găsești cele mai tari declarații din sport din luna

Prim-ministrul Florin Cîţu le-a transmis credincioşilor care se pregătesc să celebreze Învierea Domnului sărbători pline de „sănătate, lumină şi bucurie”. „Credincioşii romano-catolici, reformaţi, unitarieni şi

Şantierele de lucrări de pe mai multe artere din Călăraşi au fost verificate de către primarul Marius Dulce. Conform edilului, modernizarea străzilor este în graficul

Cântăreţul elveţian Patrick Juvet, devenit faimos în anii '70 pentru hitul său disco „Ou sont les femmes?”, a murit la vârsta de 70 de

Cătălin Didu, fost jucător la Extensiv Craiova, Apulum Alba Iulia și Oltul Slatina, s-a stins din viața la doar 43 de ani, după ce s-a infectat cu COVID-19. Didu, care a evoluat pe poziția de fundaș central, era internat de câteva săptămâni

Duminică, 4 aprilie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la Loto 6/49, la categoria I, este de peste 6,37 milioane lei, iar la Joker, la categoria I, potul este în valoare de peste 23,92

Disputele pentru apă între state vecine nu sunt noi. O criză a apei care tinde să devină globală va amplifica probabil

Tatăl europarlamentarului vasluian Dragoș Tudorache USR PLUS, preotul Ioan Tudorache, a murit miercuri, 1 aprilie. Parohul se vindecase de COVID-19, însă avea și alte probleme de sănătate, iar acestea i-au adus