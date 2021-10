Coronavirus România, 12 octombrie 2021. Cel mai mare număr de infectări de la debutul pandemiei! 16.743 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 12.10.2021

12.10.2021 Coronavirus România, 12 octombrie 2021. Cel mai mare număr de infectări de la debutul pandemiei! 16.743 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore Coronavirus România, 12 octombrie 2021. Cel mai mare număr de infectări de la debutul pandemiei! 16.743 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 12 octombrie, […] The



Coronavirus România, 12 octombrie 2021. Cel mai mare număr de infectări de la debutul pandemiei! 16.743 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Coronavirus România, 12 octombrie 2021. Cel mai mare număr de infectări de la debutul pandemiei! 16.743 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 12 octombrie, […] The post Coronavirus România, 12 octombrie 2021. Cel mai mare număr de infectări de la debutul pandemiei! 16.743 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.

Coronavirus România, 12 octombrie 2021. Cel mai mare număr de infectări de la debutul pandemiei! 16.743 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Regina Elisabeta şi Prinţul Philip sărbătoresc vineri cea de-a 73-a aniversare a nunţii. Cu această ocazie, Palatul Buckingham a publicat o fotografie a celui mai longeviv cuplu din istoria monarhiei

Suprafaţa acoperită cu sere în România a scăzut continuu din 1990 încoace, din cauza costurilor mari cu încălzirea, în 2019 fiind de numai 206 hectare, potrivit datelor de la Insistutul Naţional de

În România urmează să apară prima echipă de fete din esports! GRLpower este formată din 5 creatoare de conținut din țara noastră. Fetele au fost selectate după un concurs desfășurat pe pagina de Youtube a celor de la Samsung,

Un sondaj comandat de Parlamentul European, efectuat în perioada septembrie-octombrie și publicat vineri arată că unei mari părți din populația UE pandemia i-a afectat veniturile. În România, 55% din oameni se plâng că au câștigat mai puțin

Apple a lansat vineri, 20 noiembrie, husa din piele cu suport MagSafe (încărcare wireless) pentru toate modelele noi de iPhone 12, completând lansarea unei linii de accesorii MagSafe anunţate în

La nivelul întregii Europe, guvernele au impus carantine care ar trebui să se termine la începutul lunii decembrie în speranţa că de Crăciun vor putea deschide economiile, însă unele îşi amână acum deciziile dificile privitoare la

Ies la lumină amănunte șocante despre bătaia pe care i-a aplicat-o Pepe Ralucăi Pastramă. CANCAN.RO a intrat în posesia unor informații incredibile legate de scenele tulburătoare care s-au petrecut în urmă cu doar câteva zile […] The

O mamă singură care trăia cu cele două fetiţe ale ei într-o magazie de lemne, la marginea oraşului Abrud a primit un ajutor nesperat din partea comunităţii

Marcel Ciolacu acuză Guvernul PNL că a scăpat pandemia de sub control, iar sistemul medical este adus în pragulul colapsului de către Iohannis şi Orban. #10.000 de morți din cauza infectării, acesta este

Cântăreţul Andrei Ştefănescu (trupa Alb Negru) a dezvăluit că el şi soţia lui, Antonia Ştefănescu, au divorţat pe cale amiabilă, după şapte ani de

Premierul Ludovic Orban a anunțat că strategia de imunizare a populației va fi prezentată în această săptămână. Vaccinarea împotriva virusului SARS-CoV-2 nu va fi obligatorie. "Autorităţile nu pot

Vremurile când fosta vedetă a Antenei învârtea milioanele par să fi apus. Candidata la primărie s-ar confrunta acum cu probleme financiare destul de serioase. Adriana Bahmuțeanu a fost executată silit pentru o datorie incredibilă. CANCAN.RO

Peste ultima parte a vieţii pluteşte ca un blestem boala Alzheimer, boala uitării, a confuziei în mintea omului. În creierul celor bolnavi de această maladie îngrozitoare se dereglează procesele biochimice,

Cererea mai mare pentru construcţii din 2020, în ciuda pandemiei, a dus la majorarea costurilor, explică repre­zentanţii Cordia România, companie parte a grupului ungar Futureal care dezvoltă în prezent proiectul Parcului20 din zona Expoziţiei

Donald Trump a dat, luni seară, undă verde pentru deschiderea procesului de tranziţie spre o administraţie Joe Biden, un pas formal necesar, dar foarte întârziat, la mai bine de două săptămâni de la înfrângerea sa în alegerile prezidenţiale

Artiştii din noul val au pe umeri o responsabilitate uriaşă, aceea de a livra în condiţii nemaiîntâlnite rezultate care să ne permită tuturor să visăm. Iar vestea cât se poate de bună este că până acum “clasa” 2020 a trecut cu brio de

Un mare retailer din România extinde beneficiile pentru angajaţii săi, cu o nouă asigurare de viaţă şi prime de Crăciun duble în 2020, faţă de anul

Guvernul Ungariei a reacţionat după ce actorul George Clooney l-a descris pe prim-ministrul Viktor Orban drept un exemplu al furiei şi al urii din lumea întreagă, care ar putea alimenta un viitor distopic, calificând declaraţiile starului american

Un bărbat a fost găsit înjunghiat mortal în parcarea unui depozit de legume fructe din orașul Voluntari, județul Ilfov, principalul suspect fiind un cetățean turc de 39 de ani, care este căutat, marți,

Rugăciunea Tatăl Nostru a fost rostită ultima dată așa cum o cunoaștem dintotdeauna, duminică, 22 noiembrie, la Liturghie. Din 29 noiembrie, prima duminică a noului an liturgic după ritul roman sau latin, din cea mai celebră rugăciune din lume