Coronavirus România, 12 noiembrie. 121 decese, înregistrate în ultimele 24 de ore 12.11.2020

12.11.2020 Coronavirus România, 12 noiembrie. 121 decese, înregistrate în ultimele 24 de ore Coronavirus România, 12 noiembrie. 121 decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 8.510 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. […] The post



Coronavirus România, 12 noiembrie. 121 decese, înregistrate în ultimele 24 de ore

Coronavirus România, 12 noiembrie. 121 decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 8.510 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. […] The post Coronavirus România, 12 noiembrie. 121 decese, înregistrate în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.ro.

Coronavirus România, 12 noiembrie. 121 decese, înregistrate în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, a încercat să se sinucidă, miercuri, la stația de metrou Unirii, întinzându-se pe liniile trenului. El a fost însă salvat de angajații Metrorex, potrivit Mediafax. Pe rețelele de socializare au apărut

Joi, 28 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 24 noiembrie, s-au înregistrat 20.880 de câștiguri, în valoare totală de 1.219.360,81 lei. La Loto 6/49

Lanţul românesc de librării Diverta, controlat de omul de afaceri Radu Octavian, are o reţea de circa 30 de unităţi şi va continua expansiunea anul viitor cu alte cel puţin trei magazine de cărţi şi produse de

Piaţa bursieră americană pentru companii de tehnologie, Nasdaq, ar putea să depăşească în 2019 celebra New York Stock Exchange (NYSE), ca principală alegere pentru listarea de acţiuni, potrivit Financial

Cheltuielile pentru sănătate din România sunt cele mai mici din Uniunea Europeană ca pondere în PIB. Astfel, faţă de o medie europeană de 9,8% din PIB, România cheltuieşte cu sănătatea 5,2% din PIB, spune Comisia

Statul român îi va confisca 195.000 de euro lui Marian Iancu, fostul conducător al lui Poli Timișoara. Această sumă a fost găsită într-unul dintre conturile lui Iancu din Monaco și va fi folosită pentru a recupera o parte din prejudiciul creat

Uniunea Salvaţi România (USR) consideră că prevenţia trebuie să devină o componentă strategică a sistemului public de sănătate, astfel încât România să nu mai fie pe primul loc în Uniunea Europeană

Horoscop 29 noiembrie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 29 noiembrie 2019 - Berbec: Este o zi care are un mesaj clar pentru tine, numai că trebuie să fii atent, ca să îl și prinzi din zbor. Poate veni într-un moment în

Magazinul online Complice.ro, care oferă o serie de cadouri inedite bazate în principal pe experienţe, a înregistrat în primele nouă luni ale acestui an o cifră de afaceri de peste 70.000 euro, în creştere cu aproape 150% faţă de aceeaşi

Banca Națională Română (BNR) ar fi aruncat în piaţă aproximativ 600 de milioane de euro, într-o singură zi, pentru a încerca să oprească devalorizarea leului, scrie economica.net, care citează surse din piață. Măsura venea în contextul

Numele antreprenorului George Copos este legat de mai multe busi­nessuri locale, în principal de cele din hotelărie (Athé­née Pa­lace Hil­ton şi Crowne Plaza din Capi­tală, Eu­ro­pa din Efo­rie Nord sau Sport din Poiana Braşov), apoi de

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că respinge afirmaţiile făcute de Niculae Bădălău referitoare la românii din diaspora, spunând că acest „derapaj” nu trebuie „să angajeze Partidul Social Democrat în ansamblul

Vânzările de autoturisme verzi, electrice şi hibride, au urcat la aproape 5.300 de unităţi în primele zece luni ale acestui an, în creştere cu 50% faţă de perioada similară a anului trecut, ajungând la 3,7% cotă de piaţă, potrivit datelor

După 23 de ani cu plete, Alin Oprea s-a tuns scurt. Cum arată artistul acum. Solistul a debutat alături de Tavi Colen pe 16 decembrie 1996, la Festivalul „Om bun”, unde au şi câştigat marele premiu pentru Talisman. Piesa lor de rezistenţă,

Un urs a fost lovit sâmbătă de o maşină pe un drum din judeţul Mureş. Animalul a plecat din locul în care a fost lovit, dar a fost găsit mort la câţiva kilometri. Este al cincilea caz în care un urs este implicat într-o coliziune cu un

Ne bucurăm cu toţii să privim această paradă militară, să reascultăm Imnul României şi alte cântece care ne trezesc sentimentul şi vibraţia naţională. Şi este firesc să fie aşa şi să ne bucurăm

Jeff Bezos, cea mai bogată persoană din lume, a anunţat joi că a realizat o donaţie de 98,5 milioane de dolari, care vor ajunge la 32 de organizaţii din 23 de state, a căror misiune este ajutorarea celor fără adăpost, scrie

După încheierea paradei militare de pe Calea Eroilor, buzoienii s-au mutat în Parcul Crâng. Autorităţile au organizat aici un concert de muzică populară şi au amenajat standurile care au împărţit cele 3.800 de porţii de fasole cu ciolan şi

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a planificat, în luna decembrie 2019, împrumuturi de la băncile comerciale de 5,945 miliarde de lei, din care un miliard de lei prin două emisiuni de certificate de trezorerie cu discount şi 4,3 miliarde de lei

Dezvoltarea unui produs sau serviciu nou a reprezentat principalul element pe care l-au vizat antreprenorii din spatele companiilor cu activitate între 10 şi 15 ani atunci când au accesat fonduri